Comment vit-on à La Mecque ? Pour les résidents, les sites les plus sacrés de l’islam sont tout simplement la maison

MECCA, Arabie Saoudite (AP) – Pour Zainab Abdu, les sites les plus sacrés de l’islam étaient la toile de fond de ses week-ends de croissance.

Élevé à La Mecque, Abdu se souvient d’avoir fait du patin à roulettes avec des amis près de la Grande Mosquée où se trouve la Kaaba. Les plaines et les vallées désertiques qui regorgent de pèlerins chaque année sont l’endroit où, hors saison, elle, sa famille et ses amis ont fait des pique-niques, monté à cheval et joué au football.

« Le Haram (Grande Mosquée) est ma maison », a déclaré le pharmacien de 29 ans. « C’est mon enfance. Mais les gens ne peuvent pas imaginer à quel point la vie est normale pour nous. Nous faisons des choses que tout le monde fait. »

La Mecque est la ville la plus sainte de l’islam et un point focal pour les adeptes de la foi. C’est le lieu de naissance du prophète Mahomet, où les musulmans pensent qu’il a reçu pour la première fois les révélations divines du Coran. C’est l’emplacement de la Kaaba, la structure noire en forme de cube vers laquelle les musulmans du monde entier se tournent cinq fois par jour pour prier.

C’est aussi là qu’environ 2 millions de personnes vivent, travaillent et font des activités ordinaires comme la lessive, l’épicerie, les devoirs, sortir les poubelles et payer les factures.

Loin des zones dominées par les pèlerins, les quartiers modernes de la ville s’étendent sur des boulevards avec des centres commerciaux, des gymnases, des écoles et une université. La ville a peu du faste des villes du Golfe comme Dubaï ou Doha, ou même Riyad. Les centres commerciaux sont modestes, bien que des magasins de thé à bulles et des chaînes bien connues comme Sephora s’installent. L’aire de restauration d’un centre commercial avait un panneau proclamant que la chaîne de restauration rapide américaine de poulet Popeyes allait bientôt ouvrir.

La vie quotidienne fait des concessions au caractère sacré de la ville. La Mecque n’a pas de cinémas, bien que le gouvernement ait levé l’interdiction nationale des salles de cinéma en 2018. Pour un cinéma, les habitants se rendent dans la ville côtière de Djeddah, à environ 70 kilomètres (35 miles). Les salles de mariage sont à l’écart des lieux sacrés.

« C’est une ville sainte et cela doit être respecté », a déclaré Abdu. « Il y a de la musique lors des anniversaires et autres célébrations, mais ce ne sera pas bruyant. »

Et une fois par an, la population de la ville double effectivement pendant un mois à mesure que les pèlerins du Hajj du monde entier affluent, comme cela se produit cette semaine. La sécurité se resserre dans les rues pour diriger la circulation alors que des foules massives se déplacent autour de la Grande Mosquée et vers les lieux saints du désert voisin comme Mina, Muzdalifa et le mont Arafat.

Pour Abdu, cela signifie accorder plus de temps à la circulation et éviter certains itinéraires en raison des fermetures de routes, même si elle n’habite pas près de la Grande Mosquée. Elle se prépare également à faire des heures supplémentaires en raison de l’afflux de pèlerins souffrant de rhumes, de symptômes de grippe, de maux d’estomac ou de douleurs musculaires – tous des maux typiques du Hajj. Née à Jeddah, Abdu vit à La Mecque depuis l’âge de six ans.

Les Mecquois avaient l’habitude d’avoir une interaction plus personnelle avec les pèlerins du Hajj. Mais les mesures mises en place par les autorités pour contrôler et organiser les foules ont imposé une distance. D’énormes investissements ont transformé La Mecque.

À l’époque, « les gens avaient leurs maisons ouvertes » aux pèlerins, a déclaré Fajr Abdullah Abdul-Halim, un homme de 57 ans né et élevé à La Mecque. « Si quelqu’un était malade, ils le soignaient chez eux. C’était de beaux moments.

La maison familiale d’Abdul-Halim était proche de la Grande Mosquée, de sorte qu’ils pouvaient regarder les pèlerins faire le tour de la Kaaba depuis leur toit. Les familles mecquoises se contentaient de traîner autour de la Grande Mosquée, car il y avait peu d’autres espaces publics. Abdul-Halim se souvient d’y être allé avec ses parents et ses frères et sœurs tous les après-midi pour les prières et d’y être resté jusqu’aux prières du soir.

Maintenant, un déménagement à Djeddah après son mariage et le décès de parents à La Mecque signifient qu’elle a moins de raisons de visiter la ville. Les quartiers autour de la mosquée ont été transformés et sont méconnaissables après la construction d’hôtels monumentaux, de gratte-ciel, d’autoroutes et d’autres infrastructures au cours de la dernière décennie.

Abdul-Halim et Abdu ont tous deux déclaré qu’ils faisaient le Hajj facilement, avec peu ou pas de planification préalable. Mais l’époque où les habitants pouvaient simplement participer librement est révolue ; maintenant, ils doivent postuler pour une place comme tout le monde et payer des frais à partir de 1 060 $ par personne.

Pourtant, il y a une fierté particulière à vivre en ville. Abdu a rappelé qu’à l’école primaire « on nous disait de donner le bon exemple aux gens en raison du statut de La Mecque ».

« On me dit toujours que j’ai de la chance, je peux aller (à la Grande Mosquée) tous les jours. Les gens sont tellement excités que je vis ici. Parfois, j’ai l’impression que je n’y vais pas assez, mais je suis tellement reconnaissant. C’est un cadeau », a-t-elle déclaré. « Quand c’est le Hajj, c’est comme ouvrir sa maison aux invités. Lorsque ces invités partent, vous vous sentez triste.

Quelques jours avant le début officiel du Hajj lundi, le chauffeur de taxi bangladais Jahid Rojin a soupiré alors que sa voiture s’éloignait du complexe de la Grande Mosquée et se dirigeait vers le quartier Aziziyah de la ville.

« C’est toujours comme ça pendant le Hajj », a-t-il dit en ourdou, désignant les rues grouillantes de pèlerins en sueur. Né à Dhaka, Rojin vit à La Mecque depuis 16 ans, faisant partie d’une importante communauté sud-asiatique qui y réside en permanence.

Pendant la saison du Hajj, le loyer qu’il paie au propriétaire de son taxi passe de 1 000 $ à environ 1 600 $ par mois. Il a dû quitter son appartement parce que son propriétaire voulait le louer aux pèlerins et gagner un peu d’argent. Mais, a-t-il dit, il rentrera chez lui une fois les pèlerins partis, et la circulation, les prix et tout le reste reviendront à la normale.

Et il dit qu’il y a un avantage.

« Les bénédictions et le rizq (subsistance) que vous obtenez en étant à La Mecque ne peuvent être égalés nulle part ailleurs dans le monde, nulle part ailleurs en Arabie saoudite », a-t-il déclaré, alors qu’il facturait à une femme désespérée plus du triple du tarif de voyage régulier pour partager son taxi. avec deux autres passagers. « J’ai beaucoup de chance de vivre ici. Je sais que. »

