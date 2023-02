Comment vérifier votre temps d’écran sur Windows 11

Windows 11 est un système d’exploitation très performant, mais ses outils intégrés pour gérer le temps d’écran font défaut.

Dans les paramètres, vous ne trouverez qu’une simple mesure du temps d’écran total et de la durée de vie de la batterie de chaque application. D’autres contrôles sont disponibles via l’application Microsoft Family Safety, mais le temps d’écran n’est accessible que si vous configurez un compte enfant et un appareil distincts.

En revanche, Android et iOS vous permettent de définir des limites d’application et de fournir par défaut de nombreuses données sur votre propre appareil. Prendre conscience de l’endroit où vous passez votre temps est une étape utile pour réduire le temps d’écran – ce que beaucoup d’entre nous essaient de faire.

Cependant, parallèlement aux outils intégrés limités, il existe une application tierce disponible pour Windows 11 qui offre des fonctionnalités supplémentaires. Ce n’est pas tout à fait comparable à ce que vous trouverez sur un smartphone, mais c’est une amélioration significative.

Dans cet article, nous allons passer en revue les trois principales façons de vérifier et de gérer le temps d’écran sur Windows 11.

Comment vérifier le temps d’écran total de Windows 11

Comme son nom l’indique, “Screen on” sert à mesurer la durée totale d’activation de l’écran de votre appareil. Ce n’est pas une mesure tout à fait précise de la durée pendant laquelle vous le regardez — vous pouvez laisser l’écran allumé lorsque vous êtes loin de votre bureau ou de votre canapé — mais cela sert de guide utile.

Pour y accéder sous Windows 11 :

Dirigez-vous vers Paramètres> Système> Alimentation et batterie

Faites défiler jusqu’au sous-titre “Batterie” et cliquez sur “Utilisation de la batterie” pour développer cette section

Le graphique est utile pour les informations sur la durée de vie de la batterie, mais en dessous, vous trouverez un chiffre pour « Écran activé ». Ceci est défini sur les 24 dernières heures par défaut, mais vous pouvez choisir les 7 derniers jours si vous préférez

Anyron Copeman / Fonderie

Comment vérifier le temps d’écran de Windows 11 par application

Microsoft ne fournit que des données sur l’utilisation de la batterie par application, plutôt que sur le temps d’écran. Cela ne sera d’aucune utilité si votre appareil est branché, mais les horaires sont généralement précis si vous avez fonctionné sur batterie.

Pour le voir :

Dirigez-vous vers Paramètres> Système> Alimentation et batterie> Utilisation de la batterie une fois de plus

Dans la liste déroulante à côté de “Trier par :”, choisissez “En cours d’utilisation”.

Chaque application sera désormais triée en fonction de la quantité d’énergie de la batterie consommée dans le temps spécifié ci-dessus – soit 24 heures ou 7 jours. Voir le temps d’utilisation entre parenthèses pour un guide du temps d’écran

Anyron Copeman / Fonderie

Mais alors que de nombreux appareils Windows 11 peuvent durer une journée de travail complète, la plupart des gens les brancheront à un moment donné. Cela rend les données beaucoup moins fiables, mais une application tierce facilite les choses.

Comment vérifier le temps d’écran de Windows 11 à l’aide d’une application tierce

Microsoft n’a pas encore créé de version dédiée de l’application Digital Wellbeing d’Android, mais le développeur Alexandra Sava l’a fait.

Bien qu’il soit limité aux données des sept derniers jours, il propose des graphiques et des camemberts de style Android pour explorer où votre temps est passé. Vous pouvez également définir des limites d’applications individuelles, marquer des applications dans l’une des six catégories ou choisir d’inclure n’importe laquelle des données.

Voici comment l’obtenir :

Pour l’obtenir, rendez-vous simplement sur la page Digital Wellbeing for Windows sur le site Web de Softpedia et cliquez sur “Télécharger maintenant”.

Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche, cliquez sur “TÉLÉCHARGER : miroir externe”. Le fichier commencera à se télécharger dans quelques secondes

Une fois terminé, cliquez sur le fichier téléchargé pour commencer l’installation. Si vous voyez un message indiquant “Windows a protégé votre PC”, cliquez sur “Plus d’infos”, puis sur “Exécuter quand même”

Anyron Copeman / Fonderie

Une fois installée, l’application s’ouvrira automatiquement sur l’écran d’accueil que vous voyez ci-dessous. La mise à jour avec les dernières données prend parfois un certain temps, mais devrait être généralement exacte

Anyron Copeman / Fonderie

Afin de collecter les données de temps d’écran, Digital Wellbeing pour Windows continue de fonctionner en arrière-plan. Cela signifie que lorsque vous essayez de l’ouvrir, vous verrez un message disant “L’application est déjà en cours d’exécution”. Vérifiez votre barre de notification’.

Lorsque cela se produit, cliquez sur l’icône du haut dans la barre des tâches, puis cliquez avec le bouton droit sur l’icône Digital Wellbeing for Windows et choisissez “Ouvrir”. Pour un accès plus facile, vous pouvez le faire glisser hors de ce dossier et dans la barre des tâches.

Anyron Copeman / Fonderie

Articles Liés