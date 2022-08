Les notifications ont été repensées pour remonter depuis le bas de l’écran dans iOS 16, offrant aux utilisateurs une vue claire de leur écran de verrouillage personnalisé. Lorsqu’un utilisateur déverrouille son appareil, toutes les notifications non ouvertes se cachent de l’écran de verrouillage, ce qui peut être un peu déroutant au début car il semble qu’elles aient disparu avant même d’être ouvertes.

Heureusement, ce n’est pas le cas, les notifications non ouvertes sont toujours disponibles, mais il faut un balayage pour les faire réapparaître sur l’écran de verrouillage.

Dans iOS 16, le centre de notification, où toutes les notifications non ouvertes sont stockées, est masqué depuis l’écran de verrouillage principal. Cela permet de garder l’écran de verrouillage clair pour voir les widgets et les nouvelles notifications au fur et à mesure qu’ils apparaissent.

Comment voir toutes les notifications d’écran de verrouillage dans iOS 16

Sur l’écran de verrouillage, balayez vers le haut jusqu’à ce que vous ressentiez une légère vibration

Soulevez votre doigt de l’écran et le centre de notification apparaîtra, affichant toutes les notifications non ouvertes

Une liste de toutes les notifications non ouvertes apparaîtra à l’écran par ordre chronologique. Plus vous faites défiler, plus les notifications seront anciennes.

