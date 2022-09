Comment vérifier la force du signal Wi-Fi à la maison ou n’importe où

Connaître la puissance d’un signal Wi-Fi à divers endroits de votre maison vous aidera à savoir s’il faut ou non mettre à niveau votre routeur ou investir dans un système Wi-Fi maillé.

Le problème avec un seul routeur, aussi bon que certains soient, est qu’ils n’ont souvent pas une couverture suffisante pour fournir un signal fort (ce qui signifie une connexion Internet utilisable et fiable) dans chaque roon. Et même si vous pouvez le faire, son Wi-Fi atteint-il l’extérieur de votre maison afin que vous puissiez installer une caméra de sécurité Wi-Fi dans votre jardin ou votre allée ?

Si votre sonnette intelligente n’est pas très réactive, un signal faible pourrait être le problème.

C’est pourquoi c’est une bonne idée de mesurer la force du signal : cela élimine les conjectures.

Tout ce dont vous avez besoin est un iPhone ou un téléphone Android et une application gratuite.

Qu’est-ce qu’un bon signal Wi-Fi ?

Avant d’en arriver aux applications et à la façon de tester, il est important de savoir ce que signifient les chiffres, sinon vous ne serez pas plus sage.

La puissance du signal est exprimée en pourcentage ou, plus communément, en valeur RSSI en dBm. RSSI signifie simplement indicateur de puissance du signal reçuet c’est ce que les applications ci-dessous vous montreront.

Plus la valeur est proche de 0, plus le signal est fort. C’est parce que les valeurs sont négatives. Ainsi, un nombre “plus élevé” signifie un signal moins bon, un nombre “inférieur” un signal plus fort.

L’autre chose cruciale à savoir est que dBm n’est pas une échelle linéaire. Une baisse de 3 dBm (disons de -50 à -53 dBm) signifie que le signal est moitié moins fort. A l’inverse, une augmentation de 3 dBm signifie que le signal est deux fois plus fort.

Voici un guide général du type de puissance du signal Wi-Fi dont vous avez besoin :

-50dBm : Excellente force du signal. Vous verrez rarement mieux que cela à moins que votre appareil ne soit directement à côté de la source du réseau Wi-Fi.

-55 à -60dBm : Signal de haute qualité. Les appareils devraient bien fonctionner, la vidéo devrait être diffusée sans problème.

-70dBm : Basse qualité : Pas vraiment assez bon pour la vidéo, mais correct pour les e-mails et la navigation sur le Web

-80dBm : Intensité minimale du signal nécessaire pour une connexion de base. Essentiellement inutilisable.

Comment vérifier la puissance du signal Wi-Fi sur un iPhone

Installez l’utilitaire AirPort depuis l’App Store. C’est fait par Apple, et c’est gratuit.

Une fois installé, ouvrez l’application Paramètres et faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez Airport Utility. Appuyez dessus, puis appuyez sur Scanner Wi-Fi pour activer la fonction.

Lancez maintenant l’utilitaire AirPort lui-même et vous devriez voir une option de numérisation Wi-Fi bleue en haut à droite. Appuyez sur Analyser et vous verrez tous les réseaux Wi-Fi à portée de votre iPhone.

Comme l’analyse continue est la valeur par défaut, les valeurs changeront avec le temps. Vous pouvez régler le curseur Durée de l’analyse afin que les résultats ne soient mis à jour que pour la période que vous avez définie.

Regardez la valeur RSSI de votre propre réseau (qui peut ne pas être en haut de la liste) et vérifiez la valeur.

La raison pour laquelle le même réseau apparaît dans l’image ci-dessous est que j’ai un système Wi-Fi maillé. Même si vous n’avez qu’un seul routeur, vous pouvez le voir apparaître deux ou trois fois : chacun correspond à une « bande » différente. La plupart des routeurs diffuseront à la fois les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz.

Si vous êtes à proximité du routeur, le signal Wi-Fi doit être agréable et puissant.

Déplacez-vous vers la position où vous veux que le signal soit bon et voyez si la valeur est de -65 dBm ou mieux. C’est ce dont vous avez besoin si vous installez, par exemple, une sonnette vidéo Wi-Fi ou une caméra de sécurité.

Si c’est pire que cela, lisez nos conseils pour améliorer le signal Wi-Fi. Vous devrez peut-être déplacer votre routeur, investir dans un meilleur routeur ou acheter un système Wi-Fi maillé.

Comment vérifier la force du signal Wi-Fi sur Android

Sur Android, téléchargez l’application Wi-Fi Speed ​​Test. C’est l’un de nos préférés car c’est aussi un moyen pratique de tester la vitesse de connexion entre votre téléphone et votre routeur, plutôt que votre vitesse à large bande.

Cependant, ici, il est utile car il signale la force du signal.

Contrairement à Airport Utility sur un iPhone, il ne vous montrera pas une liste de tous les réseaux Wi-Fi à portée, mais uniquement celui auquel votre téléphone est connecté. Étant donné que vous n’êtes probablement intéressé que par votre propre réseau Wi-Fi domestique, cela peut être considéré comme un avantage.

La première étape consiste donc à vous assurer que votre téléphone est connecté au bon réseau Wi-Fi. Ensuite, ouvrez l’application. Vous verrez que la force du signal est affichée en haut, ce qui changera au fur et à mesure que vous vous déplacerez avec votre téléphone.

Il y a deux onglets – quelque chose qui n’est pas évident. En glissant vers la droite depuis l’écran principal, vous verrez les détails du réseau sans fil. Les informations ne changent pas, mais vous pouvez appuyer sur Actualiser en bas lorsque vous vous déplacez vers un autre emplacement.

Sur cet écran, vous pouvez dire si vous êtes connecté via 5 GHz ou 2,4 GHz : de nombreux routeurs et systèmes Wi-Fi maillés diffusent le même nom de réseau pour les deux bandes, ce qui rend difficile de savoir lequel utilise votre téléphone.

La vitesse de liaison signalée peut vous être utile, car elle vous donnera une idée de la vitesse maximale à cet endroit. Mais cela variera dans le temps.

N’oubliez pas non plus que le Wi-Fi 2,4 GHz a une portée plus longue que 5 GHz. Cela signifie que vous devrez vous assurer que votre téléphone est connecté au réseau 2,4 GHz si vous testez la puissance loin du routeur, comme dans votre jardin.

Histoires liées