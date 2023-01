Comment vaincre la crise post-vacances au travail, selon les dirigeants

C’est la saison du blues d’après-vacances.

Revenir en mode travail après quelques jours de sommeil, de déballage de cadeaux et de champagne peut être brutal. Mais même si le charme de la magie des fêtes s’est peut-être dissipé, vous n’avez pas à retourner au travail de désespoir.

“La première semaine de l’année est comme une période d’échauffement”, a déclaré Laith Masarweh, PDG et fondateur d’Assistantly, une société de recrutement d’assistants virtuels, à CNBC Make It. « Ne vous mettez pas trop la pression pour être à 100 % à jour. [Just] faites de votre mieux pour être positif et laissez-vous enthousiasmer pour la nouvelle année à venir.”

Considérez ces conseils de cadres pour un retour au travail en douceur après les fêtes :