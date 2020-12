L’éclipse solaire est le phénomène qui se produit lorsque la lune vient directement entre le Soleil et la Terre. La lune recouvre partiellement ou entièrement le Soleil, évitant ainsi à sa lumière d’atteindre la surface de la Terre.

Le 14 décembre 2020, une éclipse solaire totale commencera à 19h03 IST et se terminera à 12h23 IST le 15 décembre. L’éclipse ne sera cependant pas visible en Inde.

Il sera à son maximum pendant 2 minutes 9 secondes à 21h13 IST.

Il existe plusieurs mythes associés à l’éclipse solaire, sur les choses à faire et à ne pas faire. Voici un aperçu de certaines des choses recommandées et fondées sur des faits scientifiques.

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) conseille d’utiliser des «lunettes d’éclipse», qui sont des filtres sociaux à usage spécial, pour observer le soleil pendant une éclipse solaire.

Il est strictement interdit de regarder le Soleil à l’œil nu lors d’une éclipse car cela peut nuire à nos yeux. L’utilisation de filtres faits maison ou de lunettes de soleil ordinaires n’est pas non plus conseillée, car cela nuira toujours aux yeux.

Il est également conseillé de ne pas capturer une photographie de l’éclipse à l’aide d’un appareil photo ou de la regarder de près à l’aide d’un télescope, car il existe un risque de lésion de la vision par les rayons concentrés du soleil.

Vous ne devez pas non plus retirer vos lunettes de vision pour regarder l’éclipse solaire. Portez vos lunettes éclipse sur vos lunettes de vision pour voir le phénomène. S’il est inconfortable de porter des lunettes éclipse sur les lunettes de vision, vous pouvez également utiliser une visionneuse portative.

Ceux qui veulent regarder l’éclipse avec des enfants doivent particulièrement veiller à ne pas la regarder directement car cela pourrait entraîner des dommages permanents à long terme.

Bien que ceux qui vivent en Inde ne puissent pas voir cette éclipse solaire, les personnes vivant dans des pays d’Amérique du Sud comme le Chili et l’Argentine pourront voir l’éclipse solaire. Une éclipse solaire partielle sera disponible dans certaines parties de l’Afrique du Sud, des océans Indien et Pacifique et de l’Antarctique.