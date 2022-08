Comment vérifier le montant de vos prestations

Néanmoins, lorsque vous planifiez un certain style de vie à la retraite, il serait bon de savoir à quoi pourrait ressembler ce revenu. Voici comment les paiements de la sécurité sociale sont calculés et comment vous pouvez découvrir ce que pourrait être le vôtre, même si vous êtes à des années de la retraite.

“Mon état d’esprit est de commencer à y penser comme un petit revenu supplémentaire à la retraite”, déclare Nick Foulks, directeur de la stratégie de communication et de l’engagement client chez Great Waters Financial.

Les prestations de sécurité sociale sont conçu pour remplacer environ 40 % de vos revenuscalculé en prenant la moyenne de vos revenus mensuels sur vos 35 années de travail les plus lucratives et en tenant compte de l’inflation.

Le montant que vous recevez varie selon le moment où vous demandez vos prestations. Pour les personnes nées en 1960 ou après, l’âge de la retraite à taux plein est actuellement de 67 ans. Vous pouvez choisir de recevoir des prestations dès 62 ans, mais une retraite anticipée pourrait entraîner une baisse pouvant aller jusqu’à 30 % du montant de votre prestation.

Si vous retardez votre retraite au-delà de l’âge de la retraite à taux plein, vous recevrez une augmentation annuelle de 8 % de votre versement jusqu’à ce que votre prestation atteigne un maximum de 70 ans.

Selon votre situation financière, il peut être judicieux de prendre la sécurité sociale plus tôt ou plus tard. Mais peu importe le moment où vous prenez votre retraite, il est essentiel de vous assurer que vous recevez la prestation maximale à laquelle vous avez droit. Et cela signifie s’assurer que l’administration de la sécurité sociale dispose de vos numéros dès maintenant.

“Assurez-vous que toutes vos années sont comptées”, déclare Foulks. “Chaque année, je vérifie mes revenus pour m’assurer qu’ils comptabilisent correctement mes revenus.”

Les revenus indiqués pour une année donnée doivent correspondre à votre revenu total avant impôt. Des erreurs peuvent survenir si vous changez d’emploi ou si vous commencez à travailler au cours de l’année, dit Foulks.

Pour vérifier vos informations, créez un compte sur le Site Web de l’administration de la sécurité sociale (vous devrez franchir quelques étapes pour vérifier votre identité) et téléchargez votre relevé de sécurité sociale. Ce document exposera ce que vous avez gagné chaque année jusqu’à présent ainsi que ce que serait votre prestation actuelle, si vous deviez demander de 62 à 70 ans.

Rester au top de vos revenus annuels maintenant peut vous épargner beaucoup de chagrin sur toute la ligne. Si vous constatez une anomalie, vous devrez déposer une demande formelle de correction auprès de la SSA, qui vous demandera de fournir des documents prouvant que votre revenu est correct.

En d’autres termes, restez au courant de cela maintenant, ou vous pourriez vous retrouver à devoir déterrer des W-2 de 20 ans quelque part sur la ligne.

De plus, en vérifiant dès maintenant l’état de votre sécurité sociale, vous vous donnez une meilleure idée de ce que vous devrez épargner pour financer le style de vie que vous souhaitez vivre à la retraite.

“Cela peut être une lumière directrice juste là”, dit Foulks. “Vous ne connaissez peut-être pas toutes les pièces du puzzle, mais au moins vous obtenez une ébauche de celle-ci.”

