Comment va la Reine ? Dernières nouvelles et mise à jour de la santé

DES QUESTIONS ont été soulevées quant à la façon dont la reine se porte après avoir manqué plusieurs engagements publics.

Cependant, le 6 septembre 2022, elle a été photographiée en train de saluer le nouveau Premier ministre Liz Truss. Voici ce que nous savons de son état de santé.

Comment va la Reine ?

Le palais de Buckingham a publié une déclaration le 8 septembre 2022 pour dire que la reine était sous « surveillance médicale » à Balmoral.

Le communiqué indique: “Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés par la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale.

“La reine reste confortable et à Balmoral.”

Cela survient après que la reine a annulé un certain nombre d’apparitions prévues, notamment la participation aux Highland Games le 3 septembre 2022.

Le prince Charles a été aperçu avec sa femme Camilla lors de l’événement en Écosse, tandis que la reine est restée dans son domaine à Balmoral.

C’est la première fois que la monarque de 96 ans manque l’événement en 70 ans de règne.

Une source royale a déclaré: “La décision a été prise pour le confort de la reine.”

La reine Elizabeth II est confrontée à des problèmes de mobilité et doit se retirer d’événements importants Crédit : PA

Elle n’est pas apparue aux Jeux du Commonwealth à Birmingham en juillet et août, avec Charles et Camilla assistant à la cérémonie d’ouverture et la princesse Anne, le prince Edward, le prince William, Kate Middleton et la princesse Charlotte profitant des événements tout au long de la quinzaine.

En juin 2022, Sa Majesté a raté plusieurs événements prévus pour son jubilé de platine, mais a été vue en train de profiter du défilé aérien depuis le balcon du palais de Buckingham.

Les problèmes de mobilité persistants ont amené la reine à utiliser plus souvent une canne et à se retirer de plusieurs événements importants.

Il a été rapporté que les proches de Sa Majesté doivent devenir de plus en plus conscients de ses besoins pour s’assurer qu’ils sont en mesure d’adapter sa laiterie afin qu’elle puisse remplir ses fonctions royales.

Quels problèmes de santé la reine a-t-elle eus?

La reine n’est pas connue pour avoir des problèmes de santé majeurs et ne s’est qu’occasionnellement retirée des engagements en raison d’une maladie tout au long de son règne.

Cependant, le monarque a été contraint de s’absenter d’engagements majeurs en 2022 en raison de problèmes de mobilité affectant son dos, ses genoux et ses hanches.

En octobre 2021, The Sun a révélé que la reine avait passé une nuit à l’hôpital pour des tests après avoir annulé une visite de deux jours en Irlande du Nord.

Elle a ensuite raté des apparitions, notamment le sommet COP26 à Glasgow sur avis médical.

En novembre 2021, elle a raté une cérémonie de dépôt de gerbes au cénotaphe après une entorse au dos.

La reine a utilisé une canne et avait besoin de son fils, le prince Andrew, pour l’aider à se rendre à l’abbaye de Westminster en avril 2022.

Elle assistait à une cérémonie d’action de grâces pour son défunt mari, le prince Philip.

Elle a également eu une alerte sanitaire liée à Covid en février 2022, lorsqu’elle a été testée positive pour le virus, mais n’a ressenti que de “légers symptômes de type rhume”.

Dernières nouvelles sur la famille royale

En mai 2022, la reine a raté l’ouverture officielle du Parlement pour la première fois en 59 ans.

Dans un communiqué, le palais a déclaré: “La reine continue de rencontrer des problèmes de mobilité épisodiques et, en consultation avec ses médecins, a décidé à contrecœur qu’elle n’assisterait pas à l’ouverture officielle du Parlement demain.”

Tout ce que vous devez savoir sur la reine Elizabeth… La reine a régné pendant plus de 70 ans, devenant le monarque britannique le plus ancien. Mais que sait-on d’autre d’elle ?

Où est la reine aujourd’hui ?

La reine est dans son domaine de Balmoral, en Écosse.

Elle a rencontré la nouvelle première ministre Liz Truss le mardi 6 septembre 2022.

Cette audience historique, connue sous le nom de baisers de mains, a traditionnellement lieu au palais de Buckingham.

Cependant, en raison d’un “problème de mobilité épisodique”, le monarque de 96 ans reste à Balmoral.

Certains rapports suggèrent que la décision a été prise d’empêcher tout changement de dernière minute si les problèmes de mobilité de la reine s’aggravaient plus près du temps.