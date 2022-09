Comment verrouiller n’importe quelle application iPhone et iPad

Malgré les demandes constantes d’un mode invité et la possibilité de rendre certains dossiers ou applications interdits, Apple a ignoré à plusieurs reprises les appels de ses utilisateurs dans les mises à jour successives d’iOS. Il considère les iPhones et les iPads comme des appareils individuels, et non comme des gadgets partagés, et permet ainsi au propriétaire d’utiliser une protection par mot de passe. tout mais pas des applications ou des dossiers individuels.

Donc, si vous laissez vos enfants ou votre conjoint utiliser votre iPad ou iPhone mais que vous souhaitez les empêcher d’accéder à d’autres applications ou contenus, vous devrez les verrouiller dans cette application spécifique.

La bonne nouvelle est qu’il est tout à fait possible de le faire, et il est activé avec un triple-clic sur le bouton latéral. Bien que ce ne soit pas tout à fait la protection Face ID pour des applications et des dossiers spécifiques que certains voudront, c’est une bonne solution de contournement pour le moment.

En outre, si vous souhaitez masquer des photos ou d’autres fichiers, il existe des applications spécifiques protégées par Face ID sur l’App Store qui feront exactement cela.

Voici comment verrouiller votre iPhone ou iPad sur une seule application, ainsi que des applications avec mot de passe et/ou protection Face ID pour stocker des données sensibles.

Comment verrouiller mon iPhone ou iPad sur une seule application ?

Si vous souhaitez autoriser quelqu’un – un enfant, très probablement – à utiliser une application spécifique sur votre appareil iOS, mais que vous ne souhaitez pas qu’il accède à vos photos et à vos e-mails, vous pouvez verrouiller votre iPhone ou iPad sur une seule application.

Accédez à Paramètres > Accessibilité et sélectionnez Accès guidé. Retournez le commutateur pour activer la fonctionnalité et appuyez sur Paramètres du code d’accès pour créer un code PIN ou activez Face ID pour désactiver le mode. Si vous optez pour le premier, assurez-vous de pouvoir vous en souvenir !

Si vous donnez le téléphone à un enfant, cela vaut probablement aussi la peine d’écraser le verrouillage automatique de l’écran. Appuyez sur le menu Verrouillage automatique de l’affichage et sélectionnez Jamais pour garder votre écran allumé indéfiniment lorsque l’accès guidé est actif.

Lancez maintenant l’application que vous souhaitez verrouiller en mode d’accès guidé. Appuyez trois fois sur le bouton latéral ou, si vous avez un iPhone plus ancien avec un bouton Accueil, appuyez trois fois sur le bouton Accueil.

Cela fait apparaître l’interface d’accès guidé, où vous pouvez encercler les zones de l’écran que vous souhaitez désactiver (pour empêcher les enfants d’utiliser certaines options ou de cliquer accidentellement sur des publicités). Vous pouvez également appuyer sur le bouton Options pour désactiver le bouton latéral, les boutons de volume et même la saisie tactile si vous souhaitez qu’ils regardent une vidéo particulière.

Ensuite, appuyez sur Démarrer pour démarrer le mode d’accès guidé.

Quand il est temps de remettre les choses à la normale, cliquez trois fois sur le bouton latéral (ou le bouton Accueil) et scannez votre visage avec Face ID ou entrez le mot de passe que vous avez défini précédemment.

Comment puis-je verrouiller une application ou un dossier sur iPhone ou iPad ?

D’accord, nous allons supposer à ce stade que les suggestions ci-dessus ne résolvent pas votre problème et que vous souhaitez toujours créer une application ou un dossier protégé par mot de passe. Pour cela, vous devrez télécharger une application.

Avant de le faire, sachez qu’aucune application ne vous permet de placer des applications existantes dans un dossier et de le verrouiller avec un mot de passe. Ce n’est tout simplement pas possible.

Ce que vous pouvez obtenir, ce sont des applications qui nécessitent un mot de passe pour s’ouvrir. Ils vous permettent généralement d’importer (ou de créer) des photos et des vidéos, des notes, des contacts et des mots de passe. Certains incluent également un navigateur Web privé. L’un des plus appréciés est Folder Lock. C’est gratuit mais vient avec les achats intégrés habituels si vous voulez des fonctionnalités supplémentaires. Méfiez-vous des autres applications “gratuites” qui facturent des frais d’abonnement pour les utiliser, telles que Secret App Folder.

Certaines applications vous permettent de les verrouiller avec un mot de passe ou via Face ID, et si vous jailbreakez votre appareil, vous pouvez le faire avec n’importe quelle application que vous aimez. Ce processus est décrit dans Comment verrouiller une application iPhone avec un mot de passe ou Touch ID.

Il convient de noter que l’enregistrement d’une photo dans ces applications ne signifie pas nécessairement qu’elle est supprimée de l’application Photos principale. Il en va de même pour les notes, etc. Si vous voulez que quelque chose reste secret, vous devez l’importer ou le déplacer vers la nouvelle application, puis le supprimer à la source.

Vous pouvez également utiliser le dossier “Caché” dans l’application Photos, qui, à partir d’iOS 16, est également protégé par Face ID. Sélectionnez simplement les photos et vidéos que vous souhaitez masquer, appuyez sur les trois points en haut à droite et appuyez sur Masquer.

Remarques privées

Si vous souhaitez simplement garder une note privée, vous pouvez protéger les notes par mot de passe dans l’application Notes.

Créez votre note, puis cliquez sur Terminé. Balayez maintenant vers la gauche et vous verrez un symbole de cadenas (ci-dessus, à gauche). Appuyez dessus et entrez deux fois le mot de passe que vous avez choisi et un indice si vous risquez de l’oublier un jour.

Si vous avez un iPhone récent, vous pouvez également utiliser Face ID pour accélérer le déverrouillage et l’affichage de vos notes privées.

