Comment voir l’étrange pluie de météores difficile à attraper maintenant

Pour les météores curieux, des douches comme la toujours performante Perséides ou les Orionides d’octobre sont des occasions idéales pour voir des étoiles filantes. Mais pour le type d’observateur du ciel le plus endurci, il n’y a peut-être pas de défi plus satisfaisant que d’espionner un météore diurne.

Le mardi, juste avant l’aube, est le meilleur moment pour essayer de voir l’un des météores les plus difficiles à attraper alors que la douche sextantide diurne culmine.

Nous recevons des averses de météorites lorsque notre planète traverse des nuages ​​de poussière et de débris denses, généralement laissés par les comètes lorsqu’elles voyagent dans le système solaire interne. Ces petits grains, cailloux et morceaux de gravier galactique brûlent lorsqu’ils s’écrasent dans la haute atmosphère terrestre, créant les traînées fugaces que nous appelons les étoiles filantes et parfois même la boule de feu la plus spectaculaire.

Naturellement, l’univers n’attend pas la tombée de la nuit pour commencer ce spectacle et, d’ailleurs, c’est toujours le lever du soleil quelque part. Certains des flux de débris qui causent pluies de météorites sont situés de manière à ce que la partie du ciel d’où ils sont visibles soit proche du soleil. Celles-ci sont généralement classées comme des averses de météores diurnes.

C’est le cas des sextantides diurnes, qui semblent rayonner d’une région à seulement 30 degrés environ du soleil. Ce petit dégagement signifie qu’il y a une possibilité d’attraper un ou deux des météores par heure, mais probablement seulement dans la dernière heure avant l’aube, selon le Société américaine des météores.

Ainsi, les sextantides diurnes, qui culminent mardi matin, ne sont vraiment réservées qu’aux chercheurs de météores les plus dévoués. Mais ils récompensent les lève-tôt particulièrement patients et chanceux avec leur trait plutôt bizarre, à savoir qu’ils ont tendance à s’élancer vers le haut depuis l’horizon oriental comme un skywriter cosmique annonçant l’arrivée imminente du lever du soleil.

Les estimations du nombre de Sextantids qu’un observateur peut s’attendre à voir varient entre un et 20 par heure. Comparez cela à entre 60 et 100 par heure pour les Perséides. Mais la nouveauté d’un météore qui tire vers le haut dans le ciel avant l’aube pourrait bien valoir la peine d’attendre.

Votre meilleure chance d’en voir quelques-uns est de trouver un endroit sans pollution lumineuse et une vue dégagée et large sur l’horizon oriental. Sortez environ 90 minutes avant le lever du soleil, avec quelque chose pour rester au chaud et des rafraîchissements. Installez-vous confortablement, laissez vos yeux s’adapter et regardez simplement. S’il vous arrive d’attraper l’un des étranges feux d’artifice célestes, partagez votre histoire ou vos images avec moi sur Twitter @EricCMack.