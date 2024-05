Comment vos rêves évoluent avec l’âge : plus de souvenirs professionnels, moins de cauchemars

Depuis sa retraite en 2020, médecin Paul Volberding Il fait souvent le même rêve : il est de retour à l’hôpital général de San Francisco dans les années 1980, soignant des patients atteints du SIDA et en perdant beaucoup d’entre eux. C’est stressant, tout comme dans sa vie éveillée.

« Je n’y ai pas travaillé depuis de nombreuses années et je n’ai jamais eu envie d’y retourner », a déclaré Volberding, 74 ans, professeur de médecine à l’Université de Californie à San Francisco. « Mais cette partie de ma carrière a été si intense. J’y étais tellement impliqué et ce que je faisais était si important. Je pense que cela s’est gravé dans mes neurones.

Abonnez-vous à la newsletter The Post Most pour connaître les histoires les plus importantes et les plus intéressantes du Washington Post.

Avant sa retraite, Volberding n’avait jamais rêvé de travail. Ils ont commencé ces dernières années et sont étonnamment différents des rêves qu’il avait en tant que jeune adulte. « Quand j’avais la quarantaine, je rêvais davantage de relations et d’intimité », a-t-il déclaré. « Depuis que je vieillis, mes rêves ont changé. Parfois, je rêve que je conduis sur une longue route et je ne sais pas où je suis. Ou j’arrive à l’aéroport et je me rends compte que je n’ai pas fait mes valises ou que j’ai raté mon vol.

C’est l’un des mystères sur lesquels les scientifiques du sommeil réfléchissent encore. Les rêves changent-ils avec l’âge ? Si oui, comment et pourquoi?

Les recherches suggèrent que c’est le cas, et les experts affirment que cela est probablement dû aux changements qui se produisent au cours de la vie, notamment au niveau du travail, des relations, des traumatismes et même de la mort. Les rêves reflètent souvent ces changements d’une manière qui peut être à la fois dérangeante et agréable. Ils peuvent également inclure de vieux souvenirs que les personnes âgées revivent pendant leur sommeil, comme rêver que vous êtes de retour à un ancien travail longtemps après l’avoir quitté.

Le rêve « est un produit de l’âge », a déclaré Joseph De Koninck, professeur émérite à l’École de psychologie de l’Université d’Ottawa, qui étudie les rêves depuis plus de 50 ans. « C’est la saison ouverte pour l’esprit. Si vous y prêtez attention, vous pourrez en apprendre davantage sur vous-même. Les rêves soutiennent l’idée qu’ils sont la continuité de notre vie éveillée.

– – –

Thèmes de rêve tout au long de la vie

Même si le contenu des rêves peut être difficile à analyser parce que les gens oublient souvent leurs rêves, les scientifiques s’accordent sur le fait que plusieurs thèmes constants émergent fréquemment dès l’enfance et tout au long des différentes étapes de la vie.

Les enfants ont généralement plus d’animaux dans leurs rêves que les adultes, a déclaré Kelly Bulkeley, chercheuse en rêves, auteur et fondatrice de la base de données Sleep and Dream. « C’est probablement parce qu’ils ont des animaux de compagnie ou qu’ils s’identifient à des histoires qu’ils ont lues sur les animaux, comme « Winnie l’ourson » ou « Le chat au chapeau ». Les animaux dans les rêves symbolisent souvent nos instincts et nos impulsions, et les enfants se sentent souvent plus en phase avec les animaux.

Les enfants font également davantage de cauchemars, « ce qui va à l’encontre de l’idée d’une enfance heureuse, insouciante et innocente », a-t-il ajouté. « Les enfants sont conscients de leur petite taille dans un monde de gros camions. Leur plus grande peur est l’abandon, la perte des soins parentaux. Un rêve d’enfant récurrent est d’être kidnappé.

Les thèmes des rêves changent à l’adolescence. Les rêves des adolescents et des jeunes adultes sont souvent « plus chauds », a déclaré Bulkeley, ce qui signifie « plus de sexe et d’agressivité, des interactions sociales plus intenses, puis ont tendance à se calmer quelque peu à mesure que nous vieillissons ».

À mesure que nous vieillissons, la fréquence des rêves érotiques et sportifs diminue, a déclaré Michael Schredl, directeur de recherche du laboratoire du sommeil à l’Institut central de la santé mentale de Mannheim, en Allemagne. Alors que les étudiants sont plus susceptibles de rêver d’amis, les personnes âgées rêvent plus souvent de parents, a-t-il déclaré. Les personnes âgées font également moins souvent des cauchemars, a-t-il déclaré. Mais les rêves de personnes décédées augmentent.

Les personnes âgées rapportent également rêver de se perdre dans un environnement étranger ou de chercher leur voiture dans une ville étrangère, a déclaré Schredl. «Et chez les retraités, il existe un nombre important de rêves liés au travail, souvent négatifs – revenir à l’ancien travail – si le travail était stressant.»

Renouer avec des proches décédés est un scénario récurrent. « Un grand changement à mesure que nous vieillissons est que la mort devient un thème plus important », a déclaré Bulkeley. « Les personnes âgées rêvent davantage de mort et de visites de personnes décédées. Si vous souhaitez quelque chose d’assez fort, vos rêves peuvent le créer pour vous.

Bulkeley pense que les rêves « explorent le glissement entre nos identités publiques et nous-mêmes », a-t-il déclaré, soulignant que le travail, pour la plupart des gens, fait partie de leur identité. « Peut-être que nous essayons de régler les problèmes. Rêver de problèmes persistants non résolus peut être une façon de faire quelque chose pour y remédier. Même si cela peut parfois être douloureux, c’est pour la cause de notre croissance et de notre plénitude.

– – –

Comment les rêves des femmes changent avec l’âge

Monique Lortie-Lussier, professeure adjointe à la retraite de psychologie sociale à l’Université d’Ottawa, a déclaré que ses recherches sur les rêves se sont concentrées sur les femmes. Elle a découvert que les rêves des femmes deviennent plus agréables lorsqu’elles sont plus âgées, lorsqu’elles ne sont plus en proie à des conflits familiaux ou professionnels.

« Les rêves que j’ai recueillis auprès de femmes beaucoup plus âgées sont différents de ceux que j’ai recueillis auprès de femmes dans la trentaine et la quarantaine », a-t-elle déclaré. « Chez les femmes de plus de 65 ans, les émotions sont généralement positives, avec des interactions sociales agréables. Il y a très peu d’agressivité. »

Lortie-Lussier, 95 ans, n’écrit plus d’articles universitaires mais en rêve toujours, se demandant où elle doit les soumettre et quelles revues les publieront. « Je suppose que je suis toujours une performante », a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’elle rêve parfois de son défunt mari, qui souffrait de démence à sa mort il y a 15 ans. Mais quand elle rêve de lui, il est en bonne santé. « Je n’ai jamais rêvé de lui comme d’une personne malade », a-t-elle déclaré. « Il n’est pas atteint de démence et je suis si heureux d’être à nouveau avec lui. Ce sont des rêves plutôt agréables.

Elle a quatre enfants, 11 petits-enfants et deux arrière-petits-enfants, mais « je rêve très peu de mes proches », dit-elle. «C’est la partie de ma vie que j’apprécie. Il faut que je sois assez satisfait de leur vie réelle, donc je n’ai pas besoin d’en rêver.

Contenu connexe

Le fentanyl est à l’origine d’un nombre record de décès liés à la drogue chez les jeunes

Dans un lieu avec une histoire de haine, une lutte improbable contre l’extrémisme républicain

La vie à Taiwan est mouvementée et fière, sans parler des menaces de la Chine