Comment Vaibhavi Upadhyaya est-il mort ? JD Majethia sur les derniers instants de la star de Sarabhai contre Sarabhai: « December me shaadi thi … »

L’actrice de télévision Vaibhavi Upadhyayam, mieux connue pour son rôle de Jasmine dans Sarabhai vs Sarabhai, est décédée lundi dans un accident de la route dans l’Himachal Pradesh. La dépouille mortelle de l’actrice a été ramenée à Mumbai et ses funérailles ont eu lieu mercredi après-midi. Il a été suivi par plusieurs de ses amis et collègues de l’industrie.

Comment Vaibhavi Upadhyaya est-il mort ?

En marge des funérailles de Vaibhavi, le créateur de Sarabhai va Sarabhai, JD Majethia, a parlé de sa mort aux journalistes présents. Il a déclaré: « C’est une très triste nouvelle. Elle était partie dans l’Himachal avec son fiancé. Elle devait se marier en décembre. Dans un virage, ils ont arrêté la voiture et se sont arrêtés là parce qu’ils pensaient que le chemin était étroit devant eux. La voiture était dans le coin et ils ont cédé la place à un camion du côté opposé. Lorsque le camion est passé, il a poussé la voiture et la voiture est partie dans la vallée. Il a basculé. Elle ne portait pas de ceinture de sécurité. C’était l’appel du destin. Elle est décédée. » C’est JD Majethia, qui avait confirmé la mort de Vaibhavi tard mardi soir sur les réseaux sociaux.





Funérailles de Vaibhavi Upadhyaya

Les funérailles de Vaibhavi ont eu lieu à Mumbai mercredi après-midi. Outre JD Majethia, Aatish Kapadia et Gautam Rode ont également assisté aux funérailles. Dans une vidéo virale, on pouvait voir Gautam essuyer les larmes de ses yeux au crématorium.

Films et émissions de télévision de Vaibhavi Upadhyaya



Vaibhavi Upadhaya a travaillé dans diverses émissions de télévision comme Kya Qusoor Hai Amala Ka?, Sarabhai vs Sarabhai et des séries Web comme Please Find Attached, Zero KMS. L’actrice est également apparue dans des films de Bollywood comme Chhapaak, City Lights et Timri.