Oui ous présentez des symptômes révélateurs comme des bouffées de chaleur, de l’irritabilité, des troubles du sommeil et une prise de poids, et même des oreilles chaudes ou des seins qui démangent. Mais vous n’êtes pas assez vieille pour être ménopausée, pensez-vous, et d’ailleurs, vous avez toujours votre cycle mensuel.

Il pourrait s’agir de la périménopause, la période précédant la fin de vos règles, explique une infirmière praticienne. Daniela Ezratty, MSN, ACNP-BC, d’Ezratty Integrative Aesthetics à Atlanta, où elle traite de nombreuses femmes en âge de périménopause. Habituellement, cela commence vers l’âge de 40 ans, mais cela peut arriver dès 35 ans pour certains. “La périménopause, c’est quand il y a une baisse des œstrogènes et de la progestérone, mais que vous avez toujours vos règles”, dit-elle. Une fois que vous n’avez plus de règles pendant une année complète, vous êtes officiellement entrée en ménopause.

Les changements dans votre corps qui accompagnent la périménopause peuvent être frustrants et vous pourriez être tenté de contrecarrer les symptômes en faisant de l’exercice. Mais ce qui se passe au niveau biologique ne peut pas être contrôlé en suivant par défaut les mêmes entraînements que vous auriez pu faire dans la vingtaine ou au début de la trentaine.

“Pendant la périménopause et la ménopause, nous perdons de la masse musculaire deux fois plus vite qu’à tout autre moment de notre vie”, explique Janet Huehls, physiologiste clinique de l’exercice à Paxton, Massachusetts. « Cela ne se voit pas sur l’échelle, ni dans la façon dont nous avançons tout de suite. Cela se passe dans les coulisses. Mais vous ne vous sentirez peut-être plus aussi fort qu’avant ou peut-être que votre corps semble simplement un peu plus instable. Naturellement, cela peut entraîner beaucoup d’inquiétude et de stress, explique Huehls.

Heureusement, là sont façons d’utiliser l’entraînement à votre avantage, si vous adoptez la bonne approche.

Réinitialisez vos attentes

La fin des années 30 et le début des années 40 sont une période où il se passe souvent beaucoup de choses dans votre vie personnelle, souligne Huehls. Vous pourriez vous occuper de jeunes enfants, aider des parents vieillissants ou atteindre le sommet de votre carrière. Il peut être extrêmement stressant d’équilibrer tout cela à mesure que votre corps change.

Il peut sembler intuitif d’essayer de faire de l’exercice pendant cette phase de transition pour améliorer la clarté mentale et la santé. Mais avant de lancer une nouvelle routine de remise en forme, vous souhaiterez revoir vos attentes.

Un piège que Huehls voit souvent est qu’il est facile de se laisser prendre par l’état d’esprit athlétique omniprésent, ce qu’elle reconnaît être très attrayant. « Nous pensons que si je pousse plus fort, j’irai plus vite et j’obtiendrai de meilleurs résultats parce que cela fonctionne dans d’autres domaines de la vie », dit-elle. Mais cela ne s’applique pas ici. « Vous avez toutes ces exigences en matière de temps, et la mentalité selon laquelle « plus c’est mieux » est stressante. L’état de stress est un réel problème », déclare Huehls.

Le stress peut augmenter les niveaux de cortisol, ce qui peut avoir un impact sur les œstrogènes et la progestérone. « Les symptômes des changements hormonaux pendant la périménopause sont générateurs de stress. Cela peut être un cercle vicieux », dit-elle. Au lieu de s’entraîner plus fort, ce qui peut continuer à augmenter ces niveaux de stress, Huehls suggère d’écouter votre corps : « Donnez à votre corps ce dont il a besoin maintenant pour fonctionner et se sentir mieux. »

Huehls affirme que la périménopause est un point d’inflexion important, offrant l’occasion de prendre du recul et de se demander comment s’entraîner plus intelligemment. « La périménopause est le bon moment pour dire : « Attendez, j’ai besoin d’une réinitialisation ». De quoi ai-je besoin en ce moment ? De quoi ai-je besoin pour avancer ? Et comment puis-je rendre cela moins stressant ? » elle dit.

Même si tout le monde doit être conscient de son état de stress (Huehls souligne que le stress chronique est lié à tous nos principaux problèmes de santé), cela est particulièrement vrai en périménopause, lorsque les hormones sont déséquilibrées et que notre corps ne peut pas récupérer comme avant. . “Dans l’état physiologique de stress, l’énergie est consacrée au combat, à la fuite ou au gel, ce qui signifie moins d’énergie pour la guérison, la croissance et l’apprentissage nécessaires pour s’épanouir”, dit-elle.

Misez sur l’entraînement en force fonctionnelle

Le meilleur exercice à faire en périménopause est l’entraînement en force fonctionnelle avec des poids lourds, des mouvements qui vous aideront à mieux effectuer vos activités quotidiennes. “En vieillissant, nous avons besoin de bons exercices de force fonctionnelle qui mettent les muscles au défi pour développer ces fibres musculaires”, explique Huehls.

Si nous nous en tenons au cardio de faible intensité et aux poids légers parce que nous avons peur de « prendre du volume », alors nous n’utilisons qu’une petite partie des fibres musculaires. « Ceux que vous n’utilisez pas entrent en hibernation, et il y a une perte musculaire », dit-elle. Mais elle s’empresse de souligner que cette expression est quelque peu inappropriée. « Les fibres musculaires sont toujours là, et je pense que c’est un point d’espoir très important », dit-elle. “Ces muscles peuvent être réactivés.”

Huehls conseille de se concentrer sur des exercices fonctionnels qui suivent les schémas de mouvement de base de la vie quotidienne : avancer, reculer, soulever une tête, tirer vers le bas. Faites quelques exercices avec les deux jambes au sol et d’autres avec une jambe au sol. Et progressez vers un deuxième et un troisième set difficiles pour vous assurer de gagner en force.

“Donnez à votre corps ce dont il a besoin maintenant pour fonctionner et se sentir mieux.” —Janet Huehls, MS

Si vous pouvez combiner l’entraînement en force, l’entraînement en endurance et le travail de mobilité en un seul exercice ou entraînement, alors vous êtes en or, dit Huehls. “La clé est l’équilibre et le fait de ne pas forcer votre corps.”

Changez votre état d’esprit sur le cardio

Huehls dit que l’exercice cardiovasculaire devrait avoir pour objectif d’améliorer et de maintenir l’endurance et ne devrait pas être basé uniquement sur la fréquence cardiaque. « Une énergie durable est quelque chose dont nous avons besoin dans cette phase de notre vie », dit-elle. “Un bon cardio peut renforcer le muscle cardiaque, mais il peut également rendre l’ensemble du système plus efficace pour créer une énergie durable.”

Ce à quoi ressemble ce cardio pour vous dépend de votre corps et de vos préférences, mais il est probable que les entraînements de très haute intensité contribuent au stress plutôt que de le contrecarrer. Ezratty dit que les entraînements comme les exercices HIIT ou les cours de camp d’entraînement peuvent stresser le corps pendant la périménopause : « Vos niveaux de cortisol augmentent, vous augmentez l’inflammation et vous augmentez la faim », ce qui sera contrebalancé si votre objectif. est de devenir plus fort ou de maintenir son poids. Bien que cela soit vrai même pour les femmes plus jeunes, Ezratty souligne que celles dans la vingtaine et la trentaine ont plus de tolérance car elles ont des niveaux d’hormones plus optimaux. “C’est la diminution de nos hormones qui rend le cortisol si nocif pour nous pendant la périménopause et la ménopause”, dit-elle.

Au lieu de cela, un cardio qui ne vous stresse pas et qui inclut un élément de pleine conscience et de joie peut être plus efficace. “La périménopause entre dans une phase de chaos, et la pleine conscience va de pair avec l’exercice, plutôt que d’essayer de vous distraire avec l’exercice”, explique Huehls. Elle suggère de combiner quelque chose que vous aimez, comme parler à un ami ou écouter un podcast, avec votre entraînement d’endurance.

Quant à ce qu’il ne faut pas faire, Huehls est très clair : évitez tout ce qui semble stressant. « Que ce soit stressant parce que vous n’avez pas le temps de le faire, que vous craignez une blessure ou que vous ne vous sentez tout simplement pas bien, ne le faites pas. Tout ce que vous faites pour votre santé et qui vous met dans un état de stress ne vous aide pas en fin de compte et peut contribuer aux symptômes de la périménopause », dit-elle. “Lorsque nous cessons de considérer cela comme un entraînement qui doit être dur et stressant, nous pouvons utiliser l’exercice comme moyen de dire à nos cellules que nous voulons aller bien.”