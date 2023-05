Comment va votre jardin? Préparez votre jardin pour l’été – Shaw Local

Mai est le moment de préparer vos jardins pour l’été. Voici quelques conseils pour que vos jardins soient réussis et faciles à entretenir.

Ranger.

Si vous avez laissé des annuelles et des vivaces indigènes en bonne santé debout l’automne dernier afin de donner aux insectes bénéfiques un endroit où hiberner, il est maintenant temps de nettoyer et de tuer ces plantes. Ramassez toutes les feuilles qui flottent encore dans la cour ou se cachent dans les coins. Compostez, écrasez ou déchiquetez les feuilles et placez-les là où elles peuvent profiter à votre jardin, comme sous les arbres ou comme paillis dans votre jardin de vivaces. Enfin, taillez les branches cassées ou mortes de vos arbres et arbustes.

Commencez à désherber.

Le printemps est le moment de devancer les mauvaises herbes. Déterrez ou arrachez toutes les plantes qui n’appartiennent pas à votre jardin. Cela pourrait inclure des pissenlits, de minuscules érables et des plantes envahissantes. J’aime sortir un seau vert de 5 gallons, une pelle à main et une tondeuse tôt chaque matin et chercher des mauvaises herbes et d’autres choses à nettoyer dans ma cour.

Volontaires de greffe.

Si vous avez des fleurs qui aiment répandre des graines dans votre jardin chaque été, comme moi, alors vous verrez probablement les semis apparaître dans des endroits où vous ne les voulez pas particulièrement. Dans mon cas c’est Ligularia. Ma mère m’a donné 3 plantes il y a 5 ans, et maintenant j’ai des dizaines de plantes. Ligularia est une plante d’apparence tropicale qui aime l’ombre avec de grandes feuilles vertes / violettes et une tige de grandes fleurs en fin d’été, et elles aiment se propager ! Ce printemps, j’ai des semis de Ligularia qui émergent partout, y compris dans mes roses, ciboulette, fétuque, géranium sauvage et échinacées, et comme Ligularia n’aime pas le plein soleil, elle ne prospérera pas dans de nombreux endroits où elle a germé. Lorsque cela se produit avec des plantes désirables, comme Ligularia, je transplante les petits plants à un endroit où ils prospéreront. Si j’ai trop de plants à transplanter, je les déterre, lave les racines et les mets dans des pots contenant de la terre stérile pour les donner à la famille et aux amis. Le partage des plantes de cette manière aidera à prévenir la propagation des maladies et des ravageurs comme les vers sauteurs. Finalement, je devrai peut-être commencer à ajouter les petits semis à mon seau vert.

Top robe avec du compost.

Le compost est un excellent engrais naturel qui peut améliorer la structure du sol et fournir des nutriments essentiels à vos plantes. Ajoutez une couche de compost à vos plates-bandes avant de planter.

Plantez des légumes primeurs.

Les légumes de saison froide peuvent être plantés fin avril et début mai. Ceux-ci pourraient inclure des pois, des épinards et du chou frisé. Dans le nord de l’Illinois, les plantes tendres telles que les plants de tomates et de poivrons ne doivent pas être plantées avant la fête des mères. Gardez un œil sur les prévisions météorologiques hautes/basses à 10 jours. Si le temps froid revient, préparez-vous avec une couverture antigel pour couvrir vos tendres plantes de jardin la nuit. Peu de temps après la germination des semis, j’aime ajouter une légère couche de paille pour garder les semis au chaud et retenir l’humidité dans le sol.

Plantez des arbres et des arbustes.

Le printemps est un excellent moment pour planter de nouveaux arbres et arbustes. Les trois choses les plus importantes que vous pouvez faire pour les nouveaux arbres et buissons sont : ne les plantez pas trop profondément, paillis mais ne laissez pas le paillis toucher le tronc (formez un beignet, pas un volcan), arrosez tous les deux jours jusqu’à ce qu’ils soient bien établis.

Paillis. Le paillis aide à retenir l’humidité dans le sol et supprime la croissance des mauvaises herbes. Il existe de nombreux types de paillis parmi lesquels choisir, y compris les copeaux de bois, la paille, les feuilles déchiquetées, la paille de pin et l’écorce déchiquetée. Après avoir étalé le paillis, arrosez-le abondamment pour l’aider à s’installer.

Arrosage.

Assurez-vous d’avoir un accès facile à l’eau pour vos jardins. Cela peut signifier obtenir de longs tuyaux qui atteignent les coins les plus éloignés de votre cour. Les tuyaux d’arrosage sont un excellent moyen d’arroser le jardin, mais utilisez toujours des minuteries pour vous assurer de ne pas être sous l’eau ou trop. Si vous utilisez un arroseur, recherchez le type qui arrose près du sol pour réduire l’évaporation, et arrosez tôt le matin car l’arrosage le soir peut augmenter le risque de maladies fongiques.

• Contactez l’extension du comté de DeKalb Master Gardner pour plus d’informations à [email protected] illinois.edu ou composez le 815-758-8194.