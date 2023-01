Comment voir le pic de pluie de météores Quadrantids 2023 dans une rafale de feu cette semaine

Les premiers mois de l’année connaissent une relative pénurie d’averses de météorites, il vaut donc la peine de prévoir d’attraper les Quadrantides pendant leur très court pic juste après le Nouvel An.

Alors que décembre regorge d’opportunités d’attraper d’abondants météores Géminides et Ursides, la pluie de météores Quadrantid est la seule pluie majeure du premier trimestre de l’année, et elle culmine assez brièvement mardi soir et mercredi matin cette semaine.

Comme le Géminides et Ursides, les Quadrantides sont souvent parmi les averses les plus fortes de l’année, mais ces météores ne sont pas aussi médiatisés que les Perséides d’été du nord en août qui ont frappé pendant les vacances d’été pour de nombreux observateurs du ciel. De plus, la fenêtre d’opportunité pour voir des quadrantides est très étroite, avec un pic d’activité intense qui ne dure que six heures cette année, selon le Société américaine des météores.

D’autres averses peuvent avoir des pics qui durent un jour ou deux, avec une quantité d’activité moindre mais toujours décente s’étendant pendant des jours avant et après le pic réel.

Si vous espérez attraper les Quadrantids cette année, il y a deux facteurs à prendre en compte : l’heure à laquelle la douche culminera à votre emplacement et la hauteur du quadrant du ciel nocturne d’où les météores Quadrantid semblent provenir à ce moment-là.

Prédire le moment exact du pic d’activité d’une pluie de météorites n’offre aucune garantie, mais la plage cible pour les meilleures heures de visionnement se situe entre 3 h 40 et 6 h 40 UTC le 4 janvier (19 h 40 à 22 h 40 PT mardi). Cela dit, la zone du ciel à partir de laquelle les quadrantides rayonnent se trouve dans la zone de la constellation de Bootes le berger, et ce radiant est le plus élevé dans le ciel entre environ 2 h et 6 h, heure locale.

Trouvez où ces deux fenêtres se chevauchent dans l’hémisphère nord (le radiant sera principalement sous l’horizon au sud de l’équateur, malheureusement) et vous avez les meilleurs endroits de la planète pour observer les quadrantides. Cela semble être à peu près n’importe quel endroit dans ou près de l’Atlantique Nord. Mais encore une fois, les prévisions de pointe ne sont pas exactes, il vaut donc la peine de s’aventurer pour voir ce que vous pouvez repérer d’à peu près n’importe où avec un ciel dégagé en Europe ou en Amérique du Nord le mardi soir ou le mercredi matin.

Sortez avec de nombreux rafraîchissements et des vêtements chauds et accordez-vous au moins une heure pour toute l’expérience visuelle. Il vous faudra environ 15 minutes pour que vos yeux s’adaptent complètement et beaucoup de temps pour repérer les étoiles filantes, qui semblent inévitablement apparaître par courtes rafales après de longues accalmies d’activité.

Allongez-vous sur le dos avec une large vue sur le ciel dégagé et orientez-vous vers le nord-est pour faire face au radiant droit. Vous pouvez vous attendre à voir environ 25 quadrantides par heure dans des conditions idéales, y compris de nombreuses étoiles filantes fugaces et quelques boules de feu, si vous avez de la chance. Vous pourriez avoir de la chance avec une explosion de quadrantides qui produit jusqu’à 120 météores par heure, selon certaines prévisions.

Un défi potentiel est que la lune sera pleine à environ 92% mercredi matin, vous devrez donc peut-être ajuster votre plan d’observation pour mettre la lune brillante dans votre dos.

Ce que vous voyez réellement lorsqu’un météore quadrantide traverse le ciel est une particule ou un morceau de la taille d’un caillou Astéroïde 2003 EH1, que certains astronomes pensent être une comète éteinte ou un nouveau type d’objet parfois appelé “comète rocheuse”. Au fil des siècles, EH1 a laissé une traînée de débris sur son chemin et notre planète traverse ce flux de détritus chaque mois de janvier.

Si le temps coopère là où vous vous trouvez, pensez à faire l’effort de sortir et de lever les yeux tôt mercredi, car la prochaine grande pluie de météores n’aura pas lieu avant avril.