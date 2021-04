Une bagarre pour le nom de Josh a attiré une foule de partout dans le pays dans un parc du Nebraska samedi pour une bagarre chauffée de nouilles dans la piscine. Tout a commencé il y a un an lorsque l’ennui pandémique s’est installé et que Josh Swain, un étudiant de 22 ans de Tucson, en Arizona, a envoyé un message à d’autres personnes qui partageaient son nom sur les réseaux sociaux et les ont défiés en duel.

Des centaines de personnes se sont présentées à Air Park à Lincoln – un endroit choisi au hasard – pour participer à la bêtise.

Les festivités ont commencé par une «bataille exténuante et juste de Rock, Paper, Scissors» entre Josh Swain de l’Arizona et un autre Josh Swain d’Omaha. KLKN-TV rapporte que l’étudiant de l’Arizona a remporté ce concours, lui permettant de revendiquer le titre du vrai Josh Swain.

Le concours de nouilles de piscine qui a suivi était ouvert à toute personne portant le prénom Josh. Le vainqueur de cette compétition était un enfant de 5 ans, qui a été couronné avec une couronne Burger King.

Swain, l’organisateur, a déclaré qu’il était un peu surpris de la façon dont tout cela a explosé: « Je ne m’attendais pas à ce que les gens soient aussi catégoriques à ce sujet qu’ils le sont actuellement. »

