Comment voir la dernière super lune de l’année

Avis aux astronomes : la pleine lune de jeudi soir sera légèrement plus grande et plus vibrante que d’habitude. C’est aussi la dernière super lune de l’année, selon la NASA.

Le Sturgeon Moon – selon une édition des années 1930 du Maine Farmer’s Almanac, le peuple autochtone algonquin lui a donné ce nom pour les gros poissons qui sont particulièrement abondants dans les Grands Lacs à cette période de l’année – ne sera pas si perceptible pour les occasionnels observateurs. Mais les experts ont dit que c’était un rappel de la merveille de regarder une pleine lune.

« C’est plus grand. C’est techniquement plus lumineux, mais pas au point de marcher dehors et de ressentir naturellement et instinctivement quelque chose de super différent », a déclaré Jackie Faherty, astrophysicienne au Musée américain d’histoire naturelle. “Cela dit, c’est génial de voir une pleine lune se lever.”