Comment vivre plus durablement ? Cinq experts partagent des conseils verts faciles

Les gouvernements du monde entier se sont engagés à devenir neutres en carbone au cours des prochaines décennies et à contribuer à réduire l’impact de nos activités quotidiennes sur l’environnement. Mais que pouvons-nous faire en tant qu’individus ? CNBC s’entretient avec cinq experts qui partagent leurs idées sur la façon dont nous pouvons améliorer notre empreinte carbone.

1. Posez des questions

Nasreen Sheikh est une militante contre la pauvreté et la fast fashion. Elle est née dans un petit village situé à la frontière de l’Inde et du Népal, et vers l’âge de 10 ans, elle a fini par travailler dans un atelier de misère.

Plus que 127 milliards de dollars La valeur des vêtements importés chaque année par les pays du G-20 est susceptible de provenir de l’esclavage moderne, selon le rapport Global Slavery Index 2018 de la Walk Free Foundation. Le cœur du problème, selon Sheikh, est que « les gens ne posent pas de questions : d’où viennent mes vêtements, d’où viennent les chocolats ou d’où vient mon café ». Afin de vivre plus durablement, elle suggère : « Je pense au-delà du prix, et je considère les personnes qui fabriquent nos vêtements, je lis l’étiquette et je pose des questions : qui a fait mes vêtements ? Et je ne soutiens qu’éthique, durable et Marques équitables. »

2. Votre nourriture

Un régime à base de plantes « a des avantages pour toute la planète et la société et les gens dans son ensemble », a déclaré à CNBC Shireen Kassam, cofondatrice de Plant Based Health Online, un groupe qui éduque les professionnels de la santé et défend la nutrition à base de plantes. . Le bœuf est le produit alimentaire le plus polluant de l’agriculture moderne, émettant 99,48 kg de gaz à effet de serre par kilogramme de nourriture, selon Notre monde en données. L’agneau et le mouton suivent à 39,72 kg par kilogramme de nourriture. Kassam déclare : « Les gains faciles sont de se débarrasser de la viande rouge et transformée, car c’est à la fois pour la santé et pour l’environnement que c’est le plus grand impact que vous puissiez avoir en tant qu’individu. « Et plutôt que de penser qu’il s’agit de retirer des aliments ou d’éviter des aliments ou de restreindre, c’est en fait un régime riche en abondance – nous avons des milliers de plantes comestibles », a-t-elle déclaré.

3. Votre énergie

« La plupart de l’énergie que nous utilisons dans la maison est destinée au chauffage et à l’eau chaude. Vérifiez, si vous avez des commandes de chauffage, qu’elles sont réglées à un niveau confortable et que votre chauffage ne s’allume que lorsque vous en avez besoin. Parce que si il est allumé quand vous êtes absent, c’est juste une perte d’énergie », a déclaré Laura McGadie, responsable de l’énergie du groupe Energy Saving Trust, une organisation britannique à but non lucratif. Notre consommation d’énergie joue un rôle important dans notre empreinte carbone. Rien qu’au Royaume-Uni, pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, on estime que les émissions de carbone provenant du chauffage des ménages et de l’eau chaude devront être réduites de 95 % au cours des 30 prochaines années.

« Une autre chose que vous pouvez faire est de vous assurer de ne pas laisser vos appareils en veille », a-t-elle déclaré, ajoutant que cela pourrait vous faire économiser environ 25 £ (34,7 $) par an. Et quand il s’agit de votre mobile « dès qu’il est chargé à 100%, vous ne voulez plus qu’il se charge. Alors débranchez-le et éteignez-le du mur, car vous aurez l’impression que la prise pour le chargeur de téléphone devient souvent chaud, s’il se réchauffe, cela consomme de l’énergie », a également déclaré McGadie.

4. Vos déchets

Fabrication de plastique aurait augmenté de 2,3 millions de tonnes en 1950 à 448 millions de tonnes en 2015, selon les données partagées par National Geographic. De plus, chaque année, environ 8 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans nos océans, mettant en danger la biodiversité. Melanie Fisher, fondatrice de Zero Waste Goods, une entreprise d’événements durables, a déclaré qu’il y avait trois parties dans la façon dont elle s’attaquait à ses propres déchets plastiques. La première étant la diligence raisonnable sur les produits qu’elle achète. « Ensuite, il y a le fait de prendre soin des produits que je possède déjà, donc si vous pouvez prolonger la vie de quelque chose soit en le réparant, soit même en le donnant à une œuvre caritative… et puis il y a comment je recycle, quelle est la fin de vie du produits que j’utilise ? » elle a dit à CNBC.

« Avec mes produits de soins personnels, j’ai vraiment réduit ce que j’ai utilisé et les produits que j’achète, j’essaie de m’assurer qu’il n’y a aucun emballage si possible », a ajouté Fisher. « Avec mes produits de beauté, je m’assure que j’achète auprès d’une marque que vous pouvez aller faire remplir les produits, ou qu’ils sont entièrement en verre ou en boîtes de conserve, vous vous assurez donc qu’ils peuvent être recyclés », a-t-elle ajouté.

5. Consommation générale