Comment Vladimir Poutine affronte le monde avec la vantardise de «  mon arme est plus grosse que la vôtre  »

VLADIMIR Poutine a intensifié la tentative de la Russie de construire un arsenal «imparable» de missiles ultra-rapides – poussant la Grande-Bretagne dans une nouvelle course aux armements nucléaires terrifiante.

L’homme fort impitoyable a personnellement supervisé le développement d’une gamme d’armes hypersoniques qui volent jusqu’à 20 fois la vitesse du son.

Vladimir Poutine a intensifié la tentative de la Russie de construire un arsenal « imparable » de missiles ultra-rapides Crédit: EPA

Une vidéo russe a montré leur redoutable nouveau drone furtif volant Crédits: East2West

Et les tensions croissantes alimentées par son harcèlement moral en Ukraine ont forcé Boris Johnson à revenir sur ses promesses de désarmement de longue date pour la première fois en plus de 30 ans.

La limite britannique des stocks de nos ogives nucléaires Trident vieillissantes doit passer de 180 à 260.

Mais les experts affirment que le réarmement prévu de 10 milliards de livres sterling – ordonné alors que 10000 soldats britanniques devraient être réduits au plus bas niveau de main-d’œuvre dans 300 ans – ne fera rien pour dissuader Poutine.

Et ses armes semblent avoir des années-lumière d’avance sur celles de ses rivaux au milieu de la montée des tensions et de l’incertitude face à la crise de Covid et aux guerres commerciales vicieuses.

Voici un instantané terrifiant des derniers ajouts à l’impressionnant arsenal russe.

Avangard

Le système de missiles Avangard peut frapper n’importe quelle cible dans le monde en moins de 30 minutes

Système de missile avec un véhicule de glissement hypersonique qui frappe «comme une météorite» et est dit imparable.

Il se déplace à 20 fois la vitesse du son et peut frapper n’importe quelle cible dans le monde en moins de 30 minutes.

Burevestnik

Burevestnik peut livrer des ogives nucléaires partout dans le monde

On dit que ce missile de croisière furtif volant à basse altitude est incapable d’interception et peut livrer des ogives nucléaires partout dans le monde.

Poutine dit qu’il a une «portée illimitée».

Son nom signifie «Storm-bringer».

Réservoir de robot

Le char sans pilote Uran-9 est conçu pour détruire les véhicules ennemis et comprend des lance-flammes de roquettes

TESTÉ EN GUERRE en Syrie, le char sans pilote Uran-9 est télécommandé avec un canon de 30 mm et des missiles guidés antichar.

Il est conçu pour détruire les véhicules ennemis et comprend également des lance-flammes de roquettes.

Zircon

Le missile Zircon est l’arme de choix de Poutine pour anéantir les villes américaines dans une guerre nucléaire

MISSILE avec une vitesse maximale de plus de 6100 mph est l’arme de choix de Poutine pour anéantir les villes américaines dans une guerre nucléaire.

Il en a vu un testé pour lui lors d’un lancement prévu pour lui «comme un cadeau d’anniversaire».

Kinzhal

Le missile Kinzhal vole à dix fois la vitesse du son

LE nom signifie poignard.

Le missile vole à dix fois la vitesse du son, a une portée de 1 250 miles et Moscou se vante de ne pas avoir de match en Occident.

Dix avions avec des Kinzhals étaient en service dans le sud de la Russie.

Poséidon

Poséidon est un drone sous-marin à propulsion atomique déployé comme une torpille géante à capacité nucléaire

Un drone sous-marin à propulsion atomique déployé comme une torpille géante à capacité nucléaire.

Il se déplace à travers la mer à 125 mph en utilisant un système de propulsion top secret et serait mortel contre les porte-avions.

Satan 2

Satan 2 est la plus grosse bête de l’arsenal nucléaire russe

LA PLUS GRANDE bête de l’arsenal nucléaire russe.

Un missile de 188 tonnes a une portée de 11 000 milles, peut échapper au bouclier de défense des États-Unis et est capable de détruire une zone de la taille de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Missile guidé Kalachnikov

Le nouveau missile guidé Kalachnikov détruit des avions volant à basse altitude, des hélicoptères et des drones

LE nouveau missile guidé 9M333 détruit les avions, hélicoptères et drones volant à basse altitude.

Il trouve des cibles sans guidage de missile supplémentaire après le lancement ou étant dans leur ligne de mire.

Sprut-SDM1

Le « réservoir volant et de natation » unique de Russie subit des tests

L’unique «réservoir volant et de natation» de la RUSSIE est en cours de tests.

La vidéo montre les cibles de l’explosion de véhicules légers depuis l’eau, donnant aux forces russes un avantage clé sur les rivaux de l’OTAN en Europe.

Drone furtif

Le drone furtif Okhotnik peut voler de Moscou à Londres et revenir en une seule mission

L’Okhotnik – c’est-à-dire Hunter – serait pratiquement indétectable et peut voler de Moscou à Londres et revenir en une seule mission.

Il peut s’agir d’un espion dans le ciel ou de tirer des missiles travaillant avec un avion de combat Su-30SM.

Cocktail Novichok

Les experts en chimie développent une forme plus mortelle de Novichok

Les experts CHIMIQUES développent une forme plus mortelle de Novichok.

Poutine aurait été furieux que l’agent neurotoxique n’ait pas tué Sergei Skripal lors de l’empoisonnement de Salisbury en 2018.

Chasseur furtif

Le plus récent chasseur furtif Su-57 de cinquième génération de Russie est considéré comme l’un des avions de combat les plus meurtriers jamais construits

Le tout dernier chasseur furtif russe Su-57 de cinquième génération est conçu pour transporter le missile hypersonique Kinzhal.

Considéré comme l’un des avions de combat les plus meurtriers jamais construits.

Au total, 67 Su-57 devraient être livrés d’ici 2028.