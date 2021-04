La fuite de données Facebook de 2021 a été l’une des plus importantes du genre, les données appartenant à 533 millions d’utilisateurs stupéfiants étant répertoriées en ligne sur des forums de piratage. Maintenant, le célèbre chercheur en cybersécurité Troy Hunt, qui a été salué pour son travail avec Have I Been Pwned, a mis à jour la base de données de son site Web avec les entrées de la fuite de données Facebook, rendant tous les numéros de téléphone et adresses e-mail impliqués dans la violation de données. disponible pour la recherche au public – dans un format facilement accessible. Cela peut aider plusieurs utilisateurs à savoir si leurs propres détails privés ont fait partie de la nouvelle fuite Facebook – un incident qui est maintenant considéré comme l’un des plus importants du genre à ce jour.

Comment vérifier si votre téléphone ou votre e-mail a été violé

Pour vérifier si votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail faisait également partie de plus de 60 entrées lakh de numéros de téléphone ou d’adresses e-mail indiens inclus dans les numéros de téléphone et les e-mails de 53,3 crore dans la fuite de données Facebook, vous pouvez simplement vous rendre sur le site Have I Been Site Web Pwned. Ici, vous pouvez simplement entrer votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail pour voir si vos données ont fait partie d’une violation de données récente (ou ancienne). Assurez-vous de saisir vos recherches de numéro de téléphone au format international pour obtenir les résultats corrects – par exemple, si vous recherchez un numéro indien, préfixez le numéro de téléphone mobile à 10 chiffres avec le code du pays, 91 (et aucun signe plus devant le nombre.

Expliquant la mise à jour de sa base de données d’adresses e-mail, de mots de passe et de numéros de téléphone violés, Hunt a déclaré que cela ne signifiait pas de manière concluante l’inclusion de toutes les données impliquées dans la fuite de données Facebook. «On m’a envoyé des données quelques semaines avant que les gros titres ne deviennent fous avec des rapports sur« 533 millions de comptes Facebook ». Les données qui m’ont été envoyées contenaient 370 millions d’enregistrements et j’ai obtenu plus tard le corpus plus grand qui est maintenant en très large diffusion. Une grande partie est la même, mais une grande partie est également différente. Il n’y a pas une source claire de ces données et les gens discuteront des nombres, des formats et de toutes sortes d’autres choses », dit-il.

Have I Been Pwned a été bien considéré dans la communauté des consommateurs et de la cybersécurité, et est largement populaire pour savoir si vos données ont également fait partie d’une violation. Le site vous permet de suivre les adresses e-mail, les mots de passe et maintenant même les numéros de téléphone violés.Il est donc généralement judicieux pour vous de savoir si l’un de vos détails a fait surface dans un récent snafu de cybersécurité. En plus de montrer si vos informations correspondent à celles de la base de données, Have I Been Pwned montre également aux utilisateurs quelles violations de données ont pu divulguer leurs informations, ajoutant ainsi plus de contexte aux données.