Comment voir l’art perdu de l’imaginateur rebelle de Disney, Rolly Crump, à Los Angeles

Rolly Crump avait une réputation démesurée. Un rebelle dans le giron de Disney. Un beatnik. Un dire sans vergogne comme si vous saviez quoi.

Crump, décédé l’année dernière à l’âge de 93 ans, a également changé à jamais le look de Disneyland. Son art peut être trouvé dans la salle Enchanted Tiki et, avec son amie proche et collègue artiste Mary Blair, dans It’s a Small World.

Le style de Crump possédait une fantaisie plus grande que nature et un son de cirque, et il a attiré l’attention de Walt Disney, qui a retiré Crump de l’animation et lui a un jour attribué ce qui allait devenir sans doute l’horloge la plus reconnaissable du sud de la Californie. La montre est le point d’ancrage de la façade de It’s a Small World de Disneyland.

Rolly Crump a conçu une affiche pour le club folk de West Hollywood, The Unicorn. L’affiche fait partie d’une nouvelle exposition consacrée à la présentation des premiers travaux de Crump. (De Christopher Crump)

Cette semaine, un assortiment d’œuvres personnelles moins connues de Crump sera exposé à la galerie West Hollywood. Maison d’art des mots-chansons. L’exposition, surnommée « Crump’s The Lost Exhibition », est organisée par le fils de Rolly, Christopher, qui a suivi les traces de son père pour travailler pour Walt Disney Imagineering, la division de la société responsable de la conception des parcs à thème. « The Lost Exhibition » s’inspirera largement du travail de Crump de la fin des années 1950 et du début des années 1960, en particulier de sa série d’affiches de style rock’n’roll inspirées de la folk-house.

L’événement est ouvert au public du vendredi au dimanche et la galerie se trouve à proximité de l’emplacement d’origine de l’un des anciens lieux de Crump, le club folklorique The Unicorn. Une affiche dessinée par Crump pour le lieu sera la pièce maîtresse de l’exposition. Christopher cite la nature libre de la scène folk des années 50 comme une grande influence sur l’art de son père, qui avait le genre de couleurs vives et de travaux complexes et lourds que l’on voit dans un salon de tatouage.

D’autres affiches montrent le sens de l’humour acide mais idiot de Crump, comme ce qu’il appelle ses « dopers », c’est-à-dire un art célébrant avec humour la drogue dans le style des affiches de bar de la Beat Generation (« Soyez un homme qui rêve pour lui-même », lit-on un tableau d’opium de pom-pom girl).

En dehors de son travail chez Disney, Crump a continué à travailler sur le Pop art excentrique tout au long de sa carrière. Une affiche de 1967 inspirée de la bande dessinée pour le groupe de rock psychédélique West Coast Pop Art Experimental Band. appartient à la collection du Musée d’Art Moderne de New York. Une impression sera affichée sur Song-Word.

Crump est resté chez Disney jusqu’en 1970, bien qu’il y revienne plusieurs fois avant de prendre sa retraite en 1996. Il a également conçu une attraction pour Knott’s Berry Farm, a brièvement dirigé sa propre entreprise de design et a eu un magasin éphémère, Crump’s, dédié à son art. En 2017, Crump a présenté une exposition post-carrière au Musée d’art d’Oceansidemais Christopher voit « The Lost Exhibition » comme une chance d’explorer les premières œuvres moins connues de son père, avant que Crump ne travaille sur des attractions telles que Haunted Mansion et It’s a Small World, cette dernière ayant eu sa première au Mondial de 1964. Équitable.

«C’est quelque chose de personnel pour moi», dit Christopher. « C’est l’exposition qui n’a jamais eu lieu. Il aurait dû faire ça. Il aurait dû avoir plus d’expositions en galerie. Le seul véritable truc de galerie, c’était lorsqu’il avait la boutique Crump’s sur Ventura Boulevard, mais il n’a jamais eu d’exposition officielle en galerie.

Christopher, qui sera présent tous les trois jours pour partager des histoires sur son père, a parlé au Times de l’émission. Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Rolly Crump dans son magasin, Crump’s, dont son fils Christopher a dit qu’il s’agissait d’une opération de courte durée sur Ventura Boulevard. (De Christopher Crump)

Votre père a commencé à travailler pour Walt Disney Co. en 1952. Vous êtes né en 1954. Cette exposition met particulièrement l’accent sur les œuvres d’art de cette époque. Quand avez-vous découvert pour la première fois le travail de votre père ?

Il dessinait tout le temps. Il m’a soutenu en tant que modéliste, j’avais un bureau et des outils et il m’a acheté des kits. J’ai commencé à construire des modèles à l’âge de 6 ans. Je l’ai regardé dessiner. Mais plus tard, j’ai reconnu que cet énorme travail qu’il faisait tout le temps. Il a traîné avec [animator-artist] Walter Peregoy beaucoup. Walter Peregoy se levait à 4 heures du matin, dessinait et peignait. Et ça a commencé à me frapper. Papa avait deux emplois : il travaillait dans l’animation et il travaillait dans la construction le week-end, et il créait toutes ces œuvres d’art et ces mobiles. Quand quelqu’un se dit artiste, il n’a pas le choix. C’est constant. C’est tout le temps.

Il faut aussi penser à la culture. Papa ne changeait pas les couches, ne cuisinait pas, ne nettoyait pas, ne faisait pas la vaisselle et tout ça. Les hommes ne faisaient pas ça. Ce n’était pas comme s’il y avait quelque chose qui n’allait pas chez lui, mais ce n’est que plus tard qu’il s’est dit : « Hé, papa, tu dois aider avec les tâches ménagères. » Quoi que papa veuille faire, il le ferait, donc dans le cas de papa, il peignait, dessinait, sculptait et fabriquait des mobiles. Il allait continuer à satisfaire cette démangeaison de devoir faire ce genre de choses.

Et tout le monde aiderait. Ma mère a beaucoup peint sur les affaires de mon père. Il l’a dessiné et a dit : « Peignez-le en rouge. Peignez ce vert. Je me souviens avoir appliqué des couleurs sur des peintures, et c’était au début et au milieu des années 60. Nous faisions tous partie de la petite machine artistique de papa.

En collectionnant ces affiches, qu’est-ce qui vous impressionne aujourd’hui ? Qu’appréciez-vous dans le travail personnel qu’il faisait alors qu’il travaillait dans l’animation ? Je me souviens que ton père disait qu’il ne se sentait pas en sécurité en tant qu’animateur.

Une affiche conçue par Rolly Crump qui fait partie d’une exposition des premiers travaux de l’artiste. (De Christopher Crump)

Ces [animation] artistes – Walter Peregoy, Dale Barnhart, Frank Armitage et bien sûr Ward Kimball et Marc Davis – ces gars étaient tous incroyables. Papa disait : « Je savais utiliser un crayon. » Il savait dessiner, mais il n’avait aucune éducation formelle en arts. Ces gars-là l’ont influencé et il a appris d’eux, mais il avait besoin de trouver sa voix. J’ai récemment capturé une interview — quelqu’un me l’a envoyée — de lui donnant une conférence, et papa a raconté cette belle histoire de vouloir apprendre à peindre, pour devenir artiste. Il essayait d’imiter le style de Walt Peregoy, mais cela ne fonctionnait pas. Il devenait vraiment frustré.

Il a parlé d’être allé à une exposition d’art au studio, et il a vu un morceau d’un groupe de gargouilles assises sur une bûche faisant voler des cerfs-volants. Et l’ampoule s’est éteinte. Il a dit : « Je peux le faire. » Papa a un sens de l’humour génial, et le monde de l’animation avait pour but de faire rire les gens, alors il est rentré chez lui et a peint des homards buvant des martinis. Et c’est le premier tableau qu’il a réalisé dans lequel il a eu l’idée de raconter une petite histoire et de s’assurer qu’elle soit drôle. Cela l’a relancé.

Ce que j’ai toujours aimé dans le travail personnel de votre père, c’est sa nature fluide. Vous le voyez même sur l’affiche de la Licorne. Cela semble improvisé, jazzy.

Et ce que je pense, et je l’ai entendu dire cela, c’est qu’il cherchait toujours quelque chose de différent, puis d’y apporter une touche particulière. Quand on pense à l’ère folk, quand il faisait très chaud – brûlant – c’étaient des clochards sur des cargos qui écrivaient des chansons sur l’injustice sociale. C’étaient des gens qui s’en tenaient à l’homme. Toutes ces choses l’ont influencé : l’idée de la musique folklorique et de la liberté d’expression.

Rolly Crump en 1957, alors que l’artiste travaillait dans l’animation à la Walt Disney Co. (De Christopher Crump)

Il n’y avait aucun moyen pour lui de peindre comme ces autres gars. Mais il a trouvé sa voix, et ces affiches sont devenues plus satiriques. C’est une sorte de publicité simulée mais très ironique. Je vais jouer une bande originale d’une grande partie de la musique que papa avait dans sa collection à la maison. C’est donc une compilation de 4 heures et demie de Miles Davis, Nina Simone, Peter, Paul et Mary, Quincy Jones, Harry Belafonte, Wes Montgomery — tout ce que nous écoutions à la maison ou que j’entendais dans sa Porsche en écoutant la station de jazz.

Comment reliez-vous ce que nous verrons dans cette série avec son œuvre Disney la plus connue sur It’s a Small World ou The Enchanted Tiki Room ?

Parce qu’il dessinait tous les jours, son travail au trait, sa composition, ses compétences techniques en tant qu’artiste se sont améliorés. Cela l’a amené à créer des trucs dans la salle Tiki, les jouets de Small World. Il ne s’est pas réveillé et n’est pas sorti du lit un matin pour devenir vraiment bon. Il y a eu un développement progressif de qui il était. Puis il a atteint un niveau de confiance. Il savait qui il était et il ne s’en excusait pas.

« L’exposition perdue de Crump »

Il a commencé à observer comment Walt [Disney] s’est bien comporté et il a trouvé son rythme avec Walt. Il a attendu quelques années avant de vraiment commencer à devenir opiniâtre, puis une fois que Walt a commencé à l’écouter, cela a ennuyé tous les autres Imagineers. Ils chantaient et dansaient tous. « Tout ce que Walt veut. » Rolly n’était pas un danseur. Comment ce personnage beatnik fou pourrait-il être Disney ? C’est comme les musiciens. Ce sont les côtelettes. Vous avez mentionné le jazz – le jazz est une question d’improvisation. Le jazz, c’est suivre le courant et suivre vos idées folles. Walt croyait aux idées folles de papa.

Et pourtant, ces idées folles ont contribué à définir le ton de Disneyland. Les parcs à thème modernes s’alignent tout à fait sur l’apparence du cinéma et de la télévision, mais il y a plusieurs fois, par exemple dans It’s a Small World, où l’influence de Rolly est très claire.

Ma femme ne connaissait pas grand-chose à Disney. Elle monte It’s a Small World – et mon père faisait des cartes d’anniversaire et de Noël – et elle a levé les yeux vers It’s a Small World et a dit : « Oh mon Dieu, c’est mon beau-père. Et c’est un peu ce que je pensais. Tout cela a été développé et mis au point, et au moment où l’Exposition universelle a eu lieu et dans les années 60, il a passé huit ou neuf bonnes années à déconner, et maintenant il s’épanouit. Il a maintenant une scène sur laquelle travailler.

Je parle donc des années 50 et du début des années 60 avant tout cela. Que lui est-il arrivé qui l’a développé et a développé sa confiance pour pouvoir devenir ce grand gars ?

Ce serait comme en musique. Il a joué dans beaucoup de petits clubs avant de monter sur les grandes scènes. Mon objectif est simplement de faire en sorte que les gens se souviennent de la façon dont les artistes deviennent ce qu’ils deviennent.