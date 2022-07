Comment Vladimir Poutine utilise la théorie du complot anti-russe du “milliard d’or”

Commentez cette histoire Commentaire

Pour le président russe Vladimir Poutine, une phrase en deux mots résume l'état actuel de la géopolitique mondiale : « milliard d'or ». S'exprimant cette semaine à Moscou, Poutine a déclaré que « le modèle de domination totale du soi-disant milliard doré est injuste. Pourquoi ce milliard doré de toute la population du globe devrait-il dominer tout le monde et imposer ses propres règles de comportement ?

Le milliard d’or “divise le monde en gens de première et de seconde classe et est donc essentiellement raciste et néocolonial”, a poursuivi Poutine mercredi, ajoutant que “l’idéologie mondialiste et pseudo-libérale sous-jacente ressemble de plus en plus au totalitarisme et restreint l’effort créatif et la libre création historique.

Pour la plupart des lecteurs aux États-Unis ou en Europe, un « milliard doré » ne signifie probablement rien. Mais en Russie, cette expression existe depuis des décennies comme un raccourci catastrophique pour décrire une future bataille pour les ressources entre une élite mondiale et les Russes. Et depuis février, le gouvernement russe a déployé la théorie pour affirmer que l’isolement de la Russie après son invasion de l’Ukraine n’était pas dû à ses actions, mais à une inévitable conspiration mondiale contre elle.

Ces plaintes sur les inégalités peuvent sembler riches venant d’un homme qui a mené une invasion qui pourrait aider à restaurer partiellement un empire, qui s’est accroché au pouvoir pendant des décennies tout en bannissant son plus grand adversaire en prison et dont la richesse personnelle était autrefois estimée à 200 milliards de dollars. Mais au moins certains membres du gouvernement russe semblent croire sincèrement à la philosophie derrière ces théories. Et ce ne sont peut-être pas seulement les Russes qui trouvent l’idée convaincante.

Les vagues allusions de Poutine à un milliard d’or au cours des derniers mois masquent une histoire bien plus complotiste. L’expression vient d’un livre apocalyptique publié en 1990, juste au moment où l’ère soviétique s’arrêtait brutalement. Intitulé « Le complot du gouvernement mondial : la Russie et le milliard d’or », le livre a été écrit par un publiciste russe nommé Anatoly Tsikunov sous le nom de plume A. Kuzmich.

Tsikunov a décrit une conspiration de la fin des temps contre la Russie, la riche élite occidentale réalisant que le changement écologique et la catastrophe mondiale entraîneraient une concurrence accrue pour les ressources mondiales, rendant finalement le monde inhabitable pour tous sauf un milliard d’entre eux. Cette élite réalise que la Russie, avec ses ressources naturelles, son immense masse et sa situation septentrionale, doit être placée sous son contrôle par tous les moyens nécessaires à sa propre survie.

Cette thèse était une torsion sur les craintes largement contestées concernant la surpopulation mondiale développées par l’ecclésiastique britannique Thomas Robert Malthus à la fin du 18ème siècle. Cependant, il a reçu une mise à jour moderne et russocentrique. Dans son livre de 2019 “Plots against Russia: Conspiracy and Fantasy After Socialism”, Eliot Borenstein, chercheur à l’Université de New York, écrit que l’idée s’inscrit dans une histoire paranoïaque plus large.

Le milliard d’or “rassemble bon nombre des tropes les plus importants de la Russie post-soviétique aveugle (la nécessité de défendre les ressources naturelles du pays contre un Occident rapace, la démoralisation de la jeunesse russe par l’Occident, la destruction de l’économie russe et la destruction de la santé publique ) en un récit convaincant, une histoire combinant des pierres de touche historiques (la Grande Guerre patriotique) avec la science et la pseudoscience », a écrit Borenstein.

Tsikunov est décédé dans des circonstances peu claires un an après la publication de son livre, ne faisant qu’ajouter à la mystique. Mais son idée a été rapidement popularisée par l’intellectuel russe anti-libéral Sergey Kara-Murza, qui a dépouillé ses bords étranges et a écrit à la fin des années 1990 que le milliard d’or signifiait la population des démocraties à revenu plus élevé comme celles de l’OCDE ou du G- 7 qui consomment une proportion injuste des ressources mondiales.

Plus de deux décennies plus tard, la théorie est partout dans le gouvernement russe. Malgré ses débuts complotistes, des responsables russes de haut rang comme l’ancien président Dmitri Medvedev et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov l’ont répété dans des lieux publics depuis l’invasion du 24 février.

“Vous pouvez vous proclamer un milliard d’or autant que vous le souhaitez, mais la population mondiale est plusieurs fois plus importante et les métaux sont beaucoup plus chers que l’or”, a déclaré Medvedev, aujourd’hui vice-président du Conseil de sécurité russe, le 19 mars. Que personne ne se désigne réellement comme le milliard d’or semble être hors de propos.

Plus inquiétant pour certains experts est le discours de Nikolai Patrushev, le secrétaire du Conseil de sécurité moins connu mais puissant qui est considéré par certains comme, remarquablement, un successeur potentiel de Poutine. Dans une interview accordée au journal d’État Argumenty i Fakty publiée en mai, Patrushev a déclaré que l’Occident pouvait parler de “droits de l’homme, de liberté et de démocratie”, mais qu’en secret, il travaillait à la doctrine du milliard d’or.

Patrushev a suggéré que la pandémie de coronavirus aurait pu être orchestrée pour la cause et a averti qu’une crise économique mondiale était en train de se créer pour “une poignée de magnats de la ville de Londres et de Wall Street”.

“Je crains que cet homme intelligent et motivé ne croit réellement… son analyse des événements mondiaux actuels.” Mark Galeotti, professeur honoraire à l’University College de Londres et chercheur associé principal au Royal United Services Institute, écrit sur Twitter à propos de l’entretien.

Même les théories sauvages peuvent avoir des utilisations tactiques. Quand Poutine parle d’un milliard doré, il l’utilise pour lier l’exploitation occidentale de l’Afrique et de l’Asie récemment avec le contrecoup du conflit en Ukraine. Bien que Poutine se soit longtemps présenté comme la voix du conservatisme mondial, la juste colère de l’anticolonialisme est sans aucun doute une force plus puissante à l’échelle mondiale.

“Bien sûr, ce milliard doré est devenu doré pour une raison. Il a accompli beaucoup de choses. Mais il n’a pas seulement pris de telles positions grâce à certaines idées mises en œuvre, dans une large mesure il a pris ses positions en volant d’autres peuples : en Asie et en Afrique », a déclaré Poutine mercredi. “En effet, c’était comme ça. Regardez comment l’Inde a été pillée.

En Asie du Sud, en Afrique et en Amérique latine, les histoires de colère contre la domination et le colonialisme trouvent un public réceptif. Et ce sont trois régions où les pays n’ont jusqu’à présent pas réussi à se rallier aux efforts occidentaux pour isoler Moscou.

Mais les contradictions dans la logique de Poutine pourraient saper son histoire. Une autre histoire de colonialisme et de domination se déroule actuellement en Ukraine, qui, selon Poutine, est légitimement une terre russe. Comme le rapporte Robyn Dixon du Post, Poutine progresse rapidement pour annexer et absorber les parties de l’Ukraine qu’il détient actuellement, “se présentant comme une nouvelle version du tsar Pierre le Grand du début du XVIIIe siècle récupérant le territoire perdu”.

De nombreux analystes considèrent que la cause profonde de la guerre n’est même pas le désir de Poutine pour les Russes, mais le désir de Poutine de maintenir sa légitimité nationale. “La guerre a permis à Poutine de revenir sur le devant de la scène politique russe en tant que responsable irremplaçable”, a écrit cette semaine l’historien Yakov Feygin.