Comment vérifier le DPI de votre souris

Puisque vous lisez ceci, vous savez probablement déjà ce qu’est le DPI de la souris et vous voulez savoir comment votre souris existante se forme dans les enjeux de sensibilité. 0

Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, DPI signifie points par pouce. Il s’agit d’une mesure utilisée pour divers appareils technologiques (y compris les imprimantes) mais, pour les souris, le DPI détermine la taille ou la taille d’un mouvement qui doit être enregistré en tant que mouvement.

Un DPI plus élevé (comme 10 000) signifie une sensibilité plus élevée qu’un DPI faible, comme 100. Ainsi, si vous avez remplacé une souris de 100 DPI par une avec 10 000 DPI, la déplacer d’une distance définie vers la droite déplacera le curseur sur l’écran plus loin vers la droite que de faire le même mouvement avec une souris à faible résolution.

Vous pouvez affirmer que ce n’est pas un exemple extrêmement utile, car vous pouvez ajuster les paramètres de sensibilité de la souris dans Windows pour rendre votre souris plus rapide ou plus lente sur l’écran. Et vous auriez raison. Mais le DPI et la sensibilité ne sont pas tout à fait la même chose.

Et cela est pertinent si vous êtes un joueur qui aime les jeux de tir à la première personne (entre autres types de jeux). Cependant, nous n’entrerons pas dans le débat sur la question de savoir si un réglage DPI inférieur ou supérieur est le meilleur.

Ces jeux vous permettent souvent d’utiliser un DPI plus élevé avec une sensibilité plus faible afin que vous n’ayez pas à ajuster la quantité de déplacement de la souris si vous passez à une nouvelle souris ou jouez à un jeu différent. Personne ne veut avoir à réapprendre cette mémoire musculaire pour faire tourner votre personnage à 360° à l’écran, par exemple. Il existe même des calculatrices en ligne qui peuvent traduire vos paramètres d’un jeu à l’autre.

De nombreuses souris de jeu ont des boutons qui vous permettent de changer de DPI à la volée pendant que vous jouez, mais que faire si vous ne connaissez pas le DPI de votre souris ? Ou vous ne connaissez pas les paramètres DPI entre lesquels il bascule ?

Il peut être difficile de connaître ces spécifications, mais voici quelques façons de déterminer le DPI de votre souris même si le fabricant ne les répertorie pas.

1. Vérifiez les spécifications du fabricant

Cela dit, la chose la plus évidente que vous puissiez faire est de voir si le fabricant Est-ce que répertorier le DPI. Recherchez en ligne la marque et le modèle de votre souris. À moins qu’il ne soit sans marque, il y a de fortes chances que vous trouviez une fiche technique qui répertorie le chiffre DPI.

En règle générale, le chiffre cité sera le DPI le plus élevé proposé. Mais certains fabricants, dont Logitech, spécifient la gamme prise en charge par la souris.

2. Installez les pilotes

Encore une fois, à moins que vous n’ayez une souris sans marque qui repose uniquement sur le pilote de souris par défaut de Windows, vous devriez pouvoir télécharger le logiciel approprié à partir du site Web du fabricant de votre souris.

Cela vous donne généralement beaucoup plus d’options que celles intégrées à Windows, y compris la possibilité de modifier ce que font tous les boutons et – pertinent ici – de choisir le paramètre DPI.

Vous constaterez peut-être qu’il existe une application autonome pour accéder à tous les paramètres et options.

Nous ne pouvons pas vous dire où se trouve le paramètre DPI pour une souris donnée (sauf celle utilisée comme exemple ici – la Logitech G403), vous devrez donc chercher dans l’application ou dans les paramètres de Windows pour le trouver.

Dans le logiciel de jeu de Logitech, vous devez cliquer sur l’icône avec un pointeur et un rouage. Avec le G403, il est possible de configurer jusqu’à cinq niveaux de DPI différents, mais la souris elle-même n’a que trois LED pour indiquer quel niveau est sélectionné.

Vous pouvez également personnaliser les paramètres DPI réels pour chaque niveau – une caractéristique commune aux souris de jeu.

3. Utilisez un calculateur DPI en ligne

Si vous ne trouvez toujours pas le DPI de votre souris, utilisez cet outil DPI en ligne pour estimer la valeur.

Pour l’utiliser, vous devez d’abord décocher “Améliorer la précision du pointeur” comme indiqué ci-dessous, car l’accélération rendra la mesure insignifiante.

Si vous avez installé un logiciel de pilote de souris, assurez-vous que toute accélération du pointeur y est également désactivée.

Rendez-vous maintenant sur la page Real Mouse DPI Analyzer et revérifiez les autres exigences et limitations.

Mesurez la distance approximative dont vous avez besoin pour déplacer votre souris pour faire passer le pointeur du côté gauche de l’écran vers la droite. Vous aurez besoin d’une règle ou d’un ruban à mesurer, car vous devez entrer la distance dans la case « Distance cible » sur le site Web.

Comme vous ne connaissez pas le DPI de votre souris, vous ne pouvez pas mettre de valeur dans la case DPI configuré.

Cliquez maintenant sur le réticule rouge en bas de la page et faites-le glisser vers la droite en déplaçant votre souris la distance que vous avez spécifiée dans Distance cible. Vous n’êtes pas obligé d’aller vite : le but est d’être précis.

Assurez-vous que votre pointeur n’atteint pas le bord de l’écran : peu importe s’il dépasse le bord de la fenêtre de votre navigateur, mais déplacer la souris après que le curseur a atteint le bord de l’écran rendra le résultat incorrect.

Lorsque vous relâchez le bouton, un chiffre apparaît par ‘Actual DPI’. Cela montre la valeur PPP approximative sur laquelle votre souris est actuellement réglée.

Comment changer le DPI et la sensibilité de ma souris ?

Beaucoup de souris ont des boutons pour changer le réglage DPI. Certains ont même des écrans qui affichent le réglage actuel, tandis que d’autres ne le font pas.

Si votre souris n’a pas de boutons ou si elle ne fait pas ce que vous voulez, ouvrez le logiciel de votre souris (s’il est installé) et recherchez les options pour modifier le DPI. Vous devriez être en mesure de spécifier un paramètre DPI exact, ou même plusieurs paramètres si votre souris le prend en charge et dispose de boutons pour basculer entre ces paramètres.

Pour ceux qui n’ont pas de logiciel de souris dédié, utilisez les paramètres du Panneau de configuration détaillés ci-dessus et ajustez le curseur de vitesse du pointeur jusqu’à ce que vous aimiez le déplacement de votre curseur.

Vous pouvez également utiliser l’application Paramètres de Windows 10, cliquer sur Périphériques, puis Souris et vous trouverez un curseur “Vitesse du curseur” qui fait la même chose.

Si vous décidez que votre souris actuelle n’est pas à la hauteur, consultez quelques recommandations pour un remplacement dans notre tour d’horizon des meilleures souris de jeu.

Comment désactiver l’accélération de la souris dans Windows

Si vous êtes un joueur Windows, vous devriez probablement désactiver l’accélération. Sinon, la distance sur laquelle vous déplacez la souris ne correspondra pas nécessairement aux mouvements à l’écran : l’accélération signifie que plus vous déplacez la souris rapidement, plus le pointeur (ou votre personnage) se déplace.

Certains logiciels de souris ont cette option, mais vous trouverez l’option sous le paramètre avancé dans le Panneau de configuration de Windows 10.

Le moyen le plus simple d’y accéder est de cliquer sur Démarrer > Paramètres > Périphériques > Souris.

Cliquez ensuite sur Options de souris supplémentaires.

Jim Martin / Fonderie

Cliquez ensuite sur l’onglet Options du pointeur et décochez Augmenter la précision du pointeur.