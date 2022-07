La star de SITCOM, Tony Dow, est connue pour son rôle de Wally Cleaver dans la série, Leave It to Beaver.

L’homme de 77 ans a été prématurément déclaré mort le 26 juillet 2022 par sa femme “désemparée”, Lauren.

L’acteur Tony Dow est toujours en vie, après avoir été déclaré mort le 26 juillet 2022 par sa femme Crédit : Getty Images – Getty

Comment va Tony Dow ?

Tony Dow est toujours en vie et respire pendant son hospice.

“C’est une période difficile”, a déclaré le fils de l’acteur, Christopher, à Fox. «Oui, il est toujours en vie mais dans ses dernières heures. En soins palliatifs.

Le 5 mai 2022, Dow et sa femme, Lauren, ont partagé des nouvelles déchirantes concernant sa santé physique.

Le couple a partagé que Tony avait reçu un diagnostic de cancer.

Dans une déclaration commune sur les réseaux sociaux, ils ont écrit: “Malheureusement, Tony a de nouveau reçu un diagnostic de cancer.

“Il aborde cette réalité avec tant de courage, mais c’est vraiment déchirant.

“Nous tenons à vous remercier d’avance pour vos pensées bienveillantes.”

En août 2021, il a été brièvement hospitalisé pour une pneumonie.

Pourquoi croyait-on que Tony était décédé ?

Le 26 juillet 2022, une déclaration publiée sur les réseaux sociaux de Tony indiquait que l’acteur avait succombé à des complications de santé provoquées par son cancer.

“” C’est avec un cœur extrêmement lourd que nous partageons avec vous le décès de notre bien-aimé Tony ce matin “, lit-on dans le message supprimé depuis.

“Tony était une belle âme – gentille, compatissante, drôle et humble. C’était vraiment une joie d’être juste autour de lui. Sa voix douce et ses manières sans prétention étaient immédiatement réconfortantes et vous ne pouviez pas vous empêcher de l’aimer. Le monde a perdu un incroyable être humain, mais nous sommes tous plus riches des souvenirs qu’il nous a laissés.

“Des souvenirs chaleureux de Wally Cleaver à ceux d’entre nous qui ont eu la chance de le connaître personnellement – merci Tony. Et merci pour les réflexions d’une époque plus simple, les rires, l’amitié et le sentiment que vous étiez un grand frère pour nous tous. Tu vas nous manquer.

Tony Dow (comme Wally Cleaver) dans la comédie de situation télévisée CBS, Leave It To Beaver Crédit : Getty Images – Getty

Cependant, selon TMZ, Lauren a mal informé l’équipe de direction de Tony et a annoncé prématurément sur son compte Facebook officiel que l’acteur était décédé.

Lauren a déclaré à ABC News qu’elle était “un peu floue” ces jours-ci, disant qu’elle se sentait “folle” à propos de ce qui s’était passé après que la mort de son mari ait été rapportée dans le monde entier.

La femme de l’acteur a déclaré qu’elle était troublée et affligée par sa récente bataille pour la santé.

Quelle est la valeur nette de Tony Dow ?

La valeur nette de Tony est estimée à environ 4 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Il est surtout connu pour avoir joué le frère aîné de Beaver, Wally Cleaver, pendant toute la série télévisée de Leave it To Beaver.

L’acteur est apparu dans les 234 épisodes de la série.

Dow a également joué dans des émissions telles que: