Comment Vincent Kompany doit remercier Nedum Onuoha de l’avoir présenté à sa future femme

Le manager de Burnley, Vincent Kompany, doit remercier Sergio Aguero pour avoir remporté un premier titre de Premier League et Yaya Touré pour sa première FA Cup.

Mais le fidèle belge doit remercier Nedum Onuoha d’avoir rencontré sa femme. L’ancien produit de l’académie de Manchester City a raconté QuatreQuatreDeux comment il est devenu proche de l’ancien défenseur – et comment sans lui, il n’aurait même jamais rencontré Carla Higgs, une fan de toujours de City qu’il a épousée en 2011.

« J’ai rencontré Vinny avant qu’il ne vienne à City », explique Onuoha. « C’était un énorme prospect à Anderlecht, puis à Hambourg, alors j’avais entendu parler de lui et je suis allé le voir à Hambourg.

Nedum Onuoha a joué avec Vincent Kompany à Manchester City (Crédit image : Ed Garvey/Manchester City FC via Getty Images)

« Il a joué le n ° 10 ce jour-là et a bien joué. J’ai passé quelques jours avec lui et nous sommes devenus amis – en fait, je l’aimais tellement que je l’ai présenté à une de mes amies à Manchester qui s’appelait Carla. Non seulement il a signé pour City des mois plus tard, mais il l’a finalement épousée et ils ont maintenant des enfants !

« Donc je suppose que j’ai vu quelque chose en lui immédiatement, mais ce qui est drôle à propos de Vincent, c’est que son importance au club a grandi à chaque saison. Il était si fort mentalement, surmontant toujours ses propres blessures et revers, mais aidant également ses coéquipiers à être les meilleurs possible.

Pourquoi Josko Gvardiol pourrait rendre Manchester City invincible

En tant que collègue défenseur qui avait l’habitude de jouer avec lui dans la ligne de fond, Onuoha a appris à mieux connaître Kompany – et cela ne le surprend pas que l’actuel patron de Burnley se débrouille si bien, compte tenu de la qualité de sa communication en tant que joueur.

« Il n’a jamais été autoritaire, mais Vinny savait exactement comment il voulait jouer au jeu », explique Onuoha. « En jouant avec lui au poste de défenseur central, j’ai toujours su à quel point il voulait que je le complète. S’il voulait être agressif, il avait besoin de quelqu’un qui le couvrirait. Il avançait et attaquait le ballon, confiant que je le couvrirais. Il l’a rendu facile.

Vincent Kompany a mené Burnley à la promotion lors de sa première saison en charge (Crédit image : Clive Brunskill/Getty Images)

« Vinny a contribué à créer le caractère du club de football. D’autres l’ont fait aussi, mais il n’était pas seulement un bon joueur, il a conduit ces standards ; c’est lui qui a organisé les amendes, exigeant le respect de tous. Il était toujours bon pour relayer les messages aux gens, même si cela devait se faire de différentes manières.

«Si quelqu’un avait besoin de crier dessus, il pouvait le faire, mais si quelqu’un avait besoin de conseils doux, il pouvait le faire aussi. Je pense qu’il était un peu en avance sur son temps, car il adoptait une approche plus individuelle du groupe.

