Comment vivre pleinement sa vie avec la myasthénie grave

Je passerai en mode survie quand j’aurai l’impression d’être au bord d’une grave poussée. Je fais ce que j’appelle le repos “militant” – je limite sérieusement la quantité de paroles et de mouvements que je fais. Je vais rester sur mon BiPap. Je devrai peut-être recevoir ma perfusion d’IgIV plus tôt que d’habitude pour éviter une hospitalisation.

Parfois, je ne peux pas récupérer complètement si je me pousse trop fort. C’est donc une seconde nature pour moi de faire des pauses tout au long de la journée. Mais il n’est pas possible d’éviter mes déclencheurs tout le temps. Cela inclut le stress et le surmenage.

Comment puis-je obtenir de l’aide ?

Mon mari est mon soignant et ce depuis 6 ans. Il m’aide pour beaucoup de choses. Je n’ai pas été capable de conduire depuis de nombreuses années, donc je compte souvent sur lui pour me déplacer. Et il fait toute la cuisine et une grande majorité du ménage.

Mais il a un travail à temps plein, et je sais qu’il est fatigué. Nous essayons de faire en sorte qu’il ait aussi des pauses.

Je remercie également ma famille et mes amis qui m’offrent leur soutien.

Je n’avais jamais entendu parler de MG quand j’ai été diagnostiqué. Et je suppose que la plupart des autres personnes ne l’ont pas non plus. Cela me réjouit quand quelqu’un me dit qu’il a fait des recherches sur mon état ou mon traitement. Je sais que cela signifie qu’ils auront une meilleure compréhension de ce qu’est vraiment ma vie.