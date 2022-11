Comment vaincre la chaleur lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar ?

Qatar 2022 ne ressemblera à aucune Coupe du monde précédente. Même s’il s’agira de la première Coupe du monde disputée dans un hiver de l’hémisphère nord de novembre et décembre, en raison de la chaleur torride dans le golfe Persique pendant le créneau habituel du tournoi de juin et juillet, les températures des jours de match rencontrées par les joueurs et les supporters seront toujours toujours plus chaud que jamais.

Les matchs organisés dans l’après-midi au Qatar devraient être joués avec des températures autour de 91-93 degrés Fahrenheit (33-34 degrés Celsius), tandis que même ceux qui démarrent à 22 heures, heure locale, devraient être joués à environ 79 F (26 C) et une humidité supérieure à 60 %.

Il y a eu des températures élevées lors des Coupes du monde précédentes, bien sûr. À Brésil 2014, les États-Unis ont affronté le Portugal lors d’un match en soirée à Manaus à 29 °C (84 F) et 70 % d’humidité, tandis que l’affrontement des États-Unis 94 entre le Mexique et la République d’Irlande à Orlando a débuté à midi lorsque la température du terrain était 120 F (48 C). Il faisait si chaud ce jour-là que les joueurs irlandais portaient des casquettes de baseball blanches pendant les hymnes nationaux d’avant-match afin de minimiser les effets du soleil punitif de Floride.

Mais ces jeux n’étaient que des exemples des extrêmes. Au Qatar, il va faire chaud et oppressant à chaque match, bien que la climatisation tant annoncée à l’intérieur des stades puisse avoir un effet positif pour les spectateurs et les joueurs.

Alors, quels seront les défis physiques pour ces joueurs qui se dirigent vers le plus grand tournoi de leur vie ? À quel point sera-t-il difficile de donner le meilleur d’eux-mêmes à des températures aussi élevées ?

Le mois dernier, ESPN a été invité à vivre certaines des contraintes physiques et psychologiques que les joueurs devront endurer au Qatar lors d’une session au Porsche Human Performance Center sur le circuit du Grand Prix de Silverstone en Angleterre. Avec la perspicacité de Precision Fuel & Hydration, une société de sciences du sport travaillant avec l’une des équipes européennes en compétition au Qatar, j’ai dû effectuer un entraînement de 45 minutes sur un tapis roulant dans une chambre thermique dans des conditions reproduisant celles que les joueurs auront à vaincre en Coupe du monde.

L’objet de l’exercice était de mettre en évidence la réponse physiologique à l’activité physique, à l’endurance et à la chaleur, et comment elles se combinaient pour affecter ma fréquence cardiaque, ma température centrale et mon RPE (taux d’effort perçu). En plus d’évaluer mes niveaux de liquide et un test de sueur post-entraînement pour mesurer le niveau de sel dans mon sang.

Et c’était dur. Maintenant, je suis un journaliste sportif d’une quarantaine d’années qui fait peut-être quelques séances de gym par semaine et passe trop de temps assis dans une voiture ou à mon bureau, donc je ne suis pas le genre de spécimen physique que vous verrez repousser les limites au Qatar. Mais même pour les footballeurs d’élite, les conditions mettront à l’épreuve leur condition physique et leur niveau de préparation.

“Les conditions au Qatar pour la phase de groupes devraient être supérieures à 30 °C (86 °F) et environ 60 % d’humidité, c’est donc du côté le plus chaud de ce que les joueurs du nord de l’Europe connaissent normalement à cette période de l’année”, a déclaré Jack Wilson. , scientifique principal du sport au Porsche Human Performance Center, a déclaré à ESPN. “C’est à peu près le genre de températures auxquelles vous avez été exposé dans la chambre thermique, ce qui vous donne une bonne comparaison de ce à quoi cela ressemblera.

“Mais si vous allez concourir à 30 C (86 F), quel impact cela va-t-il avoir ? Fondamentalement, les joueurs essaieront d’optimiser leurs performances physiques et mentales malgré des conditions environnementales beaucoup plus difficiles. que ce qu’ils subissent généralement, surtout à cette période de l’année. Et comme nous l’avons vu à partir de vos données de session de chaleur, l’une des menaces pour une performance physique et mentale optimale sera cette charge supplémentaire qui est placée sur votre système cardiovasculaire – votre cœur, votre poumons, vos systèmes circulatoires – lorsque vous faites de l’exercice dans la chaleur.”

L’écrivain poursuit alors les tests intensifs dans une chambre thermique simulant le climat auquel sont confrontés les joueurs lors de la Coupe du monde. Avec l’aimable autorisation de Mark Ogden / ESPN

Mon entraînement de 45 minutes impliquait la collecte de données à des intervalles de cinq minutes. Pendant que je courais sur le tapis roulant dans la chambre thermique, Jack mesurait ma température centrale et mon RPE, tandis qu’un moniteur de fréquence cardiaque envoyait des données dans l’ordinateur. Commençant à 5,6 miles par heure, les 20 premières minutes étaient assez routinières – pas trop difficiles avec une augmentation constante de la température centrale (97,7 F/36,5 C à 99,1 F/37,3 C) et de la fréquence cardiaque (135 bpm à 155 bpm) . En termes de RPE, c’était trois sur six. (Jack m’a demandé d’évaluer la difficulté que je rencontrais sur une échelle de 1 à 6 : 1 = Léger, 2 = Facile, 3 = Stable, 4 = Difficile, 5 = Sévère, 6 = “Maximum”.)

Mais la chaleur était constante et inévitable, pesant de plus en plus à chaque minute, et une fois la vitesse augmentée à 10,2 km/h en 25 minutes, les chiffres ont commencé à grimper assez rapidement dans toutes les catégories. Et je buvais plus aussi.

De 25 minutes à 45 minutes, ma température centrale est passée de 99,3 F/37,4 C à 100,9 F/38,3 C tandis que ma fréquence cardiaque est passée de 159 bpm à un pic de 174 bpm – au-dessus de mon maximum recommandé de 172 bpm. RPE est passé d’un confortable trois à un maximum de six. (Plus l’effort est intense, plus la pression exercée sur le corps est grande.) Et au cours des cinq dernières minutes, j’ai commencé à avoir mal à la tête en raison des contraintes exercées sur mon corps – la déshydratation et l’augmentation du rythme cardiaque se combinant pour me faire lutter non seulement physiquement , mais aussi en termes de concentration et de motivation.

En d’autres termes, si j’étais un footballeur jouant les phases finales d’un match dans ce genre de condition physique, vous ne voudriez pas que je doive me concentrer sur le marquage d’un adversaire sur un coup de pied arrêté ou sur un penalty crucial.

« Si vous êtes actif à 30 °C (86 °F) et que vous commencez à générer de la chaleur lorsque vous faites de l’exercice, vous ne pouvez pas la décharger aussi efficacement, donc votre température corporelle centrale augmente plus rapidement à un degré plus élevé et il y a un certain nombre des effets en aval de ce qui rend l’exercice plus difficile », a déclaré Wilson. “L’une d’entre elles sera l’augmentation de la fréquence cardiaque et des demandes cardiovasculaires, qui résulte du fait que votre système cardiovasculaire doit fournir du sang à vos muscles qui travaillent pour aider à l’apport de nutriments et d’oxygène.

“Mais dans la chaleur, votre corps doit également détourner beaucoup de sang vers la périphérie, vers votre peau, pour aider à la perte de sueur, car c’est le principal moyen par lequel nous nous rafraîchissons dans la chaleur. Vous avez donc ces deux très de grandes zones du corps en concurrence pour l’approvisionnement en sang, ce qui entraîne une augmentation de votre fréquence cardiaque par rapport à ce à quoi vous vous attendez à la température du Royaume-Uni.

“Si vous avez des données sur les matchs de Premier League de la semaine dernière et que vous les comparez à la fréquence cardiaque des joueurs du Qatar, vous vous attendez à ce que leur fréquence cardiaque soit beaucoup plus élevée en raison des contraintes thermiques auxquelles ils seront exposés. et cela en soi rend l’exercice beaucoup plus difficile.”

jouer 2:05 Le professeur d’histoire islamique Jonathan Brown donne la prononciation définitive du Qatar avec Gio Reyna, Reggie Cannon et Sam Vines.

Avant mon entraînement, je pesais 80,9 kg (178,3 lb), mais après seulement 45 minutes de course, j’étais tombé à 80,4 kg (177,2 lb). Les joueurs du Qatar connaîtront des baisses de poids encore plus importantes s’ils jouent pendant 90 minutes ou plus, même s’ils consomment 4 000 calories par jour pour gérer la charge de travail.

Pour rester hydraté dans la chambre thermique, j’ai consommé 774 millilitres (26,1 oz) de liquide, mais j’ai perdu 1 274 ml (43,1 oz) de sueur – un déficit hydrique de 500 ml (17 oz). Un test de sueur post-exercice a montré que j’avais perdu 512 milligrammes (0,02 oz) de sodium par litre de sueur, donc l’importance de remplacer à la fois le liquide et le sel est claire. Bien que l’hydratation soit un élément clé de la préparation et de la participation de chaque athlète, les niveaux de sel sont également extrêmement importants – le sodium aide à réguler la contraction musculaire, la fonction nerveuse et le volume sanguin, et maintient l’équilibre hydrique et la fonction cognitive.

Ainsi, la prochaine fois que vous verrez des footballeurs boire pendant une pause, ce ne sera certainement pas que de l’eau qu’ils boiront. L’hydratation est désormais si importante que chaque joueur aura une boisson sur mesure qui l’attendra sur la ligne de touche suite au type de test que j’ai subi pendant et après mon entraînement en chambre thermique.

“Nous avons eu des équipes internationales en compétition au Qatar qui nous ont demandé de l’aide pour individualiser les stratégies d’hydratation de leurs joueurs”, a déclaré Chris Harris de Precision Fuel & Hydration à ESPN. “Nous avons effectué des tests de transpiration et fourni des concentrations de sodium individuelles. Les taux de transpiration individuels aident l’équipe à créer un catalogue de résultats et de tests pour chaque joueur afin qu’ils puissent affiner et composer une stratégie d’hydratation avant, pendant et après les matchs pour chaque joueur. joueurs plutôt que de le faire uniquement en groupe.

“Une bouteille de boisson sera conçue pour chaque joueur différent. Il pourrait y avoir un scénario où deux ou trois joueurs ont des stratégies d’hydratation très similaires et donc ils pourraient bien avoir un apport similaire, une quantité similaire de liquide, une quantité similaire d’électrolytes, mais cela se résume à des tests individuels et à s’assurer qu’ils ont en quelque sorte fait tous les tests corrects avant de partir dans ces conditions chaudes afin qu’ils puissent se préparer du mieux qu’ils le peuvent.”

Des tests supplémentaires exécutés pendant la simulation de chaleur comprenaient les niveaux de sueur et de sodium. Avec l’aimable autorisation de Mark Ogden / ESPN

Cependant, les niveaux d’hydratation et de sodium ne sont qu’une partie de l’ensemble. Les périodes de récupération, y compris les habitudes de sommeil et la nutrition sont également des éléments clés de la préparation d’un joueur, mais s’assurer qu’un joueur prend les bons fluides fait partie du puzzle lorsque les conditions sont aussi chaudes qu’elles le seront au Qatar.

“Il s’agit d’essayer d’optimiser les performances du joueur”, a déclaré Harris. “L’état d’hydratation d’un joueur ne le fera pas mieux jouer, mais cela l’empêchera probablement de décliner ses performances tout au long d’un match. Alors qu’on s’attendait généralement à ce que vers la fin du match, les joueurs se fatiguent, souffrent de crampes musculaires et de maux de tête et doivent être remplacés, le développement de l’hydratation et de l’alimentation devrait aider à démystifier le mythe selon lequel les joueurs ne peuvent pas performer à haute intensité pendant de longues périodes.”

En fin de compte, le footballeur moderne est beaucoup plus en forme et mieux préparé que ses contemporains d’il y a à peine 20 ans. La science du sport est désormais un élément crucial de chaque équipe au plus haut niveau et bien que la planification de cette Coupe du monde soit passée inaperçue, elle aura duré des mois, voire des années.

“Les niveaux de forme physique des joueurs modernes les mettront en bonne position pour faire face à la chaleur”, a déclaré le scientifique sportif Wilson. “Si vous reveniez 20 à 30 ans en arrière et que vous coinciez un footballeur dans un scénario de Coupe du monde au Qatar, il trouverait cela beaucoup plus difficile étant donné les niveaux de condition physique plus élevés actuellement pour les footballeurs modernes grâce à toutes sortes de scientifiques du sport impliqués et à l’avancement sens des techniques d’entraînement et des connaissances Mais les équipes qui ne sont pas acclimatées à la chaleur, comme celles du nord de l’Europe où vous ne voyez pas ces conditions qataris, seront certainement désavantagées.

“Plus vous passez de temps dans des environnements chauds, mieux votre corps s’adapte pour pouvoir gérer le stress thermique, c’est pourquoi des joueurs comme ceux du Royaume-Uni, qui ne sont pas habitués à ces conditions chaudes, seront désavantagés.”

“S’ils avaient un mois pour se préparer à la Coupe du monde, ils pourraient utiliser une chambre environnementale, s’acclimater puis s’envoler pour le Qatar. Il y a une différence là-bas. Mais la plupart des équipes passent du football de club dans des conditions fraîches en novembre à une chaude Coupe du monde, donc ça va être très difficile pour beaucoup de joueurs.”