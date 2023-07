Comment vérifier si votre train est annulé par des grèves ferroviaires nationales

Des grèves de voyage FRESH ont lieu en juillet dans le cadre du conflit en cours sur les salaires.

Le RMT, dirigé par le secrétaire général Mick Lynch, organise des marches à travers le pays, de nombreux services de transport public devant être annulés ou retardés.

Le Syndicat national des cheminots, de la mer et des transports (RMT) fait de nouveau grève en juillet Crédit : Guy Bell/Alamy Live News

Comment vérifier si votre train est annulé par des grèves ferroviaires

Un certain nombre d’entreprises ferroviaires seront touchées par les grèves de juillet 2023.

National Rail conseille aux voyageurs d’utiliser leur planificateur de trajet pour vérifier leur itinéraire avant de voyager.

Avanti côte ouest

Avanti West Coast a indiqué que les jours de grève, les clients doivent s’attendre à ce que les horaires et les heures de fonctionnement soient considérablement réduits.

Les services qui fonctionnent devraient être très occupés.

Ceux qui ont réservé des billets pour voyager les 22 et 29 juillet avant l’annonce de l’action revendicative le 22 juin peuvent demander un remboursement complet et sans frais auprès de leur point d’achat.

Les clients doivent continuer à consulter le site Web d’Avanti West Coast pour obtenir des mises à jour sur les annulations et les retards.

Chemins de fer de Chiltern

Le 22 juillet, un service très limité sera en opération entre 8h et 22h.

Il y aura un train par heure de Marylebone à Banbury, un train par heure de Marylebone à Oxford et un train par heure de Marylebone à Aylesbury.

Le chemin de fer sera également fermé entre Amersham et Aylesbury toute la journée en raison de travaux d’ingénierie prévus.

Il en va de même le 29 juillet, bien que ce jour-là, des bus fassent périodiquement la navette entre Bicester North, Kings Sutton et Banbury.

Les clients sont également informés que les jours suivant les grèves, les services commenceront plus tard que d’habitude.

Cross-country

Des services limités iront de Birmingham New Street à Leeds, Newcastle et Edinburgh Waverley, Plymouth, Oxford, Peterborough, Derby et Manchester les jours de grève.

Il n’y aura pas de service vers Nottingham ou Cardiff.

CrossCountry a mis en garde contre la possibilité de modifications de dernière minute des horaires, les clients étant encouragés à consulter le site Web avant de voyager.

Chemin de fer des East Midlands

East Midlands Railway exploitera un service considérablement réduit les jours de grève.

Ils ont demandé aux clients de ne voyager en train qu’en cas d’absolue nécessité et de s’attendre à de graves perturbations s’ils le font.

Les services fonctionneront entre 7h30 et 18h30, avec un train par heure circulant dans chaque direction sur la plupart des itinéraires.

Express Gatwick

Le Gatwick Express n’exploitera pas le service habituel sans escale entre Londres Victoria, l’aéroport de Gatwick et Brighton pendant la semaine des grèves.

Des arrêts supplémentaires à Clapham Junction et East Croydon ont été ajoutés à l’itinéraire mais fonctionneront comme des services du sud.

Les billets Gatwick Express sont valables sur Southern et Thameslink sans frais supplémentaires.

Grand Nord

Les routes Great Northern et Thameslink au nord de Londres commenceront plus tard et se termineront beaucoup plus tôt que la normale.

Il est conseillé aux voyageurs de vérifier attentivement leurs premier et dernier trains, car il n’y aura pas d’autre voyage en dehors de ces services.

Grand chemin de fer de l’Ouest

Les services ne fonctionneront que pendant une période limitée pendant la journée.

Les trains pourraient également être affectés par un nombre limité d’annulations et de modifications à court préavis.

Le service Night Riviera Sleeper ne fonctionnera pas.

Grande Anglie

La plupart des itinéraires auront un service normal ou quasi normal pendant les heures, bien que certains itinéraires aient un service réduit et qu’un petit nombre d’itinéraires n’aient aucun service.

Il est conseillé aux voyageurs d’utiliser le planificateur de voyage pour vérifier leur voyage.

Chemin de fer du nord-est de Londres

De nombreux trains habituels du LNER circuleront, même s’ils seront probablement très occupés.

Le dernier train de Londres King’s Cross à Édimbourg est à 16h30, tandis que le dernier service vers Leeds partira à 16h05.

Le dernier train d’Édimbourg à Londres est à 16h00, avec le dernier départ de Leeds à 15h45.

Il n’y aura pas de services LNER au nord d’Édimbourg les jours de grève, et il n’y aura pas non plus de trains circulant au nord de Leeds.

Chemin de fer du nord-ouest de Londres

Un service limité fonctionnera sur un nombre limité d’itinéraires les jours de grève.

Nord

Les services ne fonctionneront pas sur la plupart des itinéraires, avec un nombre « très limité » de trains sur les quelques lignes en circulation.

Il n’y aura pas d’autobus de remplacement ferroviaire les jours de grève pour les services du Nord.

Chemin de fer du sud-ouest

Un service très limité fonctionnera entre 7h et 19h les jours de grève, et uniquement sur certains itinéraires.

Cela comprend seulement quatre trains par heure entre Londres Waterloo et Woking, et deux par heure entre Londres Waterloo et Basingstoke.

Sud-est

Il y aura un service limité sur le réseau sud-est, il n’y aura pas d’autobus de remplacement.

Seules 58 de leurs 180 gares seront ouvertes et les voyageurs sont avertis qu’ils pourraient ne pas être en mesure de monter à bord des trains dans les gares où un service limité est en cours.

Du sud

De nombreuses gares et lignes seront fermées, avec seulement deux trains circulant par heure depuis London Bridge et Londres Victoria vers le sud-est de Londres et la côte.

Les services fonctionneront sur la ligne principale de Brighton jusqu’à London Bridge et Londres Victoria, avec des trains supplémentaires depuis Tattenham Corner, Epsom Downs, Sutton et West Croydon, via Crystal Palace.

Thameslink

Il y aura beaucoup moins de trains que la normale les jours de grève, les voyageurs étant avertis que tous les trains ne s’arrêteront pas à toutes les gares.

Si vous avez besoin d’utiliser un service Thameslink, vérifiez toujours l’ensemble de votre voyage juste avant car des perturbations ou des annulations pourraient changer à la dernière minute.

TransPennine Express

La plupart des services verront une réduction significative des trains les 22 et 29 juillet.

Il y aura un petit nombre de services entre Manchester Piccadilly et York, York et Scarborough, Preston et l’aéroport de Manchester, et Sheffield et Cleethorpes.

Il y aura également d’importantes perturbations mercredi et vendredi.

Chemin de fer des West Midlands

Les jours de grève verront un service très limité sur West Midlands Railway.

Les services qui fonctionnent ne le feront qu’entre 7 h et 19 h.

Quand sont les grèves nationales des chemins de fer ?

Le RMT sera en grève les samedi 22 et samedi 29 juillet, avec la sortie d’environ 20 000 travailleurs.

L’action syndicale aura un effet considérable sur les services de voyage à travers le pays.

Une nouvelle interdiction des heures supplémentaires a également été annoncée par les conducteurs de train.

Le 22 juillet et du lundi 31 juillet au samedi 5 août, les membres de l’Aslef de 15 sociétés d’exploitation ferroviaire refuseront de faire des heures supplémentaires dans le cadre du différend de longue date sur les salaires.