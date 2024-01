Comment utiliser votre voix pour contrôler votre smartphone

Si vous vous sentez frustré en essayant de taper des textes ou d’autres informations sur le petit clavier de votre smartphone – peut-être avez-vous les mains occupées, rencontrez-vous des problèmes de dextérité ou êtes-vous pressé par le temps – pensez plutôt à parler à votre téléphone.

Non seulement il est potentiellement plus facile de parler à votre iPhone ou à votre appareil Android que d’utiliser vos mains, mais c’est souvent plus rapide et plus précis. L’intelligence artificielle (IA) conversationnelle de votre téléphone, un type différent de l’IA générative de ChatGPT, Google Bard et Microsoft Copilot, épelle les mots et les expressions que vous prononcez.

Les fonctionnalités mains libres sont conçues pour bien plus que simplement taper, ouvrir des applications ou passer des appels téléphoniques. Avec une simple introduction telle que « Hé, Siri » ou « OK, Google », les assistants vocaux intégrés ont redéfini notre façon de vivre.

La commodité des assistants numériques sur smartphone

La moitié du plaisir de Siri, l’assistant vocal intégré d’Apple pour iPhone, et de Google Assistant, l’assistant virtuel d’Android, consiste à déterminer à combien de questions ils peuvent répondre.

Assistants pour smartphones Siri, qui a fait ses débuts sur l’iPhone 4S d’Apple fin 2011, est le plus ancien des robots conversationnels pour smartphone. Google est arrivé sur le marché avec son assistant numérique sur les téléphones Pixel à la mi-2016 et l’a étendu aux smartphones Android qu’il n’avait pas fabriqué en février 2017. Alexa d’Amazon en 2017 et 2018 pourrait être invoqué depuis les smartphones Android HTC U11 et U12+ via son mot de réveil « Alexa » sans ouvrir l’application. Mais Alexa est désormais mieux connue pour ses capacités de maison intelligente.

Au-delà des commandes classiques telles que « OK, Google, appelle [a name in your Contacts, specifying whether it’s a home, work or mobile number]» ou « Hé, Siri, FaceTime [contacts that have FaceTime]», vous pouvez demander aux assistants numériques de votre smartphone l’heure de la journée, définir des rappels et obtenir des réponses à des questions aléatoires, telles que « En quelle année avez-vous Le parrain le film est sorti ? « Qu’est-ce que 37 degrés Fahrenheit en Celsius ? » ou “Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel?” Les réponses? 1972, 2,8 degrés et 984 pieds sans compter son antenne TV.

Une autre fonctionnalité pratique sur les Android et les Apple est les commandes mains libres à commande vocale utilisant la commande vocale de l’iPhone et l’accès vocal d’Android. Les deux vous permettent d’interagir avec et de sélectionner des éléments à l’écran, d’ouvrir des applications et modifier le texte.

Vidéo : Comment utiliser votre voix pour contrôler votre téléphone

Comment activer Siri sur un iPhone

1. Ouvrir Paramètres ⚙️ et faites défiler vers le bas pour sélectionner Siri et recherche.

2. S’assurer Écoutez « Siri » ou « Salut Siri » est activé, sinon vous devrez appuyer sur le bouton latéral pour réveiller Siri ou appuyer et maintenir le bouton Maison bouton sur les anciens modèles. Vous pouvez préciser Écoutez « Dis Siri » si vous craignez que votre téléphone commence à prêter attention si vous utilisez une phrase telle que « Es-tu sérieux ? »

Une fois activé, Siri peut répondre aux commandes lorsque le téléphone est verrouillé. Vous pouvez également modifier le sexe, la langue et la voix de votre assistant personnel. Siri peut être un homme ou une femme ; parler français, espagnol ou une autre langue ; ou parlez anglais avec un accent britannique ou irlandais.

À l’avenir, dites « Siri » ou « Hé, Siri » et vous saurez que le robot est prêt à répondre à votre question ou commande lorsque vous voyez une sphère tourbillonnante et colorée près du bas de votre iPhone. Il peut également répondre par « Euh, hein ? pour confirmer que votre téléphone écoute.