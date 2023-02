Comment vérifier si votre ordinateur dispose de Bluetooth

De nos jours, Bluetooth est une fonctionnalité dont beaucoup d’entre nous ne peuvent pas se passer. Presque tous les casques sans fil l’utilisent, ainsi que de nombreux claviers, souris et autres accessoires informatiques.

Votre ordinateur portable est presque certainement équipé de Bluetooth, qu’il exécute Windows, macOS ou Chrome OS. Tous les PC Mac intègrent également la technologie, mais la situation est un peu moins claire sur les ordinateurs de bureau Windows.

Toutes les machines Windows 10 et 11 n’offrent pas la fonctionnalité, mais il existe des alternatives si elle manque sur votre appareil. Voici comment le savoir.

Comment vérifier si votre PC dispose de Bluetooth

Nous utilisons Windows 11 pour les besoins de ce tutoriel, mais la méthode est identique sur Windows 10.

1. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques Anyron Copeman / Fonderie Cliquez sur la barre de recherche à côté du menu Démarrer, tapez “appareil” et cliquez sur l’option appropriée pour l’ouvrir. Vous pouvez également utiliser le raccourci touche Windows + X, suivi uniquement de M. 2. Vérifiez la catégorie “Bluetooth” Anyron Copeman / Fonderie Les catégories d’appareils sont triées par ordre alphabétique, vous devriez donc repérer rapidement Bluetooth s’il est là. Dans l’exemple ci-dessous, c’est entre les piles et l’appareil photo. Si vous le voyez, votre appareil prend en charge Bluetooth. 3. Vérifiez sous ‘Cartes réseau’ Anyron Copeman / Fonderie Même si vous n’y voyez pas de catégorie Bluetooth, elle peut parfois apparaître sous “Adaptateurs réseau”. Mais s’il n’y a aucune référence à Bluetooth dans l’un ou l’autre emplacement, votre appareil ne l’a pas.

Comment ajouter Bluetooth à votre PC

Même si votre appareil ne prend pas nativement en charge Bluetooth, il existe une solution de contournement simple. Achetez simplement une clé Bluetooth bon marché (NOUS/ROYAUME-UNI) et branchez-le sur un port USB libre.

La méthode de connexion à un appareil Bluetooth varie légèrement entre Windows 10 et Windows 11. Assurez-vous simplement que l’appareil auquel vous souhaitez vous connecter est en mode de couplage. .

Sous Windows 10, accédez à Paramètres > Appareils > Bluetooth et autres appareils, puis cliquez sur « Ajouter Bluetooth ou autre appareil ». Votre PC analysera et trouvera tous les périphériques Bluetooth disponibles qui sont détectables – cliquez simplement sur ceux qui apparaissent.

Sean Bradley / Fonderie

Sous Windows 11, accédez à Paramètres> Bluetooth et appareils et cliquez sur la grande icône plus intitulée “Ajouter un appareil”.

Anyron Copeman / Fonderie

Articles Liés