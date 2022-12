Comment verrouiller un taux bas avant la plus grande hausse de prix jamais enregistrée par Disney +

Disney Plus devient de plus en plus cher et c’est maintenant votre dernière chance d’éviter la hausse des prix.

Passer d’un abonnement mensuel au forfait annuel est simple. Le moyen le plus simple est de visiter le site Web de Disney Plus sur votre navigateur.

De là, allez sur la page de votre compte et faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez votre plan d’abonnement. En cliquant dessus, vous arriverez sur une page avec les détails de votre abonnement. Sur cette page, vous pourrez voir vos dates de facturation, ajuster votre mode de paiement et modifier ou annuler votre abonnement.

Ensuite, sélectionnez simplement “Disney+ Premium (annuel)” parmi les options et profitez de vos économies pour l’année prochaine.

