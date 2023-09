Comment voir la pleine lune se lever cette semaine

Traditionnellement, la pleine lune qui a lieu la plus proche de l’équinoxe nord d’automne est connue sous le nom de «lune de récolte en Europe et en Amérique du Nord. Pendant des siècles, la lumière brillante de la lune a été bien accueillie car elle aidait les agriculteurs à continuer de récolter leurs richesses au-delà du coucher du soleil.

En 2023, la lune des récoltes pourrait être jusqu’à 30 % plus brillante, car cette pleine lune particulière est aussi une super luneou comme le disent les astronomes de manière plus scientifique (et sans doute plus poétique), à Syzygie du périgée. Peu importe comment vous l’appelez, cela fait référence au moment où la Lune est pleine et également à son point le plus proche de la Terre sur son orbite de forme ovale.

Le résultat est une pleine lune qui peut paraître jusqu’à 15 % plus grande dans le ciel qu’une pleine lune typique, réfléchissant environ un tiers supplémentaire de la lumière du soleil dans le ciel nocturne.

Cette année, nous avons quatre super lunes successives en seulement trois mois, en commençant par une début juillet, suivie de deux en août et se terminant par cette super lune le vendredi 29 septembre. Il n’est en fait pas si inhabituel que les super lunes se succèdent. comme ça. Cela se reproduira l’année prochaine avec quatre super lunes entre août et novembre.

Comment le voir

Une lune en syzygie du périgée est l’un des événements célestes les plus faciles et les plus pratiques à expérimenter de première main. Dans la plupart des cas, ce sera aussi simple que de s’aventurer dehors au coucher du soleil et de tourner le dos au soleil couchant. La pleine lune se lèvera à 180 degrés dans la direction opposée à l’est, bien que le moment exact dépende de votre emplacement et de la topographie locale.

Non seulement ce moment crépusculaire tombe généralement à une partie de la journée qui est un peu moins mouvementée et plus confortable en termes de température, mais c’est aussi le meilleur moment pour voir une super lune dans le ciel nocturne. Cela est dû à quelque chose appelé «illusion de la lune« , ce qui fait paraître la pleine lune plus grande lorsqu’elle est plus proche de l’horizon.

Combinez donc l’effet de l’illusion lunaire avec l’augmentation de la taille de la syzygie du périgée et la super lune des récoltes de ce vendredi devrait être assez spectaculaire car elle se lève peu après le coucher du soleil.

David Yu a attrapé une super lune particulièrement énorme derrière l’horizon de San Francisco sur cette photo de 2017 prise depuis l’île d’Alameda de l’autre côté de la baie. David Yu

De plus, selon ce qui se passe dans l’atmosphère près de chez vous, le lever de la lune est le moment où la pleine lune est la plus susceptible d’être colorée. Les particules dans l’air peuvent rendre la lune plus rouge ou orange, et celles-ci sont susceptibles de persister plus bas dans l’atmosphère, ce qui signifie que la lune est plus colorée plus près de l’horizon. Malheureusement, une lune colorée peut aussi signifier qu’il y a plus de smog, de fumée, de poussière ou d’autres choses désagréables dans votre air.

Les observateurs du ciel plus experts peuvent également essayer de repérer trois planètes dans le ciel avec la lune vendredi : Jupiter, Saturne et Mercure. La super lune brillante les rendra un peu plus difficiles à trouver, mais des applications comme Stellarium associé à des jumelles ou à un télescope peut aider.

Alors réservez du temps car le soleil se couche dans le ciel vendredi à l’heure du dîner. Sortez et observez-la se coucher à l’ouest, puis retournez-vous pour observer la plus grande lune que quiconque sur Terre verra jusqu’en août prochain.