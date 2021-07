Comment vaincre votre peur de la nourriture, quand demander de l’aide

Daniel Dawson détestait les olives lorsqu’il était enfant. Leur saveur amère le rendait, eh bien, amer. Il est maintenant rédacteur en chef d’Olive Oil Times, une publication commerciale consacrée à tout ce qui concerne l’huile d’olive.

« Une fois que j’ai décidé que je n’aimais pas un aliment, j’avais une politique de tolérance zéro pour cela », dit Dawson, 29 ans. « Mon expérience de redécouverte du goût des olives il y a quelques années m’a amené à reconsidérer cette politique. »

Les enfants sont souvent décrits comme des mangeurs difficiles lorsqu’ils sont réticents à essayer différents aliments. Bifteck? Euh. Poulet? Euh. Des légumes? Double euh. Alors que les enfants semblent souvent en sortir, tout le monde ne le fait pas. Et certains mangeurs difficiles ne sont pas seulement difficiles, mais sont aux prises avec un trouble de l’alimentation.

« Ce n’est pas nécessairement le cas que les gens hésitent à propos de ces aliments spécifiques », a déclaré le Dr Sam Scarnato du Center for Nutritional Psychology.

Alors, comment vaincre le monstre mangeur difficile ? Les traitements pour les enfants et les adultes varieront en fonction de la gravité de la situation, mais les experts disent que tout, de l’exposition répétée aux aliments à la consultation de professionnels de la santé, pourrait mieux résoudre les problèmes avant qu’ils ne deviennent incontrôlables.

D’où vient le fait de manger difficile ?

Scarnato rencontre des aliments difficiles tous les jours et trouve que cela fonctionne dans les familles. Si un parent ou un tuteur rechigne au brocoli, il ne devrait pas être choqué lorsque son enfant refuse également les légumes verts.

La coach en santé Dianna Carr, qui gère Be Well Health Coaching LLC, dit que ces adultes n’ont peut-être pas été exposés à de nombreux aliments différents lorsqu’ils étaient enfants, ou qu’ils ont vécu une expérience traumatisante dans leur enfance, comme s’étouffer avec un certain aliment.

Parfois, il s’agit de génétique. « Certaines personnes sont génétiquement prédisposées à être de super-goûteuses », déclare Jenna Griffin, fondatrice et PDG de Generations Nutrition & Wellness. Les super-goûteurs ont un sens aigu du goût et expérimentent plus intensément les saveurs amères.

« Cela peut les amener à éviter certains légumes sains comme le chou, le brocoli, le chou frisé, etc., car le goût amer est trop fort », ajoute Griffin.

Mais à quel moment une alimentation difficile passe-t-elle du fait de ne pas aimer le goût ou la texture d’un aliment à un problème de santé potentiellement grave ?

Des problèmes médicaux et sensoriels comme l’anxiété, la constipation chronique, les allergies ou même l’écoulement post-nasal pourraient contribuer à une alimentation difficile. Dans ces cas, Scarnato dit que les recommandations varieront en fonction du résultat d’une évaluation médicale.

Un autre facteur ? De l’argent. « Les familles qui ont un petit budget, elles ne vont pas s’aventurer dehors et acheter tout un tas d’aliments différents que leur enfant ne va pas manger, parce qu’elles ont alors peur de gaspiller de la nourriture », Scarnato dit.

Important:27 habitudes alimentaires saines qui peuvent changer votre vie

Les différents types d’alimentation difficile

Le spectre de l’âpreté va de ceux qui pouvez mangez des aliments mais ne le faites pas, à ceux qui luttent contre un trouble de l’alimentation.

Nicole Peicher, 23 ans, est à l’extrémité du spectre. Le résident de Miami vivait de pépites de poulet, de pâtes, de chocolat et de Cheetos en grandissant. Des amis ont stocké des pépites de poulet dans leurs maisons pour elle.

Peicher a un compagnon en Thomas Hammock. « J’étais surnommé le » enfant au doigt de poulet « au restaurant local de ma ville natale parce que c’est tout ce que je mangeais là-bas », explique le Birmingham, 35 ans, habitant de l’Alabama.

Au collège, Peicher a finalement demandé conseil à un nutritionniste pour prendre le contrôle de son alimentation. Elle s’est chargée de manger un nouvel aliment, comme un fruit ou un légume, chaque jour.

Maintenant, elle expérimente des variantes de ses anciens aliments de base, comme paner le poulet avec de la farine d’amande comme alternative à une pépite de poulet frit. Elle partage des recettes sur sa page Instagram qui proposent des alternatives saines et vend des desserts sains.

Elizabeth Hilpipre d’Omaha, Nebraska, est toujours une mangeuse difficile à 37 ans, mais elle se lance quand même un défi. « Je n’arrête pas de penser que je vais aimer le poisson et je le déteste à chaque fois », dit-elle. « En fait, quand j’ai rencontré mes beaux-parents pour la première fois, ils faisaient du saumon. J’ai tout mangé pour être poli. Il m’a fallu quelques années avant de dire que je n’aime pas le poisson. »

À l’autre extrémité du spectre : le trouble de restriction alimentaire évitante, ou ARFID.

L’ARFID est un trouble de l’alimentation dans lequel une personne ne mange pas assez de calories pour grandir et se développer correctement, selon la National Eating Disorders Association. Chez l’adulte, le trouble inhibe les fonctions corporelles de base et entraîne une perte de poids importante.

« Les enfants qui ne deviennent pas trop grands pour une alimentation difficile normale, ou chez qui l’alimentation difficile est sévère, semblent être plus susceptibles de développer ARFID », selon la National Eating Disorders Association. « De nombreux enfants atteints d’ARFID souffrent également d’un trouble anxieux concomitant, et ils sont également à haut risque de développer d’autres troubles psychiatriques. » De plus, les personnes atteintes d’autisme, de TDAH et de déficience intellectuelle ont plus de chances de développer l’ARFID.

Les signes avant-coureurs comprennent :

Désintérêt pour la nourriture ou pas d’appétit

Troubles du sommeil

Perte de poids sévère

Régime limité à certaines textures

Cheveux clairsemés

Un traitement et une thérapie spécialisés pourraient traiter ce comportement, dit Carr. Griffin insiste sur l’importance des panneaux d’avertissement.

« J’envisagerais de référer un client à un autre professionnel – un psychologue et/ou un spécialiste des troubles de l’alimentation – s’il présente des signes d’alimentation trop restrictive », déclare Griffin. « S’ils éliminent des catégories entières d’aliments, leur » alimentation pointilleuse » peut en fait être une forme d’alimentation désordonnée. »

La tête haute:La honte maigre est réelle. Mais les experts mettent en garde contre la comparaison avec le fat shaming.

Comment élargir votre palais

Les experts ont offert une pléthore de conseils alimentaires difficiles – mais soyez prêt à faire des essais et des erreurs.

N’abandonnez pas après avoir essayé quelque chose une fois. « L’une des choses que nous savons sur l’alimentation difficile est l’exposition répétée qui semble être la principale chose que la recherche montre qu’elle est utile », explique Scarnato.

« L’une des choses que nous savons sur l’alimentation difficile est l’exposition répétée qui semble être la principale chose que la recherche montre qu’elle est utile », explique Scarnato. Utilisez la même nourriture mais essayez une nouvelle préparation. . Cela peut prendre plusieurs essais avant de trouver la façon dont vous aimez un aliment, dit Carr. Si le problème est lié à la texture, essayez une nouvelle méthode de cuisson. Si c’est une question de goût, essayez une nouvelle sauce ou trempez-vous dans des légumes pour apaiser votre palais.

Cela peut prendre plusieurs essais avant de trouver la façon dont vous aimez un aliment, dit Carr. Si le problème est lié à la texture, essayez une nouvelle méthode de cuisson. Si c’est une question de goût, essayez une nouvelle sauce ou trempez-vous dans des légumes pour apaiser votre palais. Soyez dans un environnement confortable. « Vous voulez vous assurer qu’il n’y a pas de pression, pas de jugement afin que si vous finissez par ne pas aimer la nourriture, vous ne vous sentez pas gêné », dit Carr.

« Vous voulez vous assurer qu’il n’y a pas de pression, pas de jugement afin que si vous finissez par ne pas aimer la nourriture, vous ne vous sentez pas gêné », dit Carr. Ne précipitez pas le processus. Vous ne pouvez pas vous attendre à défaire vos comportements pointilleux du jour au lendemain, et rester motivé est la clé, dit Carr. « Célébrez les petites victoires », ajoute-t-elle. « Si vous prenez une bouchée, tant mieux. La prochaine fois, essayez deux bouchées, puis trois bouchées, en vous laissant un peu de mou et de grâce tout au long du processus, car le changement de comportement est difficile pour les gens et cela prend du temps. »

Vous ne pouvez pas vous attendre à défaire vos comportements pointilleux du jour au lendemain, et rester motivé est la clé, dit Carr. « Célébrez les petites victoires », ajoute-t-elle. « Si vous prenez une bouchée, tant mieux. La prochaine fois, essayez deux bouchées, puis trois bouchées, en vous laissant un peu de mou et de grâce tout au long du processus, car le changement de comportement est difficile pour les gens et cela prend du temps. » S’amuser. « Faites de la dégustation de nouveaux aliments un événement amusant à espérer », dit Griffin. « Désignez un jour par semaine pour essayer quelque chose de nouveau, qu’il s’agisse d’un nouvel aliment ou d’une nouvelle recette. Envisagez d’organiser « Taste it Tuesday » ou « Try it Thursday » chaque semaine pour célébrer la sortie de votre zone de confort. »

Une alimentation variée est importante pour une bonne nutrition, mais élargir votre palais pourrait conduire à plus que de simples améliorations de la santé physique.

« Je ne pense pas que vous ayez besoin d’aimer tous les aliments, mais développez-les suffisamment pour que vous puissiez vous sentir confiant dans des situations sociales que vous trouverez quelque chose que vous apprécierez », dit Carr. « Cela aiderait certainement la confiance et augmenterait simplement la qualité de vie. »

Hamac a vécu cette expérience. « Je pense aussi que cela renforce la confiance nécessaire pour essayer de nouvelles choses en général, pas seulement la nourriture, une fois que vous voyez que ce n’est pas si mal », dit-il. « Même si vous finissez par ne pas l’aimer, rincez-le simplement avec beaucoup de boisson et vous n’êtes pas plus mal qu’au début, et qui sait? Peut-être que vous trouverez un nouveau favori. »

La prochaine fois que vous voudrez essayer quelque chose de nouveau, pensez à Dawson et aux olives.

« Si je n’avais pas commencé à manger des olives, je ne serais presque certainement pas dans mon travail actuel », dit Dawson.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des problèmes d’image corporelle ou d’alimentation, la ligne d’assistance gratuite et confidentielle de la National Eating Disorders Association est disponible par téléphone ou SMS au 1-800-931-2237 ou par message click-to-chat à nationaleatingdisorders .org/assistance téléphonique. Pour les situations de crise 24h/24 et 7j/7, envoyez « NEDA » par SMS au 741-741.

