Comment vérifier si les tests expirés fonctionnent toujours alors que les cas augmentent

Alors que les cas de Covid augmentent à nouveau aux États-Unis, les Américains en sortent inutilisés tests à domicile qu’ils ont cachés plus tôt dans la pandémie.

Beaucoup d’entre eux essais peut-être avoir réussi leur dates de péremptionmais ne les jetez pas tout de suite.

La Food and Drug Administration a prolongé les dates d’expiration de nombreux produits de test à domicile populaires, ce qui signifie que certains de vos anciens kits peuvent toujours être utilisés en toute sécurité. Vous pouvez vérifier en visitant une page sur le site de la FDA. site web qui répertorie les informations d’expiration pour chaque marque de test.

« C’est la première chose que je ferais avant d’utiliser un test périmé ou de le jeter », a déclaré à CNBC Andrew Pekosz, professeur à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Si la date n’a pas changé, la FDA déconseille d’utiliser des tests périmés. Cela augmente le risque d’obtenir un résultat de test inexact, ce qui pourrait mettre en danger votre santé ou celle d’une autre personne.

Un résultat erroné comporte à nouveau plus de risques à mesure que le Covid s’implante davantage à l’échelle nationale, principalement en raison de nouvelles variantes du virus comme la souche EG.5 désormais dominante, ou « Eris ». Les hospitalisations pour Covid ont bondi de près de 19 % la semaine dernière, marquant la sixième semaine consécutive d’admissions en hausse, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les experts en santé publique affirment que les tests restent un outil de protection essentiel à mesure que les indicateurs de Covid augmentent. Mais les tests PCR en laboratoire – la méthode traditionnelle de détection du Covid – sont devenus plus chers et moins accessibles pour certains Américains depuis que le gouvernement américain a mis fin à l’urgence de santé publique en mai.

La fin de cette déclaration également modifié comment les assureurs publics et privés couvrent tests à domicile, ce qui pourrait empêcher certaines personnes d’obtenir ces tests gratuitement dans le cadre de leurs plans. Cependant, certains cliniques de santé locales et les sites communautaires proposent toujours au public des tests à domicile gratuitement.

Avant d’acheter de nouveaux tests à domicile, il ne serait pas inutile de vérifier si ceux périmés qui se trouvent dans votre armoire à pharmacie sont toujours sûrs à utiliser. Voici une procédure pas à pas expliquant comment procéder et tout ce que vous devez savoir sur ces tests.