Comment vaincre la fatigue mentale – Shaw Local

La fatigue et l’épuisement sont souvent abordés en termes qui caractérisent les effets physiques qu’ils ont sur le corps. Cependant, la fatigue mentale peut être tout aussi épuisante que l’épuisement physique, même si ses symptômes ne sont pas aussi évidents que des muscles endoloris ou des pieds fatigués.

La ressource médicale en ligne WebMD note que la fatigue mentale survient généralement lorsque les individus se concentrent sur des tâches mentalement difficiles pendant de longues périodes. De nombreuses personnes ont également éprouvé de la fatigue mentale pendant la pandémie. Les restrictions liées à la pandémie ont forcé des individus à travers le monde à faire face à un certain nombre de défis imprévus et inattendus, notamment un passage soudain au travail à distance et des fermetures d’écoles qui ont obligé les parents qui travaillent à jongler entre les rigueurs de leur carrière et les difficultés de l’apprentissage à distance. Ce bouleversement a contribué à une fatigue mentale prolongée chez de nombreuses personnes.

Tout comme les athlètes ont besoin de pauses régulières après l’exercice pour permettre à leurs muscles de récupérer, les individus doivent chercher des moyens de donner à leur esprit surmené une chance de récupérer de la fatigue. Chaque personne est différente, mais ces stratégies peuvent aider les gens à surmonter la fatigue mentale.

• Faites des pauses dans l’actualité. La surconsommation de nouvelles est un contributeur potentiel à la fatigue mentale. C’est particulièrement le cas à l’ère numérique, lorsque les derniers titres ne sont jamais plus loin qu’un smartphone. Le Johns Hopkins Women’s Mood Disorders Center note que limiter la consommation de nouvelles pendant les périodes de stress peut être un moyen efficace de réduire les symptômes de stress, y compris la fatigue mentale.

• Prévoyez du temps pour vous détendre. La pression de se sentir comme si vous deviez toujours faire quelque chose, que ce soit travailler, prendre soin de votre famille ou vous attaquer à une liste de choses à faire dans la maison, peut contribuer à la fatigue mentale. Prévoyez du temps pour vous détendre et faites un effort concerté pour garder ce temps ouvert. Évitez d’utiliser le temps de relaxation prévu pour effectuer des tâches ménagères ou consulter vos e-mails professionnels. Au lieu de cela, utilisez ce temps pour faire quelque chose que vous trouvez vraiment relaxant, même si cette activité donne l’impression que vous ne faites « rien ».

• Repérez les signes de fatigue mentale. Une autre façon de surmonter la fatigue mentale est d’apprendre à reconnaître ses symptômes. La reconnaissance de ces symptômes permet aux individus de les utiliser comme des sonnettes d’alarme qui les alertent lorsqu’il est temps de prendre du recul et de se détendre. WebMD note que les symptômes de fatigue mentale comprennent des problèmes liés à l’humeur, comme une irritabilité ou une colère accrues ; difficulté à se concentrer qui rend difficile la fin des tâches; zonage; Difficulté à dormir; et adopter des comportements malsains, y compris la surconsommation d’alcool.

Les signes de fatigue mentale peuvent ne pas être aussi instantanément reconnaissables que les symptômes d’épuisement physique. Mais la fatigue mentale peut être tout aussi dangereuse que la fatigue physique si elle n’est pas contrôlée.