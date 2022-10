Comment Vasili Arkhipov a aidé à prévenir la guerre nucléaire il y a 60 ans

Homo sapiens existent sur la planète depuis environ 300 000 ans, soit plus de 109 millions de jours. Le plus dangereux de tous ces jours – le jour où notre espèce s’est probablement rapprochée plus que tout autre de l’effacement de la surface de la Terre – est venu il y a 60 ans aujourd’huile 27 octobre 1962. Et la personne qui a probablement fait plus que quiconque pour empêcher que cette journée dangereuse ne devienne une catastrophe existentielle était un officier de marine soviétique discret nommé Vasili Arkhipov.

Ce jour-là, Arkhipov servait à bord du sous-marin soviétique à armement nucléaire B-59 dans les eaux internationales près de Cuba. C’était l’apogée de la crise des missiles cubains, qui a commencé plus tôt ce mois-là lorsqu’un avion espion américain U-2 a repéré des preuves d’installations nouvellement construites à Cuba, où il s’est avéré que des conseillers militaires soviétiques aidaient à construire des sites capables de lancer des missiles nucléaires. aux États-Unis, à moins de 100 miles.

Cela a conduit à la confrontation la plus explosive de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique – 13 jours de tension à gros enjeux entre deux puissances nucléaires qui semblaient à un faux pas de la guerre totale.



Le président John F. Kennedy avait ordonné ce qu’il appelait une “quarantaine” de Cuba, stationnant une flottille de navires de guerre au large des côtes de l’île pour empêcher les navires soviétiques de transporter des armes à Cuba et exigeant que l’URSS retire les missiles. Le 27 octobre, le sous-marin russe B-59, qui était submergé depuis des jours, a été acculé par 11 destroyers américains et le porte-avions USS Randolph. Les navires américains ont commencé à larguer des grenades sous-marines autour du sous-marin.

L’intention n’était pas de le détruire mais de le forcer à faire surface, comme les responsables américains l’avaient déjà informé à Moscou. Mais à l’insu de Washington, les officiers à bord du B-59 étaient hors de contact avec leurs supérieurs et avaient toutes les raisons de croire que leurs homologues américains tentaient de les couler.

“Nous avons pensé:” C’est tout, la fin “”, a rappelé le membre de l’équipage Vadim Orlov à National Geographic en 2016. “C’était comme si vous étiez assis dans un tonneau en métal, que quelqu’un est constamment en train de faire exploser avec un marteau.”

La fin dans ce cas signifiait non seulement le sort du sous-marin et de son équipage, mais potentiellement le monde entier. Coupé de tout contact extérieur, secoué par des grenades sous-marines, sa climatisation cassée et les températures et les niveaux de dioxyde de carbone augmentant dans le sous-marin, la conclusion la plus évidente pour les officiers du B-59 était que la guerre mondiale avait déjà commencé. Mais le sous-marin disposait d’une arme dont les officiers américains ignoraient l’existence : une torpille nucléaire de 10 kilotonnes. Et ses officiers avaient la permission de leurs supérieurs de le lancer sans confirmation de Moscou.

Deux des officiers supérieurs du sous-marin voulaient lancer la torpille nucléaire. Cela comprenait son capitaine, Valentin Savitsky, qui, selon un rapport des archives de la sécurité nationale américaine, s’est exclamé : « Nous allons les faire exploser maintenant ! Nous mourrons, mais nous les coulerons tous – nous ne deviendrons pas la honte de la flotte.

Heureusement, le capitaine n’avait pas le pouvoir discrétionnaire sur le lancement. Les trois officiers supérieurs ont dû être d’accord et Vasili Arkhipov, le capitaine en second et chef d’état-major de la brigade de 36 ans, a refusé de donner son accord. Il a convaincu les officiers supérieurs du sous-marin que les grenades sous-marines étaient en effet destinées à signaler au B-59 de faire surface – il n’y avait aucun autre moyen pour les navires américains de communiquer avec le sous-marin soviétique – et que lancer la torpille nucléaire serait une erreur fatale. Le sous-marin est revenu à la surface, s’est éloigné de Cuba et est revenu vers l’Union soviétique.

L’héroïsme cool d’Arkhipov n’a pas marqué la fin de la crise des missiles de Cuba. Le même jour, le pilote américain U-2, le major Rudolf Anderson, a été abattu lors d’une mission de reconnaissance au-dessus de Cuba. Anderson a été la première et la seule victime de la crise, un événement qui aurait pu conduire à la guerre si le président Kennedy n’avait pas conclu que l’ordre de tirer n’avait pas été donné par le premier ministre soviétique Nikolai Khrouchtchev.

Cet appel rapproché a dégrisé les deux dirigeants, les conduisant à ouvrir des négociations en coulisse qui ont finalement conduit à un retrait des missiles soviétiques à Cuba, à un retrait ultérieur des missiles américains en Turquie en réponse, et à la fin du plus proche que le monde n’ait pas encore connu. guerre nucléaire totale.

Dans une situation aussi complexe et sous pression que la crise des missiles de Cuba, alors que les deux parties opéraient avec des informations limitées, un compte à rebours et des dizaines de milliers d’ogives nucléaires (la plupart, il convient de le noter, possédées par les États-Unis), aucun acte unique était vraiment définitif pour la guerre ou la paix. Mais les actions d’Arkhipov méritent toujours des éloges particuliers. Pris au piège dans un sous-marin à moteur diesel à des milliers de kilomètres de chez lui, secoué par des grenades sous-marines explosives et menacé de suffocation et de mort, Arkhipov a gardé la tête froide. S’il avait accepté la décision de tirer une torpille nucléaire, vaporisant probablement un porte-avions américain et tuant des milliers de marins, il aurait été beaucoup plus difficile pour Kennedy et Khrouchtchev de s’éloigner du gouffre. Et le jour le plus dangereux de l’histoire de l’humanité pourrait bien avoir été l’un des derniers.

Pour son courage, Arkhipov a été la première personne à recevoir le prix Future of Life de l’association à but non lucratif Future of Life Institute (FLI) basée à Cambridge. C’était posthume – Arkhipov est décédé en 1998, avant la nouvelle de ses actions étaient largement connues. Mais il pourrait bien être, comme l’a déclaré le président du FLI Max Tegmark lors de la cérémonie de remise des prix, “sans doute la personne la plus importante de l’histoire moderne”.

Aucune arme nucléaire n’a été utilisée dans la guerre depuis le bombardement atomique de Nagasaki le 9 août 1945. Mais alors que les tensions entre les États-Unis et la Russie ne font que croître à cause de la guerre en Ukraine, et que le président russe Vladimir Poutine fait des menaces voilées à propos de l’utilisation de l’arme nucléaire de son pays. arsenal, nous devrions nous souvenir de la puissance terrible de ces armes qui mettent fin au monde. Et nous devrions célébrer ceux, comme Vasili Arkhipov, qui dans les moments de décision existentielle, choisissent la vie plutôt que l’extinction.