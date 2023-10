Comment voir la pluie de météores des Orionides 2023 depuis la comète de Halley

La pluie annuelle de météores des Orionides, connue pour ses météores brillants et rapides, devrait culminer le 22 octobre 2023. Ces météores créent un spectacle céleste que vous ne voudrez pas manquer, et notre guide vous préparera à ce spectacle astronomique.

Les Orionides, qui culminent chaque année à la mi-octobre, sont connues pour produire des météores remarquablement brillants qui traversent le ciel nocturne.

À propos de la pluie de météores Orionides

Zoomant à des vitesses supérieures à 148 000 miles par heure (66 kilomètres par seconde), ces météores ont le potentiel de devenir des boules de feu, produisant des éclats de lumière prolongés, selon à la NASA. Ils laissent souvent des « trains » lumineux dans leur sillage, qui peuvent persister pendant plusieurs secondes, voire quelques minutes.

Le point radiant de cette averse, c’est-à-dire l’endroit dans le ciel d’où semblent provenir les météores, se trouve dans le constellation d’Orion. Il est important de noter que, même si les noms de constellations aident les observateurs du ciel à localiser les pluies de météores, ils ne constituent pas les véritables sources des météores. En réalité, les météores sont de minuscules fragments et particules, provenant généralement de comètes ou d’astéroïdes, qui brûlent lorsqu’ils pénètrent dans l’atmosphère terrestre.

Un météore orionide. Image: NASA

Dans le cas des Orionides, ce sont des débris produits par la comète de Halley, une comète à courte période qui survole le Soleil (et par conséquent la Terre) tous les 75 à 79 ans. Chaque fois qu’il traverse le système solaire interne, le noyau de Halley perd entre 3 et 10 pieds (environ 0,9 à 3 mètres) de sa matière, selon à TerreCiel.

Conseils de visualisation pour les Orionides 2023

La NASA affirme que, pour une expérience visuelle optimale, c’est une bonne idée de regarder à une distance de 45 à 90 degrés du radiant. « De ce point de vue, ils apparaîtront plus longs et plus spectaculaires », explique l’agence spatiale. « Si vous regardez directement le radiant, vous constaterez que les météores seront courts. C’est un effet de perspective appelé raccourci.

Les Orionides ont tendance à être modérées en termes d’intensité de pluie de météores, générant 15 à 20 météores par heure à leur apogée lorsqu’elles sont observées depuis des endroits avec une pollution lumineuse minimale, selon à l’American Meteor Society (AMS). Cependant, il y a eu des cas dans le passé où le nombre de météores a triplé ce nombre (cela dit, une activité intense n’est pas attendue cette année).

Pour de meilleurs résultats d’observation, l’AMS vous recommande d’observer la pluie de météores immédiatement après minuit (elle commence vraiment après 1h00 du matin), le spectacle durant jusqu’à l’aube. Se coucher aussi tard n’est souvent pas pratique, mais les Orionides culminent par hasard pendant le week-end de cette année. Pour 2023, les Orionides devraient culminer à 00h05 UTC le dimanche 22 octobre ou à 20h05 HE le samedi 21 octobre. Dans l’ensemble, la pluie de météores dure de fin septembre à fin novembre.

La douche est visible depuis les hémisphères nord et sud ; dans l’hémisphère nord, les téléspectateurs doivent faire face au sud-est et dans l’hémisphère sud, au nord-est. Inutile de dire qu’il est préférable d’éviter si possible les lampadaires et les villes lumineuses en général. Pour rester à l’aise, vous devrez apporter une chaise de jardin ou une couverture, sans oublier un pull (nous sommes en octobre, après tout) et de nombreuses collations et boissons.

Aperçus sur la comète de Halley

La comète de Halley, officiellement désignée sous le nom de 1P/Halley, est l’une des comètes les plus célèbres et les plus facilement reconnaissables, faisant son apparition dans notre ciel environ une fois tous les 76 ans. Nommée d’après Edmond Halley, qui a prédit avec précision son retour en 1758, la comète est observée et documentée depuis plus de deux millénaires.

La comète de Halley a honoré notre ciel pour la dernière fois en 1986 et devrait faire sa prochaine apparition en 2061. L’apparition annuelle des Orionides sert cependant de rappel amical de la présence durable de la comète. Et si les Orionides vous manquent, ne vous inquiétez pas ! Les Eta Aquarids sont une pluie de météores qui se produit chaque année, culminant généralement au début du mois de mai, et elles sont également associées à la comète de Halley.

Que vous soyez astronome chevronné ou curieux, la pluie de météores des Orionides de 2023 promet un spectacle céleste à ne pas manquer. Ciel clair!

