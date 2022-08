Comment utiliser WhatsApp sur n’importe quel ordinateur ou tablette

Chaque jour, 7 milliards de messages sont envoyés sur WhatsApp, ce qui en fait l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde, mais taper chaque message sur votre téléphone n’est pas aussi pratique que sur le clavier de votre ordinateur portable ou de votre PC.

La bonne nouvelle est que bien que WhatsApp soit avant tout conçu pour les téléphones, il existe des moyens d’utiliser WhatsApp sur presque tous les appareils, y compris les tablettes, les PC Windows et les Mac.

C’est idéal pour vous assurer d’être toujours joignable, surtout lorsque vous êtes au travail, mais c’est aussi utile lorsque votre batterie est déchargée ou que vous n’avez pas votre téléphone à portée de main.

Cela fonctionne grâce à la nouvelle fonctionnalité multi-appareils qui vous permet d’utiliser l’application WhatsApp sur jusqu’à quatre ‘appareils compagnons’. Malheureusement, il ne peut pas s’agir d’autres téléphones, bien que nous ayons une solution de contournement si vous voulez vraiment utiliser WhatsApp sur deux téléphones. Au lieu de cela, ils doivent être des ordinateurs (utilisant WhatsApp Web ou l’application de bureau) ou un portail Facebook.

Utilisez WhatsApp sur un PC ou un ordinateur portable Windows

À l’heure actuelle, les appareils Windows accèdent plus facilement à WhatsApp lorsque vous n’êtes pas sur votre téléphone. C’est parce que WhatsApp a introduit une application Windows dédiée qui vous permet de recevoir, d’envoyer et de synchroniser des messages comme sur votre téléphone.

Il existe une application Windows depuis quelques années, mais jusqu’à présent, cette application était simplement une version installable de WhatsApp Web, qui a des limites. La nouvelle application Windows est autonome, ce qui signifie qu’elle fonctionne même si votre téléphone n’est pas actuellement en ligne.

Méta

Vous pouvez télécharger l’application depuis le Microsoft Store sur n’importe quel ordinateur de bureau ou portable exécutant Windows 10 ou 11. Si votre version de Windows est plus ancienne et que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas effectuer la mise à niveau, vous serez limité à WhatsApp. Web – consultez nos instructions pour y accéder ci-dessous.

Une fois que vous avez téléchargé et installé l’application WhatsApp, il est simple de vous connecter :

Ouvrez WhatsApp sur votre téléphone Appuyez sur l’icône des trois points sur Android ou sur “Paramètres” sur iPhone Appuyez sur “Appareils liés” Appuyez sur “Lier un appareil” Ouvrez l’application WhatsApp Desktop Dirigez l’appareil photo de votre téléphone vers le code QR qui apparaît sur votre application WhatsApp Desktop

Utiliser WhatsApp sur un Mac ou un MacBook avec WhatsApp Web

Si vous êtes un utilisateur Apple, les choses sont un peu différentes. Bien que WhatsApp ait promis de travailler sur un client de bureau dédié pour macOS, il n’est pas encore disponible. Et entre-temps, la société a en fait supprimé l’option de téléchargement de sa précédente application Mac – bien qu’il ne s’agisse en fait que d’une version de WhatsApp Web de toute façon.

Cela signifie qu’à l’heure actuelle, les utilisateurs de Mac qui n’ont pas installé l’ancienne application n’ont que la possibilité d’utiliser WhatsApp Web via Safari ou leur autre navigateur Web de choix. Cela vous donne de toute façon une interface assez similaire à l’application de bureau, mais vous devrez la laisser ouverte dans un onglet du navigateur, et cela ne fonctionne pas toujours de manière fiable si votre téléphone n’est pas en ligne.

Voici comment le configurer, ce qui est très similaire au processus avec l’application :

Ouvrez WhatsApp sur votre téléphone Appuyez sur l’icône des trois points sur Android ou sur “Paramètres” sur iPhone Appuyez sur “Appareils liés” Appuyez sur “Lier un appareil” Sur l’appareil sur lequel vous souhaitez accéder à WhatsApp, rendez-vous sur web.whatsapp.com dans le navigateur Web de votre choix Dirigez l’appareil photo de votre téléphone vers le code QR qui apparaît sur l’écran Web de WhatsApp

WhatsApp Web se lancera automatiquement dans le navigateur et restera actif jusqu’à ce que vous vous déconnectiez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone.

Vous pouvez y parvenir sur votre téléphone en revenant à l’écran “Appareils liés” dans “Paramètres” et en appuyant sur l’appareil, puis sur “Déconnexion”. Vous pouvez également le faire dans la fenêtre du navigateur en cliquant sur l’icône des trois points en haut de la liste des conversations, puis en cliquant sur “Déconnexion”.

Bien que du point de vue de la sécurité, l’application Web ne soit pas le meilleur choix, il existe désormais un module complémentaire de navigateur que vous pouvez utiliser pour confirmer qu’il est sûr ou non.

Utilisez WhatsApp sur un iPad ou une tablette Android avec WhatsApp Web

Pour des raisons mieux connues de lui-même, WhatsApp n’a jamais publié d’application WhatsApp officielle pour les iPads ou les tablettes Android.

Bien qu’il soit possible d’installer WhatsApp sur une tablette, ce n’est pas quelque chose que nous recommandons.

WhatsApp Web est une solution beaucoup plus attrayante pour la plupart des gens, vous permettant non seulement de lire et de répondre aux messages sur n’importe quel appareil, mais aussi d’envoyer et de recevoir des photos et des vidéos.

La bonne nouvelle est que l’installer sur une tablette est aussi simple que de le faire sur un PC ou un Mac, et implique les mêmes étapes de base :