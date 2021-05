Comment va cette unité? Même les sondages normalement sympathiques pensent que Biden a rendu les États-Unis plus divisés – RT USA News

Joe Biden est un gars populaire, si l’on en croit les sondages. Bien que ces enquêtes peignent une image rose de sa présidence, elles ne peuvent pas masquer la réalité que les États-Unis sont divisés, et la promesse de «l’unité» de Biden peut s’épuiser.

Les 100 premiers jours de la présidence de Joe Biden sont passés et une surabondance de sondages montre que le démocrate bénéficie du soutien de la majorité. En outre, le discours de Biden au Congrès la semaine dernière, dans lequel il a poussé la réforme de la police libérale, le contrôle des armes à feu et les projets de loi sur l’immigration, a été noté positivement par 85% des téléspectateurs.

Cependant, ces sondages ne racontent pas toute l’histoire. Le soutien majoritaire de Biden a été présenté pour la première fois dans un sondage ABC / Washington Post dimanche dernier, mais ce sondage a suréchantillonné les démocrates de neuf points, s’appuyant sur eux et sur des indépendants de gauche pour atteindre le taux d’approbation apparent de 52% de Biden. Le sondage CBS / YouGov qui a trouvé 85% de soutien à son message au Congrès était encore plus farfelu, avec 54% des répondants s’identifiant comme démocrates et seulement 18% s’identifiant comme républicains.





Un nouveau sondage ABC / Ipsos ce dimanche a révélé que près des deux tiers des Américains (64%) se sentent optimistes quant à la direction du pays sous Biden, le plus haut niveau d’optimisme national depuis 2006. Pourtant, la méthodologie du sondage est vague, et ne le fait pas. t mentionner la répartition partisane de ses participants.

Les adversaires de Biden ne lui feront probablement pas confiance malgré tout. La victoire de Donald Trump en 2016 a volé à l’encontre de presque tous les sondeurs grand public, et Trump lui-même a accusé à plusieurs reprises les médias de concocter « Faux sondages » nuire à sa présidence et entraver ses chances de réélection. Les sondages ABC / Washington Post et CBS / YouGov étant particulièrement biaisés, les républicains et les partisans de Trump n’ont guère de raisons de faire confiance à une autre enquête médiatique grand public.

Même si le dernier sondage est juste et équilibré, les résultats ne sont pas que du soleil et des roses pour Joe Biden. Tout au long de sa campagne, l’ancien vice-président a promis de « soigner » Amérique de division partisane et « unifier » le pays qui l’entoure. Avant même qu’il n’élabore des politiques concrètes, ces mots à la mode ont formé le fondement de sa campagne, promettant un retour à la prétendue civilité de l’ère pré-Trump.





Cela ne s’est pas produit. Le sondage a révélé que seulement 23% des personnes interrogées pensent que le pays est devenu «plus uni» depuis que Biden a pris ses fonctions. 28% pensent que les États-Unis sont «plus divisés», tandis que les autres ne voient aucun changement ou n’ont pas d’opinion. Parmi ceux qui pensent que le pays est plus divisé, 60% blâment Biden pour la division, tandis que seulement 6% blâment ses adversaires républicains.

Le sondage n’a pas enquêté sur les actions de Biden qui ont alimenté le sentiment de division, mais les républicains indiqueraient probablement l’annulation presque totale par le président des restrictions à l’immigration de Trump, l’augmentation des dépenses gouvernementales, les flirts avec la fin de l’obstruction systématique, l’expansion de la Cour suprême et faire de Washington DC un État et adopter la théorie critique de la race au milieu des tensions raciales persistantes entourant les fusillades policières de haut niveau, en tant que responsable.

