Comment utiliser votre téléphone Android ou iPhone comme webcam

Les smartphones peuvent assumer le rôle de nombreux autres gadgets – appareils photo, calculatrices, liseuses électroniques, dictaphones et tout le reste – et ils peuvent également faire office de webcams. En fait, cette fonctionnalité est désormais intégrée à Android et iOS, il est donc plus facile que jamais d’utiliser un téléphone comme webcam lorsqu’il est connecté à votre ordinateur.

L’USB-C arrive-t-il enfin sur iPhone ?

Vous souhaiterez peut-être le faire pour plusieurs raisons, notamment parce que vous n’avez peut-être pas déjà de webcam connectée à votre ordinateur. Ou peut-être que c’est le cas, mais la qualité n’est pas très bonne, certainement pas à la hauteur de la qualité que peuvent offrir les caméras arrière de votre smartphone de choix.

Ici, nous verrons ce que vous pouvez faire immédiatement avec les dernières versions d’Android et d’iOS et ce que vous pouvez faire d’autre avec l’aide d’une ou deux applications tierces.

Utiliser un téléphone Android comme webcam

Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité intégrée à Android pour transformer votre téléphone en webcam, vous devez exécuter Android 14 ou plus tard. Si c’est ce que vous avez et que vous disposez d’un câble USB de rechange à portée de main, tout ce que vous avez à faire est de connecter votre téléphone à un ordinateur exécutant Windows ou macOS, et vous êtes presque prêt à partir.

Faites glisser votre doigt depuis le haut de l’écran de votre téléphone et vous verrez une notification indiquant qu’il se charge via USB. Appuyez sur la notification pour obtenir une sélection d’options de connexion (pour le partage de connexion, le transfert de fichiers, etc.). L’un d’eux devrait être Webcamalors sélectionnez-le pour transformer votre téléphone en un appareil photo que votre ordinateur peut utiliser.

Android 14 propose une option de connexion webcam. Capture d’écran : Android

Une autre notification apparaîtra alors : appuyez dessus pour configurer votre téléphone en mode webcam. Vous pouvez choisir si vous utilisez les caméras arrière ou orientées vers l’avant, par exemple, et basculer entre différents modes de caméra (tels que ultra-large) s’ils sont disponibles sur votre combiné. Vous pouvez également voir un aperçu de la sortie de la webcam.

Tout va bien, chaque application sous Windows ou macOS pouvant utiliser une webcam reconnaîtra désormais votre téléphone Android comme tel. Si vous souhaitez tester cela, lancez l’application Appareil photo sous Windows ou l’application FaceTime sur macOS pour vous assurer que tout fonctionne. Notez que votre téléphone indiquera que l’appareil photo est en cours d’accès lorsque la webcam est en direct.

Utiliser un iPhone comme webcam

Si vous utilisez un iPhone, vous ne serez peut-être pas surpris d’apprendre que vous ne pouvez l’utiliser que comme webcam avec macOS sans recourir à des applications tierces. Il s’agit d’une fonctionnalité appelée Continuity Camera, et vous devez exécuter iOS16 ou version ultérieure sur votre téléphone et macOS 13 Ventura ou version ultérieure sur votre Mac.

Assurez-vous que le téléphone et l’ordinateur sont connectés au même identifiant Apple et que le Wi-Fi et le Bluetooth sont tous deux activés. Apple vous recommande de fixer votre iPhone sur un support pour le maintenir stable, mais ce n’est pas indispensable. La fonctionnalité fonctionnera sans fil, mais vous pouvez connecter votre iPhone à votre Mac avec un câble si vous préférez.

Le message à l’écran lorsqu’un iPhone est connecté à une webcam. Capture d’écran : IOS

Configurez tout comme nous l’avons expliqué ci-dessus et la caméra de continuité est activée automatiquement. Vous n’avez rien d’autre à faire pour que votre iPhone apparaisse comme une option de webcam dans vos applications macOS. Avec FaceTime par exemple, ouvrez le Vidéo menu, et votre iPhone devrait apparaître dans la liste.

Pendant que votre iPhone est utilisé comme webcam, vous verrez un message sur son écran à cet effet, ainsi que des options pour Pause ou Déconnecter le lien. Vous aurez également la possibilité de suspendre le flux de la webcam de votre Mac si un appel arrive sur votre iPhone. Notez que le Wi-Fi est désactivé sur votre iPhone si vous l’utilisez sans fil comme webcam. Utilisez un câble si vous souhaitez que le Wi-Fi reste activé sur le combiné.

Utiliser plutôt des outils tiers

Si les options de webcam intégrées ne répondent pas à vos besoins (ou si vous n’avez pas Android 14), plusieurs outils tiers sont disponibles pour faire le travail à votre place. L’un des meilleurs pour Android est Camouflagequi fonctionne à la fois avec Windows et macOS, est livré avec de nombreuses options et filtres et est contrôlé via un tableau de bord intuitif sur le bureau de votre ordinateur.

Ensuite, il y a DroïdeCam, qui existe depuis des années, vous savez donc que vous pouvez compter sur lui. Encore une fois, vous disposez d’options de connexion filaires et sans fil et de nombreux paramètres avec lesquels jouer, même si cela ne fonctionnera que sous Windows (ce n’est donc pas une option pour les Mac). L’un des extras que vous obtenez avec cette application est la possibilité d’accéder au flux de la webcam sur le Web. Vous pouvez également obtenir DroïdeCam pour iOS.

DroidCam vous offre la possibilité de vous connecter via une adresse IP. Capture d’écran : DroïdeCam

Si vous utilisez un iPhone, l’une des meilleures applications tierces que nous ayons rencontrées est EpocCam. C’est vraiment simple à utiliser, il fonctionnera sans fil ou via un câble USB, et il fonctionne également avec Windows et macOS. L’application apporte également un certain nombre de fonctionnalités utiles et la filtre, y compris une option de flou d’arrière-plan si vous préférez que votre maison en désordre n’apparaisse pas sur votre flux vidéo.

Une autre option est iVCam, bien qu’il ne puisse connecter votre iPhone qu’à des ordinateurs Windows, il ne couvre donc pas les Mac. Les options ici couvrent les flux vidéo et la capture d’images fixes, et vous pouvez ajuster la vidéo de la webcam de différentes manières. Vous pouvez également exécuter plusieurs flux (en utilisant différentes caméras, par exemple) à partir du même téléphone.