Comment Vladimir Poutine pourrait être évincé et remplacé par un successeur “fou” “obsédé par NUKING the West”

Le remplaçant de VLADIMIR Poutine s’il est renversé par un coup d’État de palais sera encore pire que lui, ont affirmé des experts.

Trois chefs de file potentiels dans la course pour succéder au président russe comprennent des chefs d’espionnage et un homme qui a mis en garde contre une guerre mondiale entre la Russie et l’Occident.

Le remplaçant de Vladimir Poutine pourrait être pire, selon des experts Crédit : Reuters

Le chef des espions de Poutine, Alexander Bortnikov, a été présenté comme son possible remplaçant Crédit : AFP

Nikolai Patrushev serait “la seule personne en qui Poutine aurait confiance” Crédit : Getty – Contributeur

Des experts en politique étrangère et des politiciens russes en exil ont affirmé que trois personnalités clés attendaient dans les coulisses pour remplacer Poutine.

Il s’agit d’Alexander Bortnikov, le chef du service de sécurité russe du FSB ; Nikolai Patrushev, secrétaire du Conseil de sécurité russe ; et Sergey Glazyev, conseiller économique de Poutine.

Olga Lautman, chercheuse principale au Center for European Policy Analysis à Washington DC, a déclaré au Sun Online que Poutine avait poursuivi le processus de cruauté et d’endoctrinement de l’ère soviétique sous sa direction, détournant des institutions, installant ses loyalistes et supprimant le peu de liberté du la presse avait été autorisée à prospérer dans les années 1990.

“Pour chaque Poutine, il y en a 100 autres qui attendent dans les coulisses et qui pourraient être tout aussi cruels”, a-t-elle déclaré.

“Tant que cette cruauté envers les civils et ce mépris pour les vies humaines ne seront pas effacés, aucun bon dirigeant n’émergera en Russie.”

Et elle soutient que le remplacement de Poutine pourrait être bien pire.

Lautman décrit Glazyev comme un “fou”, qui a souvent discuté de “nucléariser tout l’Occident”.

Elle ajoute qu’il est “mentalement plus instable et fasciste que Poutine” et que son système de croyances vient du sentiment que “l’Occident doit être détruit”.

Dans son esprit, “seule la Russie peut être une superpuissance”.

Alors que Patrushev et Bortnikov ont tous deux été considérés comme attendant dans les coulisses pendant un certain temps pour remplacer Poutine.

Et Lautman pense qu’un aperçu de l’histoire russe montre comment un coup d’État pourrait avoir lieu à tout moment.

“Il y a de la loyauté envers Poutine jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus”, a-t-elle déclaré. “Même si quelqu’un est digne de confiance, il peut se retourner contre Poutine à tout moment.

“Le danger peut venir de son entourage. Poutine en est conscient, d’où sa paranoïa.

“Poutine ne sait que trop bien comment éliminer les personnes qui pourraient avoir des secrets sur lui.”

LES REMPLACEMENTS DE POUTINE TROIS hommes ont été alignés comme remplaçants potentiels de Vlad. Alexandre Bortnikov Chef des services de sécurité russes (FSB), il est depuis longtemps pressenti pour remplacer Poutine

Il a travaillé de 1975 à 2004 dans la police secrète avant de rejoindre le FSB

Sous sa direction, le FSB est accusé d’avoir détruit les partis d’opposition, la presse libre et les groupes de défense des droits civiques

Il a initié l’annexion de la Crimée en 2014 et a été frappé de sanctions par l’UE en conséquence

En mai, le chef du renseignement militaire ukrainien a affirmé que Bortnikov et d’autres membres de l’élite russe envisageaient “d’empoisonner” le président pour le destituer du pouvoir. Nikolaï Patrouchev Secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, Patrushev a été directeur du FSB de 1999 à 2008

Il a rencontré Poutine alors qu’ils étaient tous les deux au KGB et les deux sont devenus proches, Vlad le récompensant avec son nouveau rôle prestigieux après être devenu président.

Patrushev est accusé d’avoir participé à une série d’attentats meurtriers contre des appartements en Russie en 1999 qui ont tué environ 300 civils, que Poutine a imputés aux “séparatistes tchétchènes”.

Il aurait également approuvé l’assassinat du dénonciateur du FSB Alexander Litvinenko en 2006 à Londres.

L’ancienne officier du renseignement Rebekah Koffler décrit Patrouchev comme la “seule personne” à qui Poutine fait confiance

Elle l’a également décrit comme un “propagandiste anti-américain enragé” qui a récemment accusé les États-Unis de vouloir atomiser l’Ukraine et de blâmer la Russie. Sergueï Glazyev Conseiller économique notoirement direct de Poutine, Glazyev est né dans l’actuelle Ukraine

En 1999, il a écrit un livre “Génocide : la Russie et le Nouvel Ordre Mondial”, accusant les oligarques du pays de provoquer un déclin annuel dévastateur de la population.

Il a mis en garde contre une “guerre mondiale” entre la Russie et les États-Unis depuis 2015, lorsqu’il a déclaré que le modèle capitaliste américain entrait dans une phase d’autodestruction.

En 2016, l’Ukraine a publié des appels téléphoniques sur écoute de Glazyev organisant des émeutes pro-russes dans les villes ukrainiennes

Glazyev a également diffusé une propagande antisémite contre le président ukrainien Zelensky, qui est juif

En 2019, il a accusé Zelensky d’avoir prévu de remplacer la population russophone de l’est de l’Ukraine par des juifs israéliens.

Pendant ce temps, le politicien de l’opposition russe en exil Mikhail Svetov a averti que le remplacement de Poutine serait “bien pire”.

L’année dernière, Svetov a été arrêté et son appartement à Moscou a été perquisitionné sur de fausses accusations, alors que le paranoïaque Vlad a intensifié sa répression impitoyable contre l’opposition russe dans les mois qui ont précédé la guerre en Ukraine.

S’exprimant depuis son exil au Panama, Svetov a déclaré à The Sun Online : “Avec le recul, il [Putin] semble avoir préparé la guerre [with Ukraine] pour quelques temps.

Une fois Poutine parti, les vrais radicaux arrivent Mikhaïl Svetov

“Pour faire la guerre, il avait besoin de se débarrasser de toute personne capable d’organiser l’opposition. Nous ne l’avions tout simplement pas réalisé à l’époque.”

Il a poursuivi : « Une fois Poutine parti, les vrais radicaux arrivent. La guerre humilie la Russie et l’armée est dans un état lamentable.

“Comme il n’y aura pas de victoire claire en Ukraine, cela déclenchera un ressentiment qui sera utilisé par ceux qui prendront le relais pour se battre et remporter une “véritable” victoire.”

Il a accusé l’Occident d’avoir une “fixation” sur Poutine et de supposer qu'”une fois qu’il sera parti, tout changera”.

Svetov a poursuivi : “Il obtient toutes ses informations de son entourage qui est très corrompu, ils mentent à Poutine depuis des années.

“Il croit en une réalité qui n’existe pas, mais pas parce qu’il est fou. Il croit vraiment que l’Occident se mêle de la politique russe et tente de déclencher une révolution, et ce depuis 10 à 15 ans.”

Svetov a également averti que Poutine conduisait son pays sur une voie “inévitable” vers la guerre civile, sinon un conflit plus large avec l’Occident.

Aidez ceux qui fuient le conflit avec The Sun’s Ukraine Fund DES PHOTOS de femmes et d’enfants fuyant l’horreur des villes dévastées d’Ukraine ont ému les lecteurs du Sun aux larmes. Beaucoup d’entre vous veulent aider les cinq millions de personnes prises dans le chaos – et maintenant vous le pouvez, en faisant un don au Sun’s Ukraine Fund. Donnez aussi peu que 3 £ ou autant que vous pouvez vous permettre et chaque centime sera reversé à la Croix-Rouge sur le terrain pour aider les femmes, les enfants, les personnes âgées, les infirmes et les blessés. Faites un don ici pour aider le fonds The Sun Ou envoyez un SMS au 70141 à partir de mobiles britanniques 3 £ – texte SOLEIL 3 £

5 £ – texte SOLEIL 5 £

10 £ – texte SOLEIL 10 £ Les SMS coûtent le montant de votre don choisi (par exemple 5 £) + 1 message standard (nous recevons 100%). Pour les conditions générales complètes, visitez redcross.org.uk/mobile L’Ukraine Crisis Appeal soutiendra les personnes dans les zones actuellement touchées et celles qui pourraient être touchées à l’avenir par la crise. Dans le cas improbable où la Croix-Rouge britannique collecterait plus d’argent qu’elle ne peut être raisonnablement et efficacement dépensée, tout excédent de fonds sera utilisé pour l’aider à se préparer et à répondre à d’autres catastrophes humanitaires partout dans le monde. Pour plus d’informations, visitez https://donate.redcross.org.uk/appeal/disaster-fund

Le conseiller économique de Poutine, Sergey Glazyev, a parlé de “nucléariser l’Occident” Crédit : Getty