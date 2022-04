Comment Venise se bat pour protéger son patrimoine depuis plus de 3 décennies

Empêcher l’ouverture de nouvelles entreprises qui ne vendent pas de produits artisanaux. C’est la dernière idée de la ville de Venise, conçue pour protéger son centre historique des effets du tourisme de masse. Visitée par quelque 30 millions de personnes chaque année, « la ville flottante » n’a cessé, au cours des trois dernières décennies, d’inventer de nouvelles mesures visant à préserver son fragile patrimoine architectural et historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Interdiction de manger ou de boire sur la Piazza San Marco

Incontournable pour quiconque visite la « ville des ponts » pour la première fois, la place Saint-Marc est l’un des lieux incontournables de cette destination italienne historique. Le site est tellement plein de charmes, en effet, que beaucoup de touristes sont tellement pris par l’instant qu’ils se retrouvent assis sur les marches du Palais Ducal… Mais cet acte apparemment innocent est devenu un délit car il est formellement interdit. manger ou boire sur cette place emblématique. La municipalité a mis en place cette mesure en 1987. Et ce n’est pas théorique, la police surveille ! Une amende pouvant aller jusqu’à 500 euros peut être infligée. En 2019, un couple de touristes allemands a écopé d’une amende de 950 euros après avoir été surpris en train de préparer du café en bas des marches du célèbre pont du Rialto. Les voyageurs ont également été priés de quitter la ville. De plus, sachez que la police de la municipalité interdit également l’utilisation de vélos ou de tout autre moyen de transport dans le quartier populaire de la Piazza San Marco.

Utilisation de pistolets à eau pour chasser les mouettes

Les visiteurs des dernières semaines ont peut-être remarqué que certains touristes placent un pistolet à eau sur leur table à l’heure du déjeuner. Un spectacle destiné à chasser les mouettes qui envahissent la place Saint-Marc imaginé par l’association des hôteliers de la ville. C’est un truc que quelqu’un a remarqué il y a peu de temps, et les jouets doivent être orange, une couleur que ces oiseaux marins ne supportent pas. Le Gritti Palace et le Monaco & Grand Canal font partie des hôtels qui ont intégré des pistolets à eau dans leurs kits de chambre.

Ne pas nourrir les pigeons

Depuis plus de deux décennies, Venise essaie de protéger ses murs des dommages infligés par les pigeons. Dès 1997, la municipalité avait décidé d’interdire le nourrissage des pigeons afin de contribuer au maintien de la propreté de toutes les surfaces qui contribuent à la splendeur de la ville avec une amende de 500 euros pour les contrevenants. Alors que la loi originale avait traité la Piazza San Marco comme une exception, les pigeons sont un tel fléau à Venise que l’interdiction a été étendue pour inclure cette zone en 2008.

Respectez Venise !

En 2017, Venise a décidé de mettre les choses au clair via une campagne relayée sur les réseaux sociaux demandant aux touristes de respecter la ville. Le message, identifié par le hashtag « #enjoyrespectvenezia », ​​consiste non seulement à rappeler aux visiteurs les réglementations en vigueur, comme celle interdisant de manger et de boire sur les marches de la place Saint-Marc, mais propose également des conseils comme ne pas prendre trop de temps à photographier. le Pont des Soupirs ou flâner sur le Pont du Rialto, au risque de créer un embouteillage piéton.

Visitez Venise virtuellement

Malgré les nombreuses règles destinées à aligner le comportement des touristes sur la préservation du patrimoine vénitien, on pourrait penser que la ville a longtemps dénié ses nombreux attraits touristiques. Mais en fait, c’est le contraire qui est vrai. Preuve qu’elle vise à aider les touristes — en 2011, la municipalité a lancé un site de visites virtuelles où l’on peut naviguer au sein d’images tournées à 360°, que ce soit dans la rue ou au niveau de l’eau dans les canaux. Une initiative à laquelle les hôteliers et restaurateurs peuvent également participer afin de faciliter l’organisation et la préparation de leur séjour dans la cité des canaux.

Non aux nouveaux fast-foods

Flâner dans les ruelles de Venise avec une tranche de pizza à la main ou une portion de fritto misto local (une frite de poisson typique de la cuisine italienne) – c’est une habitude que la municipalité a entrepris de combattre en interdisant en 2017 l’ouverture de nouveaux points de restauration rapide. En clair, Venise a voulu freiner l’émergence de ces restaurants proposant des menus pour manger sur le pouce. À l’époque, le responsable du tourisme de la ville avait déclaré que la restauration rapide n’était « pas compatible avec la préservation et le développement du patrimoine culturel de Venise ». Quand il s’agit de restauration rapide et d’Italie, les esprits s’emballent depuis longtemps. Venise suivait en effet les traces de Vérone, qui avait interdit l’ouverture de nouveaux restaurants de kebab un an plus tôt. Pendant ce temps, l’ouverture d’un restaurant McDonald’s à quelques pas du Vatican a suscité la controverse en 2016. Un cardinal a même écrit au pape François pour intervenir. Fin 2016, le maire de Florence a démenti l’ouverture d’un fast-food américain sur la Piazza Del Duomo, l’une des places les plus importantes de la capitale toscane.

… et non aux bateaux de croisière

Depuis le 1er août 2021, les navires de croisière de plus de 25 000 tonnes brutes et mesurant plus de 180 mètres de longueur ne sont plus autorisés à entrer dans le bassin et le canal de la lagune de Venise ainsi que le canal de la Giudecca. Seuls les plus petits navires sont autorisés à amener leurs quelque 200 passagers à proximité de la place Saint-Marc. Les géants des mers doivent se contenter du port industriel de Marghera.

Un billet d’entrée au centre historique

Dès cet été, si vous venez passer une journée à Venise sans avoir réservé d’hébergement, vous aurez besoin d’un ticket d’entrée, qui sera scanné aux grilles installées à l’entrée du centre historique. Les visiteurs peuvent s’attendre à payer un droit d’entrée compris entre trois et dix euros, selon la saison et les billets devront être réservés à l’avance. La police pourra ainsi compter le nombre exact de visiteurs qui déambulent chaque jour dans les rues et les canaux de Venise, en les distinguant des locaux.

