Comment Victoria Agoglia a été ignorée à plusieurs reprises alors qu’elle avait déclaré à la police qu’elle était maltraitée, violée et toxicomane par des pédophiles prédateurs

L’une des victimes tragiques du gang de toilettage de Rochdale était une jeune fille de 15 ans qui a été violée à plusieurs reprises et consommée par des pédophiles prédateurs avant de mourir d’une overdose d’héroïne.

Victoria Agoglia était censé recevoir des soins résidentiels « en solo » 24 heures sur 24, mais il a disparu 19 fois en trois mois pendant deux semaines consécutives. Au lieu d’essayer de la retrouver, les soignants lui envoient un message lui demandant : « Quand reviens-tu ?

Il s’est avéré qu’elle était utilisée à des fins sexuelles par des hommes plus âgés en échange d’argent, d’alcool et de drogues dures – parfois abusée par jusqu’à 25 d’entre eux en une seule nuit.

Des dizaines de jeunes filles ont été ciblées, maltraitées et violées par des gangs composés principalement d’hommes asiatiques entre 2004 et 2012 à Rochdale, alors que les autorités restaient à l’écart. Victoria elle-même a écrit une lettre déchirante à la police pour documenter ses abus, mais elle a été ignorée.

Son histoire déchirante n’est qu’une parmi tant d’autres documentées dans un nouveau rapport publié hier qui documente la lutte qu’ils ont dû mener pour être crus. Il a également identifié 96 hommes qui sont toujours considérés comme un risque potentiel pour les enfants.

Avant sa mort en 2003, Victoria Agoglia s’est enfuie de sa maison mitoyenne à 21 reprises en l’espace de deux mois et, à cinq reprises, la police a été sollicitée pour la rechercher.

Elle a été violée et ses soignants savaient qu’elle était exploitée sexuellement par des hommes plus âgés en échange d’argent, d’alcool et de drogues dures.

Une note griffonnée écrite par Victoria, intitulée « Choses que j’ai faites dans le passé », a été transmise aux policiers par les services sociaux et documentait les abus qu’elle a subis à l’âge de 13 ans.

La lettre dévastatrice de Victoria dans son intégralité Choses que j’ai faites dans le passé J’ai bu, fumé de l’herbe, pris des pilules, soufflé de la coca, pris de l’héroïne – juste pour quoi ? Tout ce que vous faites, c’est en rire, mais cela peut aussi vous tuer. Je n’ai que 13 ans. J’ai le reste de la vie devant moi. J’ai couché avec des gens plus âgés que moi, dont la moitié dont je ne connais même pas leurs noms. Je suis une salope et il n’y a pas de quoi être fier. Maintenant, je me demande pourquoi j’ai fait ça, juste pour impressionner les garçons et ils m’ont traité comme un connard. Même une nuit, quand j’étais dehors, j’étais entassée avec un garçon et Sam parce qu’ils étaient tellement fous qu’ils ont écrasé la voiture. La police a fouillé Mosside Longsight mais nous n’avons jamais été arrêtés et tout ce que j’ai perdu juste à cause de la drogue. Les garçons, ma famille et ma famille sont censées compter beaucoup pour les gens à l’époque, pas pour moi. Donc j’ai perdu tout ça. J’espère juste que je le savais à l’époque, mais ce n’était pas le cas. La prochaine fois, pensez à votre famille avant de boire, de prendre de la drogue, de faire l’amour ou d’avoir de l’argent. 13 ans, 1989

Elle a écrit qu’elle « couchait avec des gens plus âgés » qu’elle – « la moitié d’entre eux, je ne connais même pas leurs noms ». Je suis un s*g.’

Elle a poursuivi: “Je pense que je l’ai fait juste pour impressionner les garçons et ils m’ont traité comme un connard. Toutes les choses que j’ai perdues à cause de la drogue. Les garçons, ma famille, j’ai perdu tout ça.

La lettre a été signée « 13 ans, 1989 ».

Son ton montrait à quel point l’écolière avait désespérément besoin de l’aide de la police. Mais la lettre n’a jamais été mise en œuvre.

En septembre 2003, Victoria s’est rendue au domicile d’un Asiatique de 50 ans – Mohammed Yaqoob – qui lui a injecté de l’héroïne.

Elle est décédée à l’hôpital cinq jours plus tard. Il a ensuite été condamné à trois ans et demi de prison pour lui avoir injecté une substance nocive après avoir été innocenté d’homicide involontaire.

Maggie Oliver, une ancienne détective qui a démissionné de la police du Grand Manchester pour rendre publique son opinion sur les gangs de toilettage, a révélé que la lettre écrite par Victoria était incluse dans un rapport de police qui n’a jamais été suivi d’effet.

Mme Oliver a rédigé le rapport, qui commençait même par une photo de Victoria et sa lettre dans le but de mettre en lumière son cas, après avoir lancé l’opération Augusta en 2004, qui visait à enquêter sur le réseau de maltraitance d’enfants de Rochdale.

Mais il est choquant que l’enquête ait été discrètement abandonnée par les chefs de la police alors que Mme Oliver était en pause de trois mois.

Ce n’est que huit ans plus tard que les auteurs de l’opération qui a vu des filles consommer de l’alcool et des drogues avant d’être utilisées comme esclaves sexuelles ont été traduits en justice.

Même si le nouveau rapport se concentre sur les événements survenus un an après la mort de Victoria, il conclut qu’aucune leçon n’a été tirée de sa mort ni de l’opération Augusta qui en a résulté, au cours de laquelle seulement deux suspects sur près de 100 ont été emprisonnés.

Et ce malgré une enquête sur sa mort révélant 57 victimes de gangs de toilettage, certaines âgées d’à peine 12 ans.

Un cas mis en évidence par le rapport est celui de Child 44, une adolescente qui a avorté après avoir été maltraitée à l’âge de 13 ans en 2009.

Il a été révélé que la police du Grand Manchester (GMP) avait secrètement pris le fœtus et effectué un test ADN pour tenter de le relier à d’éventuels suspects.

La police a lancé sa première enquête sur le toilettage à Rochdale en 2007

Shabir Ahmed a été condamné à 22 ans de prison pour 30 viols d’enfants lors de son deuxième procès.

Cependant, lorsqu’aucune correspondance n’a été trouvée, l’objet a été laissé dans un congélateur au poste de police de Rochdale et n’a été retrouvé que lorsqu’il a été découvert lors d’un « examen de routine de la propriété ».

La jeune fille qui a avorté n’a découvert qu’en 2011 que l’avortement avait été pratiqué par la police, et le moment où elle l’a découvert avec émotion a été reconstitué dans le drame de la BBC « Three Girls ».

Elle a déclaré aux auteurs du rapport de 173 pages que la police lui avait « volé » son enfant à naître et a déclaré qu’il était « dégoûtant » que la police l’ait fait sans son consentement.

Entre-temps, elle avait continué à être maltraitée par un gang de toilettage et, à un moment donné, elle risquait même d’être emmenée au Pakistan par eux.

Un procès impliquant les hommes qui l’ont agressée a finalement eu lieu en 2012, mais la jeune fille a découvert avant cela que l’homme qui l’avait mise enceinte ne devait pas être accusé de son viol.

Il a été condamné à huit ans de prison pour complot et trafic à des fins d’exploitation sexuelle, ce qui lui a permis d’être libéré après quatre ans de prison, rapporte le journal. Gardien.

Les choses ont empiré pour Child 44, car elle a déclaré avoir été menacée par un homme armé avant le procès et avoir été harcelée et maltraitée dans la rue par des partisans des hommes qui l’avaient violée et maltraitée.

La jeune fille, qui a même croisé son agresseur dans un supermarché après sa sortie de prison sans qu’elle en soit informée, a déclaré que la police lui avait dit de simplement « verrouiller sa porte » lorsqu’elle avait demandé de l’aide concernant le harcèlement.

Une autre fille qui a également témoigné contre ses agresseurs a déclaré que sa maison avait été « saccagée, avec des scories et de l’herbe écrites sur les murs », tandis que son hangar avait été incendié et des poulets tués lors d’une campagne de harcèlement.

Le dossier accablant affirme également qu’aucune mesure n’a été prise contre un « proxénète » qui a mis enceinte une jeune fille de 15 ans, tandis qu’une autre enfant a affirmé qu’elle était enfermée dans des cages et obligée de se comporter comme un chien ou un bébé, avec encore une fois, non des mesures sont prises contre les hommes qui seraient impliqués.

Le rapport est le troisième des quatre rédigés par le spécialiste de la protection de l’enfance Malcolm Newsam CBE et l’ancien officier de police principal Gary Ridgway – et a reçu ce matin les excuses du maire du Grand Manchester, Andy Burnham, de la police du Grand Manchester et du conseil de Rochdale.

Les histoires déchirantes de certaines des victimes des gangs de toilettage de Rochdale ont été racontées dans le drame de la BBC « Three Girls ». Sur la photo : une photo promotionnelle pour le programme

Jahn Shahid Ghani a été condamné à 20 ans d’emprisonnement pour six chefs d’accusation d’agression sexuelle et un chef d’accusation pour avoir incité un enfant à se livrer à une activité sexuelle l’année dernière.

Mohammed Ghani a été condamné à 14 ans de prison pour cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle l’année dernière

Insar Hussain a été condamné à 17 ans de prison pour un chef de viol et deux chefs d’agression sexuelle l’année dernière.

Ali Kazmi a été condamné à huit ans de prison pour un chef de viol et deux chefs de rapports sexuels avec un enfant l’année dernière.

Les auteurs ont précédemment mené une étude sur l’opération Augusta, une enquête sur les gangs de toilettage dans le sud de Manchester, publiée en 2020, et une étude sur les pratiques de protection de l’enfance à Oldham, publiée en 2022.

Cela faisait suite à des critiques sur les échecs du conseil de Rochdale et de la police du Grand Manchester, diffusées dans le documentaire de la BBC, Betrayed Girls.

Le rapport examine les affirmations de Sara Rowbotham, coordinatrice d’une équipe d’intervention en cas de crise pour les jeunes, et de Maggie Oliver, ancienne détective impliquée dans la première enquête à grande échelle sur le toilettage à Rochdale, l’Opération Span, lancée en 2010.

Il a été constaté que les deux « voix solitaires » avaient signalé des preuves claires de « viols en série prolifiques sur d’innombrables enfants à Rochdale », mais que cela n’avait pas été suivi, le refus des enfants de déposer une plainte officielle étant utilisé à plusieurs reprises comme excuse pour ne pas enquêter. .

M. Newsam, auteur principal, a déclaré : « GMP et le Conseil de Rochdale n’ont pas donné la priorité à la protection des enfants qui étaient exploités sexuellement par un nombre important d’hommes dans la région de Rochdale.

“Cet examen a été lancé à la suite des graves allégations formulées par Maggie…