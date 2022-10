Comment voir à l’intérieur d’une tornade

Bluestein s’est intéressé aux conditions météorologiques extrêmes à l’âge de cinq ans, lorsqu’il a eu du mal à rentrer chez lui contre le vent alors que l’ouragan Carol traversait sa ville, une banlieue de Boston. Une autre fois, la foudre a frappé sa maison et a fait sauter la télévision. “Cela a attiré mon attention”, dit-il.

Après avoir obtenu des diplômes du MIT en génie électrique et en météorologie, Bluestein s’est rendu à Norman, dans l’Oklahoma, pour acquérir une expérience directe. “Je suis arrivé à Norman quand les gens commençaient à chasser les tempêtes et à regarder les informations radar Doppler. Et l’idée était que le radar Doppler pourrait nous donner un avertissement préalable pour les tornades et les violentes tempêtes », dit-il.

Avant longtemps, ils rassemblaient des observations sur le terrain. “Nous allions sur le terrain et regardions une tempête et fournissions la vérité sur le terrain aux scientifiques du National Severe Storms Laboratory à Norman qui regardaient le radar Doppler”, explique Bluestein. Bien avant les téléphones portables, cela signifiait aller et venir pour payer les téléphones. « Nous disions : ‘Oui, nous voyons une tornade. Non, nous ne voyons pas de tornade, nous voyons un mur nuageux en rotation ou nous voyons une grosse grêle. Et ils corrélaient nos observations visuelles avec ce qui était vu sur le radar. Cela devait devenir la base de la façon dont les radars Doppler étaient utilisés pour fournir des avertissements au grand public.

La nature de la recherche a radicalement changé au cours des quatre dernières décennies, tout comme la technologie radar. Mais le frisson de la découverte demeure. “En fait, voir la tornade est magnifique, esthétiquement beau”, déclare Bluestein. « Et à la toute fin, l’analyse, c’est là que vous commencez à faire des découvertes. Vous regardez les données et vous voyez des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. C’est aussi très, très excitant.