Comment va le traiteur juif ?

La charcuterie juive est une partie tellement déterminante de New York qu’elle pourrait aussi bien être l’air même que nous respirons (avec la pizza, les dim sum, les doubles trinidadiens et le halal en bordure de rue).

Vendredi, une exposition sur ce sujet arrive à la New-York Historical Society dans l’Upper West Side. “‘I’ll Have What She’s Have’: The Jewish Deli” est “selon toutes les indications l’enquête la plus approfondie sur cette institution culinaire tentée par un grand musée”, a écrit Adam Nagourney dans The Times lorsque l’émission a fait ses débuts à Los Angeles. cet été.

L’état actuel de l’épicerie juive à New York est précaire, compte tenu des fermetures de Stage Deli (2012), Carnegie Deli (2016), Fine & Schapiro (2020) et d’autres. Mais il y en a encore assez pour submerger même les convives les plus déterminés, alors j’ai contacté Jeffrey Yoskowitz, co-auteur de “The Gefilte Manifesto: New Recipes for Old World Jewish Foods” et un obsédé de charcuterie autoproclamé qui a consulté sur l’exposition de charcuterie. Voici ce qu’il avait à dire.