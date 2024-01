Comment vivre mieux, plus longtemps : un laboratoire de longévité vise à nous aider à prospérer en vieillissant : Shots

J’avais l’habitude de broncher au sujet du vieillissement. Pouvons-nous faire quelque chose contre l’inévitable ?

Mais récemment, j’ai exploré une nouvelle vague de recherches sur la longévité qui fait de la vie d’un être humain vieillissant, c’est-à-dire de nous tous, une période passionnante.

Il s’avère que nous vieillissons tous à des rythmes différents. Les super-âges ont peut-être d’excellents gènes, mais la recherche montre que nos habitudes et nos routines – de ce que nous mangeons à la façon dont nous bougeons notre corps, en passant par les personnes avec qui nous passons notre temps – comptent beaucoup lorsqu’il s’agit de bien vieillir.

La prochaine étape consiste désormais à cibler la biologie fondamentale du vieillissement et à proposer de nouvelles interventions pour le ralentir.

De nombreux scientifiques pensent avec optimisme que nous sommes sur le point de réaliser des percées. Non seulement pour nous aider à vivre plus longtemps, mais, plus important encore, pour prolonger le nombre d’années pendant lesquelles nous vivons en bonne santé.

C’est l’objectif des chercheurs du Laboratoire de longévité humaine à la faculté de médecine Feinberg de l’Université Northwestern. Ils recrutent des participants à l’étude afin qu’ils puissent tester quels types d’interventions pourraient ralentir le taux de vieillissement. C’est pour cela que j’ai décidé de retrousser mes manches pour la science.

Bienvenue dans le vieillissement : ma visite au laboratoire de longévité

Quand je suis arrivé un matin de fin d’hiver, la première étape a été une rapide prise de sang. L’Institut est situé au 21e étage lumineux du Northwestern Memorial Hospital, surplombant le lac Michigan. Cela ressemblait plus à un spa qu’à un cabinet médical. Je ne m’attendais pas à la vaste gamme de données et d’informations que les scientifiques pourraient tirer d’une batterie de tests.

Sur une période de 4 heures, ils ont effectué plus de deux douzaines d’évaluations. Au début, c’était un peu comme un examen médical annuel. Ils ont vérifié ma tension artérielle, mon poids, ma glycémie et mon cholestérol.



Mais ensuite, les tests sont devenus beaucoup plus intéressants. Dans une petite salle d’examen, un assistant médical a ouvert la charnière d’un BodPod, une capsule qui ressemble à un submersible. La machine a évalué ma composition corporelle, déterminant le rapport entre la masse grasse et la masse maigre, qui comprend les muscles. La force est un marqueur clé d’un vieillissement en bonne santé, car elle nous aide à lutter contre la fragilité et les chutes.

Ensuite, on m’a demandé de renifler et d’identifier une gamme d’odeurs distinctes – du cuir au chocolat – pour tester la fonction olfactive. La perte de l’odorat peut être un signe précoce de maladie et de déclin cognitif. Ils ont scanné ma rétine et pris des images numériques de l’intérieur de mes yeux, ce qui peut également aider à détecter une maladie. Et j’ai passé un test de mémoire et de fonction cognitive, appelé MOCA. Heureusement, tout était sain.

Ensuite, j’ai passé une série de tests de santé cardiovasculaire. Ils ont mesuré mon fonction endothéliale, ce qui permet au sang de circuler librement dans le corps. Ils ont examiné la variabilité de ma fréquence cardiaque et la vitesse de mon pouls, qui sont un indicateur de la raideur des artères. J’ai eu des électrodes placées sur ma poitrine pour un électrocardiogramme.

À mi-chemin, je me sentais un peu nerveux, mon esprit s’est précipité vers et si.

De tous les tests qu’ils ont effectués, le plus intrigant est le Test GrimAge. Ce test prédit biologique âge. Il s’agit de déterminer si l’âge de votre ADN est plus jeune – ou plus ancien – que votre âge réel, appelé âge chronologique. Invoquer des images de la faucheuse ? Oui, c’est l’idée : le test peut estimer à quelle vitesse – ou lentement – ​​vous vieillissez.

Pour comprendre cela, les chercheurs utilisent une technique basée sur méthylation de l’ADN, qui est une mesure des modifications de notre ADN. Fondamentalement, à mesure que nous vieillissons, des composés appelés groupes méthyle s’attacher à certaines de nos molécules d’ADN, ce qui peut activer ou désactiver des gènes. Les chercheurs ont montré que plus la proportion d’ADN méthylé est élevée à certains endroits, plus l’âge biologique d’une personne est accéléré. Les recherches publiées suggèrent qu’il s’agit d’un moyen fiable de prédire la durée de vie et la durée de vie.

Pouvez-vous changer votre âge biologique?

Personne ne veut découvrir qu’il vieillit plus vite que ses pairs, n’est-ce pas ? Mais voici la partie passionnante. Notre âge biologique est peut-être malléable. L’espoir est que nous puissions ralentir notre rythme de vieillissement – ​​en modifiant notre mode de vie. En fin de compte, il peut y avoir des pilules anti-âge ou d’autres interventions.



Pour les chercheurs, le test GrimAge n’est pas seulement un moyen d’estimer l’âge de l’ADN. C’est un outil pour étudier si des interventions peuvent le modifier.

“C’est la grande lueur d’optimisme qui transparaît dans tout cela, la possibilité que nous puissions ralentir le vieillissement et prolonger la durée de vie des gens”, déclare le Dr. Douglas Vaughan, directeur de l’Institut de Longévité. La durée de vie est le nombre d’années pendant lesquelles nous vivons en bonne santé. “Cela peut être modifié très rapidement dans des modèles expérimentaux et probablement aussi chez les humains”, dit-il.

Par exemple, fumer a un effet très fort sur la méthylation. “Des dizaines de milliers d’endroits subissent une méthylation lorsque vous fumez”, explique un chercheur Steven Horvathqui a développé le horloge épigénétique utilisé dans le cadre du test GrimAge. Les personnes obèses présentent également une méthylation plus élevée à certains endroits. “A l’inverse, si vous mangez des légumes, si vous êtes mince, si vous faites de l’exercice, cela ralentit l’âge de la méthylation”, explique-t-il.

Bien sûr, on sait depuis longtemps que fumer et mal manger sont mauvais pour la santé. Mais les chercheurs peuvent désormais tester des interventions spécifiques pour voir s’il est possible de déplacer l’aiguille.

Le profond intérêt de Vaughan pour le vieillissement a pris son essor lorsqu’il a identifié une variante génétique distincte dans une communauté Amish de l’Indiana. Les personnes atteintes de cette variante sont protégées du diabète et ont un système cardiovasculaire en meilleure santé que les autres. En laboratoire, lorsque Vaughan a conçu des souris pour qu’elles ne contiennent qu’un niveau de 50 % d’une protéine associée à cette mutation, leur durée de vie a été multipliée par quatre. “C’était un moment eurêka”, dit-il.

Il dit à ses étudiants en médecine actuels qu’au cours de leur carrière, ils prescriront des interventions visant à ralentir le vieillissement biologique de leurs patients.

“Je ne sais pas exactement ce que cela va être. Cela pourrait être un médicament. Cela pourrait être une intervention sur le mode de vie, pour autant que je sache, cela pourrait être une modification génétique”, dit Vaughan. “Mais il y aura des moyens de ralentir ce processus et de donner aux gens une plus longue durée de vie.”

Démocratiser le vieillissement

Les personnes qui vivent dans le quartier chic de Chicago, où se trouve le Human Longevity Lab, peuvent s’attendre à vivre une vie beaucoup plus longue et en meilleure santé que celles qui vivent à quelques kilomètres seulement. Le Dr Vaughan souhaite contribuer à combler cet écart.

“Je m’inquiète pour la pauvre âme du sud de Chicago, qui a une espérance de vie de 55 ans, contre 92 ans dans le quartier où nous nous trouvons actuellement”, dit-il. Une différence étonnante de plus de 30 ans. (Vous pouvez consulter l’espérance de vie dans votre code postal ici.)

De nombreux facteurs jouent dans cet écart d’espérance de vie, notamment pauvreté, logement, stress et la criminalité qui peuvent tous nuire à la santé.

Vaughan et ses collaborateurs recrutent des personnes d’un large éventail d’âges, de groupes ethniques, de quartiers et de statuts socio-économiques pour voir ce qui fonctionne pour ralentir le vieillissement biologique pour tout le monde.

“Beaucoup de gens ont été malmenés en ce qui concerne le vieillissement”, dit Vaughan. Leur objectif est de trouver des interventions abordables et fondées sur des données probantes qui peuvent bénéficier à tous, quel que soit le statut socio-économique.

Par exemple, on s’intéresse à l’étude du stress, ce qui, selon Vaughan, pourrait être “une partie de la raison de l’écart d’espérance de vie dans les différents quartiers de Chicago”. Pour étudier cela, il pourrait mesurer l’âge biologique des personnes au départ, leur demander d’essayer un programme de réduction du stress et de refaire un test pour voir si leurs résultats changeaient.

Vaughan s’intéresse également à l’étude des personnes atteintes du VIH chronique qui ont tendance à vieillir à un rythme accéléré. Un don caritatif d’une famille de Chicago partageant un intérêt commun a aidé lancer l’Institut. L’équipe de Vaughan envisage une série d’interventions pour vérifier si elles peuvent ralentir le vieillissement de cette population.

“Ça pourrait être musculationÇa pourrait être le jeûne intermittent, il peut s’agir de manipulations alimentaires, de médicaments actuellement disponibles qui pourraient avoir effets anti-âge,” Vaughan….