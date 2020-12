Samsung a proposé la dernière mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 sur une multitude de smartphones ces jours-ci. La société a récemment publié la dernière mise à jour de son smartphone de milieu de gamme Galaxy M31. Maintenant, il est rapporté que le géant sud-coréen pousserait la mise à jour basée sur Android 11 pour son Galaxy S20 FE. Selon les rapports, Samsung était censé pousser la mise à jour One UI 3.0 pour le Galaxy S20 FE en février de l’année dernière. Cependant, il semble que la société ait préparé ses plans pour que le Galaxy S20 FE obtienne ce qui semble être un déploiement mondial du logiciel d’exploitation One UI 3.0 tant attendu.

La version One UI 3.0 pour le Samsung Galaxy S20 FE ne concernerait que la variante 5G du smartphone, car la société a publié la mise à jour pour la variante LTE du Galaxy S20 FE il y a environ une semaine. La version Android 11 pour le Samsung Galaxy S20 FE est livrée avec la version de firmware G780FXXU1BTL1 et G781BXXU1BTL4 pour les variantes LTE et 5G respectivement. Pour ceux qui utilisent un smartphone Samsung Galaxy S20 FE, ils peuvent vérifier la mise à jour en allant dans le smartphone Réglages > Logiciel Mettre à jour.

Samsung a déployé la mise à jour Android 11 pour le smartphone de milieu de gamme Samsung Galaxy M31 plus tôt cette semaine dans un programme bêta. La première version One UI 3.0 pour Samsung Galaxy M31 est livrée avec la version du micrologiciel M31FXXU2ZTLH et a également apporté la mise à jour de sécurité de décembre 2020 pour le smartphone Samsung Galaxy M31 enregistré avec le programme bêta de la société.