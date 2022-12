Comment va la France sans Benzema ? Mieux que jamais

Benzema clé en qualifications et au-delà

C’était le 23 juin 2021, quand Karim Benzema annonçait son retour à Les Bleus au reste du vaste monde. Oui, il faisait partie de l’équipe de 26 joueurs de Didier Deschamps pour l’Euro 2020 et il a disputé quelques matchs avant son grand retour en équipe française. Pourtant, ses deux buts lors d’un match crucial de la phase de groupes contre le Portugal ont cimenté son retour au sommet du football international après près de six ans d’exil. Benzema était de retour.

Et il a été d’une grande aide pour une équipe française qui pourrait sans doute être qualifiée de meilleure au monde. Il a marqué six buts en dix matchs après l’Euro. Même si la France a connu une crise dans la Ligue des Nations, il était un rare rayon d’éclat dans une mer de ténèbres. Il a même marqué six buts en onze matchs du Real Madrid. Il devait mener la ligne de front française vers une nouvelle victoire au Qatar. Benzema serait celui qui briserait la malédiction de la Coupe du monde et prouverait qu’il n’avait rien raté avec sa nouvelle équipe de France.

C’est pourquoi sa blessure à la cuisse un jour avant le début de la Coupe du monde était si déchirante. Non seulement le vainqueur en titre du Ballon d’Or a raté son grand retour sur la scène internationale, mais il a rejoint des joueurs tels que Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku, Paul Pogba et N’Golo Kante pour regarder la Coupe du monde à domicile. Il semblait que la malédiction du vainqueur de la Coupe du monde frapperait à nouveau.

Blessure? aucun problème

La France avait beaucoup d’yeux sur eux avant la Coupe du monde. Devraient rebondir tôt en raison de leur mauvaise forme et de leurs problèmes de blessures, Les Bleus semblaient avoir du mal au Qatar lorsque Craig Goodwin a marqué un but en début de match.

Mais à la surprise générale, la France a riposté. D’abord une tête d’Adrien Rabiot pour égaliser le match. L’incroyable ruse d’Olivier Giroud dans la surface a permis à la France de marquer un autre but pour prendre l’avantage. Kylian Mbappé a marqué de la tête le troisième but de la France en seconde période, et Giroud a conclu le match avec une autre tête pour terminer le match 4-1.

La France a suivi une démonstration dominante contre l’Australie avec une victoire décisive contre le Danemark. Mbappé a pris les devants tôt avec un but magnifique à la 61e minute, mais le Danemark a riposté avec une tête puissante devant Hugo Lloris. Le Danemark, qui a toujours semblé être la kryptonite de l’attaque surhumaine de la France, semblait avoir trouvé une solution au score de Mbappé.

C’était jusqu’à la 86e minute, où Mbappé a envoyé un centre d’Antoine Griezmann devant Kasper Schemichel et dans le filet.

Après que la Tunisie ait battu l’équipe réserve de France lors de son dernier match de phase de groupes, la France s’est lancée dans un match contre la Pologne semblant étonnamment dangereuse. Ils l’ont montré à la fin de la première mi-temps quand Olivier Giroud a envoyé un tir pour la première fois devant Wojciech Szczesny au fond des filets, faisant de lui le meilleur buteur de France. Mbappe a inscrit son quatrième but de la saison, plaçant sa finition calculée devant une myriade de défenseurs et Szczesny pour doubler l’avance de la France.

Il a marqué un but merveilleux à la 90e minute, courbant un gros tir d’un angle difficile dans le coin supérieur du filet, donnant à Mbappé son cinquième but de la Coupe du monde et le troisième du match de la France. Bien que la pénalité de Robert Lewandowski dans les arrêts de jeu ait empêché une feuille blanche, la solide performance de la France contre la Pologne mettra Les Bleus sur la bonne voie pour un match contre l’Angleterre

Comment Deschamps a remplacé Benzema

Les choix tactiques de Didier Deschamps en cette Coupe du monde ont été largement cohérents ; mis à part une défaite bizarre contre la Tunisie. Le côté français s’aligne généralement dans une forme comme un 4-2-3-1.

Hugo Lloris commence dans les buts, comme il l’a toujours fait depuis 2008. La blessure de Mike Maignan signifie que la France pourrait avoir des ennuis s’il se blessait. Lloris n’a pas réussi à garder sa cage inviolée au Qatar, mais la confiance de Deschamps en son gardien partant est inébranlable.

Raphaël Varane et Dayot Upamecano sont les deux défenseurs centraux titulaires. Les deux ont été en bonne forme pour leurs clubs respectifs. À leur gauche se trouve Theo Hernández d’Upamecano. Il a remplacé Lucas Hernández après s’être gravement blessé contre l’Australie après seulement 13 minutes de jeu.

L’un des principaux sujets de discussion pour la France est le banc de Benjamin Pavard. Malgré une bonne performance contre l’Australie, l’arrière droit du Bayern n’a pas fait partie du onze de départ pour ses matchs contre le Danemark ou la Pologne.

Deschamps estime que Pavard a fait preuve d’un manque d’autocritique, d’autant plus qu’il l’a protégé depuis son arrivée en équipe de France et que les deux ont été proches par le passé. GetFootballNewsFrance’s Raphaël Jucobin

Jules Koundé de Séville l’a remplacé alors qu’il jouait habituellement en tant que défenseur central, mais il a superbement joué pour la France. Ce sera une lutte permanente pour Pavard pour regagner sa place de titulaire.

Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot obtiennent les deux places de milieu de terrain titulaires, au milieu d’une certaine polémique. Certains ont dit qu’Eduardo Camavinga pourrait prendre une place de départ, ou que Matteo Guendouzi pourrait émerger comme un candidat en petits groupes pour Les Bleus. Pourtant, il semble que Deschamps ait fait le bon choix. Les deux numéros six ont impressionné au Qatar, ajoutant une couche de sécurité supplémentaire au but de la France.

Giroud, qui déchire la Serie A avec Milan, assume le rôle d’attaquant, comme il le fait habituellement avec son club. Bien qu’il ait 36 ​​ans, il n’a pas joué comme ça au Qatar. Il a prouvé que Deschamps avait raison en ce sens qu’il est toujours un attaquant d’élite mortel auquel vous devriez donner de l’espace.

Deschamps soutient généralement Giroud avec Ousmane Dembele et Mbappe sur les ailes, et Antoine Griezmann comme avant-centre. Mbappe a marqué 26 buts au total en 29 matchs cette saison, tandis que Dembele a marqué cinq buts et neuf passes décisives en 25 matchs. Il n’est pas surprenant que deux aient fait des ravages sur les ailes. Malgré des difficultés parfois avec une équipe Atleti lente, Griezmann obtient la position cruciale de milieu de terrain offensif.

Le jeu des ailes fait gagner des matchs à la France

L’une des plus grandes qualités de la France est la létalité sur les ailes. Avec Mbappé, Dembele, Hernandez et Koundé sur les ailes, la France a toute la puissance de feu dont elle a besoin pour marquer beaucoup, beaucoup de buts.

C’est pourquoi Giroud est relativement peu impliqué dans l’attaque française. Bien qu’il ait marqué trois buts au Qatar, il n’a pas touché le ballon plus de 20 fois dans aucun de ses matches. Sa présence dans la boîte aide à créer de l’espace tout en profitant de sa finition cohérente.

C’est un changement radical par rapport à l’époque où Benzema menait la France au combat. Il est très impliqué dans l’attaque tant au niveau du club que du pays. Avec Carlo Ancelotti, il est l’avant-centre d’un duo à trois avec Vinicius Jr. et Rodrygo. Mais avec Deschamps, Benzema a soit joué aux côtés de Mbappé, soit tout seul.

Benzema aime se connecter avec le milieu de terrain et se combiner avec des ailiers pour des objectifs en équipe, mais Giroud est plus un braconnier qui peut tout finir dans la surface.

On pourrait dire que le succès de Giroud montre que la France pourrait être mieux sans Benzema. Giroud est principalement resté dans la surface, contrairement à Benzema, donnant à la France plus de canaux pour attaquer. La France n’obtient pas cette mobilité supplémentaire sur le terrain que Benzema donne avec ses compétences de passe supérieures. Mais, avec un match contre l’Angleterre en route, les buts marqués et la dangerosité de Giroud à l’intérieur du 18 leur donneront un coup de pouce supplémentaire.

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire