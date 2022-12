FRANK FRITZ a été retrouvé par terre par un ami après avoir subi un accident vasculaire cérébral à son domicile de l’Iowa en juillet 2022.

Depuis lors, la star des American Pickers est en voie de guérison, et maintenant les fans veulent savoir comment il va.

Chaîne historique

Frank Fritz a subi un accident vasculaire cérébral à son domicile de l’Iowa en juillet 2022[/caption]

Comment va Frank Fritz ?

Mike Wolfe a mis son boeuf avec Frank de côté après avoir subi l’AVC et a demandé aux fans de prier pour son ancienne co-star.

“J’ai été très privé au cours de la dernière année en ce qui concerne la vie de Frank et le voyage qu’il a fait”, a-t-il écrit dans un article sur les réseaux sociaux.

“Il y a eu beaucoup d’opinions sur mon amitié et celle de Frank et sur la série, mais ce n’est pas le moment de remettre les pendules à l’heure. Il est maintenant temps de prier pour mon ami.

“Frank a subi un accident vasculaire cérébral et est à l’hôpital. Veuillez le garder dans vos cœurs et vos pensées », a-t-il ajouté.

Début août, le père de Frank, Bill Fritz, a déclaré en exclusivité au US Sun que son fils était dans un état “stable”.

Cependant, il devait encore être placé dans un établissement de soins infirmiers pour sa réadaptation et son “ami de longue date” a ensuite déposé un rendez-vous d’urgence pour un tuteur et conservateur temporaire, qu’un tribunal de l’Iowa a approuvé.

Des documents judiciaires obtenus par The US Sun montrent que l’ami de Frank a été nommé son tuteur, tandis qu’une banque agit en tant que conservateur pour superviser ses finances.

Le conservateur paiera les soins et les dépenses quotidiennes de Frank, y compris l’assurance maladie, les réparations et les taxes sur sa propriété, et s’assurera qu’il dispose d’un moyen de transport approprié pour ses rendez-vous médicaux et ses activités.

Le conservateur veillera également au respect de l’impôt sur le revenu fédéral et étatique et distribuera des fonds pour les vêtements et les soins capillaires.

Les documents ont révélé à quel point l’AVC était débilitant, comme le disaient les journaux : « En raison de son AVC, la capacité de prise de décision de M. Fritz est tellement altérée qu’il est incapable de veiller à sa propre sécurité ou de subvenir aux besoins tels que la nourriture. , un abri, des vêtements ou des soins médicaux sans lesquels des blessures physiques ou des maladies peuvent survenir.

“M. La capacité de décision de Fritz est tellement altérée qu’il est incapable de prendre, de communiquer ou d’exécuter des décisions importantes concernant ses propres affaires financières.

Une pièce a été mentionnée dans les documents judiciaires d’un médecin, confirmant que Frank “n’a pas de capacité décisionnelle”.

Les documents juridiques poursuivaient : « Des décisions doivent être prises pour les soins et le placement de M. Fritz pendant qu’il continue de se rétablir et de recevoir des soins pour ses blessures.

“La nomination d’un tuteur et conservateur est nécessaire pour lui éviter un préjudice immédiat.”

Pourquoi Frank Fritz a-t-il quitté American Pickers ?

L’AVC de Frank est survenu un an après avoir été renvoyé de son rôle dans American Pickers.

Il est apparu pour la dernière fois dans l’émission lors d’un épisode de mars 2020 avant de prendre un congé pour se remettre d’une opération du dos exténuante qui lui a laissé 185 points de suture et deux tiges dans la colonne vertébrale.

Mike est celui qui a révélé publiquement que Frank avait été expulsé de l’émission en juillet 2021.

Bien qu’ils soient amis d’enfance, Frank a révélé en exclusivité à The US Sun que Mike ne l’avait pas contacté depuis qu’il avait été renvoyé de la série.

Zachary Maxwell Stertz/Histoire

Frank a déclaré : « Je n’ai pas parlé à Mike depuis deux ans.

« Il savait que j’avais mal au dos, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est comme ça.

Depuis que Frank a été lâché, The US Sun a révélé que les cotes d’écoute de l’émission avaient chuté à moins d’un million de téléspectateurs pour la première fois depuis des années.

Les téléspectateurs ont affirmé qu’il était « impossible à regarder » sans Frank, originaire de l’Indiana. Cependant, les cotes se sont améliorées depuis.

Quelle est la valeur nette de Frank Fritz ?

Grâce à la carrière réussie de Frank sur History Channel, il a pu amasser une fortune.

En décembre 2022, sa valeur nette était estimée à 6 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Cette estimation provient de son succès American Pickers ainsi que des revenus de ses livres et de l’antiquaire de l’Illinois, Frank Fritz Finds.