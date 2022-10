Comment vaincre la spondylarthrite ankylosante

Par Jed Finley, raconté à Janie McQueen

J’ai reçu un diagnostic de spondylarthrite ankylosante (SA) en 1994, alors que j’avais 12 ans. Il devient de plus en plus courant de diagnostiquer des personnes plus jeunes à mesure que les médecins se familiarisent avec la SA. Mais il n’y avait pas beaucoup d’options disponibles à l’époque, alors je l’ai laissé sans traitement pendant longtemps.

J’ai joué au hockey sur glace et à d’autres sports quand j’étais enfant, donc j’avais l’habitude d’avoir mal à force de m’entraîner. Au début de la vingtaine, cependant, j’ai réalisé que quelque chose n’allait vraiment pas. Mes genoux, mes hanches et mes chevilles craquaient et craquaient à chaque pas. J’ai commencé à me pencher et les gens ont vraiment commencé à le remarquer. En tant que senior à l’université, mes colocataires m’appelaient «le vieil homme». Il était évident que j’étais beaucoup plus grinçant qu’une vingtaine devrait l’être.

Je n’étais plus capable d’en faire autant qu’avant à cause des douleurs articulaires et dorsales. J’étais un coureur de fond et un jour, au milieu d’une course de 10 milles, j’ai tiré un Forrest Gump à pleine force. Je me suis arrêté et j’ai dit: “Tu sais quoi, j’ai fini.” Je suis juste rentré chez moi, et c’était la fin.

J’ai consulté un rhumatologue qui savait ce que j’avais. J’ai eu de la chance. Il peut être très difficile d’obtenir le diagnostic pour tant de gens. Sauf si vous avez la fusion de votre colonne vertébrale sur une radiographie, il n’y a pas beaucoup de preuves physiques. Même dans mon cas, je ne suis fusionné à 100% nulle part, bien que je sois vraiment proche à quelques endroits.